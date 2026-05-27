அசாம் சட்டப்பேரவையில் 'பொது சிவில் சட்ட மசோதா' நிறைவேற்றம்

1925- ஆம் ஆண்டிலேயே பொது சிவில் சட்டத்தை காங்கிரஸ் முதல் கட்சியாக ஆதரித்ததாக அசாம் மாநில முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

அசாம் மாநில முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா (PTI)
Published : May 27, 2026 at 7:36 PM IST

கவுகாத்தி: அசாம் மாநில சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு இடையே 'பொது சிவில் சட்ட மசோதா' இன்று நிறைவேறியது.

கடந்த மே 25- ஆம் தேதி அசாம் சட்டப்பேரவையில் 'பொது சிவில் சட்ட மசோதா' தாக்கலானது. அதைத் தொடர்ந்து மசோதா மீது விவாதங்களும் நடைபெற்றன. இந்த மசோதாவை மறுஆய்விற்காக தேர்வுக் குழுவிற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர். எனினும் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களின் கருத்துகளைப் பொருட்படுத்தாத அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா தலைமையிலான அரசு 'பொது சிவில் சட்ட மசோதா'வை நிறைவேற்றியது.

இந்த மசோதா, அசாமில் வசிக்கும் பட்டியலின பழங்குடியினர் எவருக்கும் பொருந்தாது. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட திருமணத்தை மேற்கொள்வோருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், லிவின் உறவில் இருப்பவர்கள் முறையாகப் பதிவு செய்ய தவறினால் மூன்று மாதங்கள் சிறைத் தண்டனையும் விதிக்க வகைச் செய்கிறது.

மசோதா நிறைவேற்றப்படுவதற்கு முன்பாக பேரவையில் பேசிய அசாம் மாநில முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா, "கடந்த 1925- ஆம் ஆண்டிலேயே பொது சிவில் சட்டத்தை முதன்முதலில் ஆதரித்த கட்சி காங்கிரஸ் தான். ஆனால் தற்போது எதிர்க்கட்சியாக உள்ள காங்கிரஸ், மதச்சார்பற்ற தன்மையை இழந்துவிட்டது; ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் பிரதிநிதியாக அக்கட்சி மாறிவிட்டது.

சபையில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள இந்த சட்டம், எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டுவது போல பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையிலும் அமையவில்லை. மாறாக அரசியலமைப்பின் 44- வது பிரிவின் அடித்தளத்தையே அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

பொது சிவில் சட்டத்திற்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு உண்டு. இது முதன்முதலில் 1925- ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சியால் கோரப்பட்டது. மேலும் 1937- ஆம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேருவாலும் இது பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அதே காங்கிரஸ் கட்சிதான், தற்போது இந்து, கிறிஸ்துவ, பழங்குடியினவர்களின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல், மாறாக குர்ஆன் மற்றும் ஷரியத் கண்ணோட்டத்தில் இதை எதிர்க்கிறது" என விமர்சித்தார்.

மொத்தம் 126 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ள அசாம் மாநில சட்டப்பேரவையில் காங்கிரஸ் கட்சி மொத்தம் 19 உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது. அவர்களில் 18 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முஸ்லிம்கள் ஆவர். அவர்களில் ஒருவர் இந்து என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பொது சிவில் சட்ட மசோதா, சிறுபான்மை மதக்குழுவின் உரிமைகளைப் பாதிக்கும் என்று தாங்கள் அஞ்சுவதாக எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையில் தெரிவித்திருந்தனர்.

