2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்காக ரூ.11,718 கோடி ஒதுக்கீடு
நாட்டில் டிஜிட்டல் முறையில் நடைபெறும் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இதுதான் என்று மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறினார்.
Published : December 12, 2025 at 10:57 PM IST
டெல்லி: இந்தியாவில் 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்காக ரூ.11,718.24 கோடியை ஒதுக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்தியாவில் 2026 ஏப்ரல் மற்றும் 2027 பிப்ரவரி என இரு கட்டங்களாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படவுள்ளது. அதன்படி, 2026 ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரை வீட்டுக் கணக்கெடுப்பும், 2027 பிப்ரவரியில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பும் நடத்தப்படவுள்ளது. லடாக், ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய பனிப்பொழிவு காணும் பகுதிகளில் மட்டும் 2026 செப்டம்பரில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படவுள்ளது. இந்நிலையில், இதற்காக ரூ.11,718 கோடி ஒதுக்க மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், '' நாட்டில் டிஜிட்டல் முறையில் நடைபெறும் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இதுதான். இந்த கணக்கெடுப்பு சுதந்திர இந்தியாவுக்கு பிறகு எட்டாவது மற்றும் உலகின் 16வது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆகும். ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் (iOS) ஆகிய இரு வெர்ஷன்களிலும் இயங்கக்கூடிய செயலிகளைப் பயன்படுத்தி தரவுகள் சேகரிக்கப்படும்.
முழுப் பணியையும் நிகழ்நேர அடிப்படையில் நிர்வகிப்பதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு (CMMS) என்ற பிரத்யேக போர்டல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பணிகளில் சுமார் 30 லட்சம் களப்பணியாளர்கள் ஈடுபடுவார்கள். அரசு ஆசிரியர்கள், தங்கள் வழக்கமான பணிகளுடன், கூடுதலாக கணக்கெடுப்பு பணிகளையும் செய்வார்கள். தவிர, துணை மாவட்டம், மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவிலான மற்ற மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புப் பணியாளர்களும் மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் நியமிக்கப்படுவார்கள்.'' என அவர் தெரிவித்தார்.