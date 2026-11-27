தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்- அரசு வட்டாரங்கள் தகவல்
மக்களவை இடங்களை சரிசமமாக 50 சதவீதம் அதிகரிக்கவும், தொகுதிகளின் தற்போதைய விகிதாச்சாரத்தை 2051-ஆம் ஆண்டு வரை மாற்றமின்றி அப்படியே வைத்திருக்கவும் இந்த மசோதாவில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 10:23 PM IST
புது டெல்லி: புதிய தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
மக்களவை இடங்களை சரிசமமாக 50 சதவீதம் அதிகரிக்கவும், தொகுதிகளின் தற்போதைய விகிதாச்சாரத்தை 2051-ஆம் ஆண்டு வரை மாற்றமின்றி அப்படியே வைத்திருக்கவும் இந்த மசோதாவில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுகுறித்து மத்திய அரசு அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரை தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்ற 3 நாள் சிறப்பு கூட்டத்தொடரில், மக்களவையில் இந்த மசோதா நிறைவேறாமல் போனது.
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மக்களவைத் தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்த பிறகு, எந்தவொரு மாநிலத்தின் பிரதிநிதித்துவ பங்கும், மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்துவிடக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் சில திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
புதிய தொகுதிகளுக்கான எல்லை நிர்ணயம், கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் நடைபெறும். மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டால், தங்களுக்குக் கிடைக்கும் பிரதிநிதித்துவப் பங்கு குறைந்துவிடுமோ என்று தென்னிந்திய மாநிலங்கள் அச்சம் தெரிவித்தன. அவர்களின் அச்சத்தைப் போக்கும் வகையில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2051-ஆம் ஆண்டு வரை மாநிலங்களுக்கிடையிலான பிரதிநிதித்துவ விகிதங்கள் மாறாமல் இருப்பதை இந்த மசோதா உறுதி செய்யும்.
மேலும், 2029 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, நாடாளுமன்றத்தில் மகளிருக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இட ஒதுக்கீட்டைச் செயல்படுத்துவதுடன், தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்யும் பணியையும் இணைக்க இந்த மசோதாவில் வழிவகை செய்யப்பட்டது" என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, மக்களவை கூட்டத்தொடரின் இரண்டாம் பகுதி நவம்பர் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 3 வரை நடைபெறும் என மக்களவை செயலகம் வியாழக்கிழமை அறிவித்தது.
இந்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை, வரும் திங்கள்கிழமை(நவ.30) தொடங்கவுள்ள நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
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இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்காக, பாஜக தனது அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கூட்டத் தொடரில் கட்டாயம் அவையில் இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்க உள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்நிலையில், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி, பாரத் ராஷ்ட்ரீய சமிதி (பிஆர்எஸ்) ஆகிய கட்சிகள் இந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மசோதாவை எதிர்க்கும் 'இந்தியா' கூட்டணி, தனது அடுத்தகட்ட வியூகம் குறித்து சனிக்கிழமை ஆலோசனை நடத்த உள்ளது.