மத்திய பட்ஜெட் 2026: விலை உயரப் போகும் - குறையப் போகும் பொருட்கள் என்னென்ன?

மத்திய பட்ஜெட் 2026: விலை உயரப் போகும் - குறையப் போகும் பொருட்கள் என்னென்ன?
வாட்ச், இறக்குமதி கார்கள், சிகரெட்டுகள், மதுபானங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் விலை கணிசமாக உயரவுள்ளது.
Published : February 1, 2026 at 5:14 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மத்திய பட்ஜெட்டின் எதிரொலியாக, சில பொருட்கள் கடுமையான விலை உயர்வையும், சில பொருட்கள் விலை வீழ்ச்சியையும் சந்திக்க போகின்றன. அது பற்றி இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்தார். இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, இந்த பட்ஜெட்டானது ஞாயிற்றுக்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேலும், இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ததன் மூலமாக, தொடர்ச்சியாக 9 ஆண்டுகள் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த முதல் பெண் நிதியமைச்சர் என்ற பெருமையை நிர்மலா சீதாராமன் பெற்றுள்ளார்.
இந்த பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. செமி கண்டக்டர் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க ரூ.40,000 கோடி ஒதுக்கீடு, அரிய வகை கனிமம் எடுப்பதற்காக தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் புதிய வழித்தடம், சென்னை - ஹைதராபாத், சென்னை - பெங்களூரு இடையே அதிவேக ரயில் பாதை உள்ளிட்ட பல அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் துறை ரீதியாக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி, ஏற்றுமதி - இறக்குமதி தொடர்பாக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக பல பொருட்கள் விலை உயர்வையும், விலை வீழ்ச்சியையும் சந்திக்கவுள்ளன.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டை முற்றிலும் மறந்த பட்ஜெட் : கனிமொழி எம்.பி. காட்டம்
விலை குறையும் பொருட்கள்
அந்த வகையில், எந்தெந்த பொருட்கள் விலை குறையும் என்பதை முதலில் பார்ப்போம். இந்த பட்ஜெட்டில் அத்யாவசிய மருந்துகளுக்கான சுங்க வரி கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சர்க்கரை நோய், புற்றுநோய் ஆகியவற்றுக்கான மருந்துகளின் விலை குறையவுள்ளது.
அதேபோல, பேட்டரி பொருட்கள் மீதான வரியும் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் மின்சார வாகனங்களின் விலை கணிசமாக குறையவுள்ளது. மேலும், செல்போன், டிவி ஆகியவற்றின் விலையும் குறைகிறது.
இவற்றை தவிர, தோல் பொருட்கள், காலணி, வெளிநாட்டு கல்வி செலவு, வெளிநாட்டு பயண செலவு, மைக்ரோவேவ், வீடியோ கேம் பொருட்கள், விமான பாகங்கள், பீடி தயாரிக்க பயன்படும் தெண்டு இலைகள் ஆகியவற்றின் விலை குறையவுள்ளது.
விலை உயரும் பொருட்கள்
ஆடம்பர மற்றும் இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான சுங்க வரி, இந்த பட்ஜெட்டில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வெளிநாட்டு கைக்கடிகாரங்கள், இறக்குமதி கார்கள், சிகரெட், பான் மசாலா உள்ளிட்ட புகைப்பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவற்றை தவிர, மதுபானங்கள், நிலக்கரி, இரும்பு பொருட்கள், எலெக்ட்ரானிக் பொருட்கள் விலை உயர்வை சந்திக்கவுள்ளன.