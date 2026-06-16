இருமல் மருந்து வாங்க போறீங்களா? டாக்டர் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் கொடுக்கமாட்டாங்க!

இருமல் மருந்து வாங்க போறீங்களா? டாக்டர் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் கொடுக்கமாட்டாங்க!
மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த சோக சம்பவம் அண்மையில் அரங்கேறி நாட்டையே உலுக்கியது.
Published : June 16, 2026 at 8:15 PM IST
புதுடெல்லி: இனி மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் இருமல் மருந்துகள் உள்ளிட்ட சிரப்களை வாங்குவதற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.
பொதுவாகவே காய்ச்சல், தலைவலி என்றால் மருத்துவமனைக்கு செல்லாமல் நேரடியாக மருந்து கடைகளுக்கு சென்று மாத்திரைகளை வாங்கி உட்கொள்வது பெரும்பாலான மக்களின் பழக்கமாக உள்ளது.
இதுபோல சுயமாக மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்வதால் பல மோசமான பக்கவிளைவுகள் ஏற்படும் என சுகாதாரத்துறையினரும், மருத்துவர்களும் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகின்றனர்.
அதுமட்டுமின்றி, இருமல் மருந்துகள் உள்ளிட்ட சில வகை சிரப்புகளையும், மாத்திரைகளையும் போதை வஸ்துக்களாக பயன்படுத்தும் போக்கும் அதிகரித்து வருவதாக பரவலாக புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.
மேலும், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தானில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த சோக சம்பவமும் அண்மையில் அரங்கேறியது.
இந்நிலையில், இவை அனைத்துக்கும் தீர்வு காணும் விதமாக, 1945ஆம் ஆண்டு மருந்து விதிகளில் புதிய திருத்தங்களை மத்திய அரசு செய்துள்ளது.
இதற்காக, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இதுதொடர்பான வரைவு முன்மொழிவை வெளியிட்ட மத்திய சுகாதாரத் துறை, இதுதொடர்பாக கருத்துகளை கேட்டிருந்தது. பொதுமக்கள், மருத்துவர்கள், மருந்தாளுநர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் கருத்துகள் பெறப்பட்டன.
இதனை பரிசீலித்த மத்திய அரசு, மேற்குறிப்பிட்ட மருந்து விதிகளில் சில முக்கிய திருத்தங்களை செய்து கடந்த ஜூன் 9ஆம் தேதி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
புதிய திருத்தம் சொல்வது என்ன?
1945-ஆம் ஆண்டு மருந்து விதிகளில் 13ஆம் சீரியல் எண்ணில் 7வது உட்பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள 'சிரப்புகள்' (Syrups) என்ற வார்த்தை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, இதற்கு முன்பு வரை மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டுகள் இல்லாமலேயே இருமல் மருந்து உள்ளிட்ட சிரப்புகளை வாங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், தற்போது அந்த வார்த்தை நீக்கப்பட்டுள்ளதால், இனி இருமல் மருந்துகள் உள்ளிட்ட சிரப்புகளை வாங்குவதற்கும் மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு கட்டாயமாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை உயரதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "மருந்துகளை பொறுப்புணர்வுடன் விநியோகம் செய்வதையும், விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடப்பதையும் இந்த புதிய திருத்தம் உறுதி செய்கிறது.
அதேபோல, இருமல் மருந்துகள் உள்ளிட்ட சிரப்புகள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதை இந்த புதிய விதிகள் தடுத்து நிறுத்தும். அதேபோல, முறைகேடான மருந்து விற்பனையையும் இது கட்டுப்படுத்தும்" எனத் தெரிவித்தார்.