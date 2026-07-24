தேர்வு முறைகேடு தடுப்புச் சட்டம் - புதிய திருத்த மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலை அடுத்து, வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கும் நோக்கில், புதிய திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் வரும் திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : July 24, 2026 at 4:41 PM IST
புதுடெல்லி: தேர்வு வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கும் நோக்கில், பொதுத் தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு சட்டம் 2024-இல் திருத்தம் செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
'நீட்' உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் ஏற்பட்ட தொடர் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த ஜூன் 20 முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் வகையில் உள்ள இந்த தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் ஒரு மாதத்தை கடந்த நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்ற இளைஞர்களை, போலீசார் கடுமையாக தாக்கியதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படுகாயமடைந்தனர். சிலர் மிக மோசமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.
The Union Cabinet has approved amendments to the anti-paper leak bill, i.e., the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. The Bill is likely to be taken up for consideration and passing in Parliament on Monday: Sources— ANI (@ANI) July 24, 2026
இதனிடையே சிகிச்சையில் இருப்பவர்களை சந்திக்க தங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்றும், இது ஜனநாயக விரோதம் எனவும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்த பிரதான நோக்கம் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் எவ்விதத்திலும் நிறுத்தப்படாது என்று அக்கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே ஏற்கனவே மத்திய அரசுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்த நிலையில், இன்று இரண்டாவது முறையாக CJP சார்பில் மத்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதில், நீட் தேர்வில் உயிரிழந்த மாணவர்களுக்கு இழப்பீடு உள்ளிட்ட சில கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு இசைவு தெரிவித்ததாகவும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் குறித்து நாளைக்குள் இறுதி முடிவை தெரிவிப்பதாக மத்திய அரசு சார்பில் தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதாக CJP சார்பில் பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், டெல்லி போராட்டம் தொடர்பாக நேற்று நள்ளிரவு சமூக வலைதளத்தில் வீடியோ வெளியிட்ட பிரதமர் மோடி இதுதொடர்பாக நாளை நடைபெறும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார். அதன்படி இன்று காலை நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில், தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது.
மேலும், வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கும் நோக்கிலும், அதற்கு காரணமானவர்களுக்கு கடும் தண்டனை வழங்கும் வகையிலும் பொதுத்தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு சட்டம் 2024-இல் திருத்தம் செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் வரும் திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
மசோதாவின் முக்கியத்தும்
- வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைப்பது
- 3 மாதங்களுக்குள் வழக்கை விசாரித்து தண்டனை அளிப்பது
- குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டால், ரூ.10 கோடி அபராதம் மற்றும் 10 ஆண்டு சிறைத்தண்டனை உள்ளிட்டவை வழங்க இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அடுத்த வாரத்தில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும்போது மட்டுமே அதில் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம் பெறும் என்பது தெளிவாக தெரியவரும்.