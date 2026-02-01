ETV Bharat / bharat

மத்திய பட்ஜெட் இன்று தாக்கல்: மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யுமா?

இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் நிதிநிலை அறிக்கையின் மூலம், தொடர்ந்து 9வது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தவர் என்ற சாதனையை படைக்கிறார் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.

February 1, 2026

டெல்லி: 2026 - 27ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை இன்று (பிப்.1) நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதில், நடுத்தர மற்றும் மாத ஊதியதார்களுக்கு பலனளிக்கும் விதமாக வரிச்சலுகை, தங்கம் விலை குறைவு தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளது.

அதேபோல, புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் திட்டங்கள்; உயர்ந்து வரும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையை கட்டுப்படுத்துதல்; சாலை, கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறைகளில் முதலீடு; தொழில் துறையினருக்கான சலுகை போன்றவையும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி வரை இரண்டு கட்டங்களாக நடக்கவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரின் முக்கிய நிகழ்வான, 2026 - 27ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது இதுவே முதல் தடவையாகும். அதேபோல, இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் நிதிநிலை அறிக்கையின் மூலம், தொடர்ந்து 9வது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தவர் என்ற சிறப்பை பெறவுள்ளார் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.

பட்ஜெட்டில் தமிழக வளர்ச்சிக்கான எதிர்பார்ப்புகள்

  1. மதுரை, கோவை மெட்ரோ திட்டங்கள்
  2. கீழடி அடுத்த கட்ட அகழாய்வு
  3. மதுரை எய்ம்ஸ் நிதி ஒதுக்கீடு
  4. ஜவுளி துறைக்கான புதிய சலுகைகள்
  5. குறு, சிறு தொழில் துறைகளுக்கான வரிச் சலுகைகள்
  6. வருமான வரி விலக்கு உச்ச வரம்பு மேலும் உயர்த்தப்படுமா?
  7. வருமான வரியில் தற்போதுள்ள நிலைக்கழிவு (ரூ.75,000) உயர்த்தப்பட வாய்ப்பு
  8. வேளாண்மை துறைக்கான புதிய அறிவிப்புகள்
  9. தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் போன்றவற்றின் இறக்குமதி வரி குறைக்கப்பட வாய்ப்பு
  10. தங்க நகை மீதான ஜிஎஸ்டி 3 சதவீதத்தில் இருந்து குறைக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பு
  11. எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களின் விற்பனையை அதிகரிக்க புதிய சலுகைகள்
  12. மொபைல் போன், லேப்டாப்களின் உதிரி பாகங்களுக்கான வரிச் சலுகைகள்
  13. சிறிய எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி 18 சதவீத்தில் இருந்து குறைக்கப்பட வாய்ப்பு
  14. மாதம் ரூ.25000 வரை பெறுவோரையும் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தின் ஓய்வூதிய (EPS) வரம்புக்குள் கொண்டு வர வாய்ப்பு
  15. ரூ.2 லட்சத்திற்கு மேல் தங்கம் வாங்கும் போது பான் எண் கட்டாயம் என்ற விதியில் தளர்வு இருக்க வாய்ப்பு
  16. தமிழ்நாட்டிற்கான புதிய ரயில்வே அறிவிப்புகள் - வந்தே பாரத், அம்ரித் பாரத்
  17. ஓசூர் விமான நிலையம் குறித்த அறிவிப்பு
  18. தூத்துக்குடி விமான நிலைய விரிவாக்கம் குறித்த அறிவிப்பு

அதேபோல, கடந்த ஆண்டு வருமான வரியில் தளர்வு வழங்கப்பட்ட நிலையில், இந்த முறை மாற்றங்கள் இருக்கும் எனவும், வீட்டுக்கடன் மற்றும் உற்பத்தி துறைகளுக்கு சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்படலாம் எனவும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும், வேகமாக வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்பங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோடிக் போன்றவற்றின் மீது இந்தாண்டு பட்ஜெட்டில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

