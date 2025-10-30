“மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல; அதையும் தாண்டி புனிதமானது”
நான்கு வருடங்களுக்கு முன், தன் வாழ்க்கைத் துணையாக தன்னை விட 10 வயது இளைய பெண்ணை ரோகித் தேர்ந்தெடுத்தார்.
Published : October 30, 2025 at 10:55 PM IST
போபால்: உஜ்ஜைனில் இரண்டரை அடி உயரம் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் நான்கு வருடங்களுக்கு முன் தன்னை விட 10 வயது இளைய பெண்ணை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டது தற்போது அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள உஜ்ஜைன் மாவட்டத்தில் வசிப்பவர் ரோகித் நக்மோடியா. 35 வயதாகும் இவரின் மொத்த உயரம் 2.5 அடி தான். பிறவியிலேயே மாற்றுத்திறனாளியான இவருக்கு, கால்களும் செயலிழந்து சக்கர நாற்காலி உதவியுடன் வாழ்க்கையை நகர்த்தி வருகிறார்.
ஆனால் மனதளவில் இப்போதும் மகிழ்ச்சியுடனும், வலிமையுடனும் ரோகித் காணப்படுகிறார். நான்கு வருடங்களுக்கு முன், தன் வாழ்க்கைத் துணையாக தன்னை விட 10 வயது இளைய பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தார்.
‘சாதி, மதம், இனம், நிறம், உருவம்’ என அனைத்தையும் கடந்தது தான் காதல் என்ற கூற்றுக்கு இணங்க, இந்த இணையர்களும் தங்கள் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகத் தொடங்கினர். ‘மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள, இது மனித காதலல்ல; அதையும் தாண்டி புனிதமானது’ என்ற திரைப்பட பாடலுக்கு இணங்க, டீனா நக்மோடியா (25), தன் காதல் கணவன் ரோகித்திற்காக வீட்டை விட்டு வெளியேறி அவரை கரம்பிடித்தார்.
ரோகித்-டீனா திருமணம்
சமூகத்தின் நிழலில், இந்த அற்புதமான தம்பதியினர் பல கிண்டல் கேலிகளுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். ஆனால், அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல், ‘காதலுக்கான புதிய இலக்கணத்தை’ இவர்கள் படைத்துள்ளனர். உண்மை காதலுக்கான அடித்தளத்தையே மாற்றி எழுதியுள்ளனர். டீனா தனது கணவருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமும், வீட்டின் தேவைகளைப் பார்த்துகொள்வதன் மூலமும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருவதாக நம்மிடம் கூறினார்.
இவர்களை காண பூரிப்புடன் நம் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் குழு பயணித்தது. இன்முகத்துடன் நம்மை வரவேற்ற இருவரும் முதலில் தங்களின் திருமணம் நடந்த கதையை விவரித்தனர். "நாங்கள் பேஸ்புக் வாயிலாக நண்பர்களானோம். தொடர்ந்த நடந்த உரையாடல்கள் எங்களை காதல் எனும் இனிமையான பக்கத்திற்கு கடத்திச் சென்றது.
இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்தோம். ஆனால் குடும்பத்தினர் ஒப்புக்கொள்ளாததால், நண்பர்களின் உதவியுடன் நீதிமன்றத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டோம்.இன்று எங்களுக்கு திருமணமாகி 4 ஆண்டுகள் ஆகிறது. ஒன்றரை வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார்,” என்று சற்றும் சிதறாத மகிழ்ச்சியுடன் இருவரும் தெரிவித்தனர்.
ரோகித்-டீனா குடும்பம்
தன் குடும்பத்தினர் குறித்து பேசிய ரோகித், “எனது உயரம் இரண்டரை அடி மட்டுமே. சிறுவயதிலிருந்தே இப்படித்தான் இருக்கிறேன். என் தந்தை புருஷோத்தம், ஸ்ரீ மஹாகாளீஸ்வர் கோயிலுக்கு வெளியே பூக்கடை நடத்தி வருகிறார். எனக்கு ஒரு இளைய சகோதரனும், ஒரு இளைய சகோதரியும் உள்ளனர்.
மறுபுறம் தன் குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்துக்கூறிய டீனா, ஒரு மூத்த சகோதரர், ஒரு தம்பி மற்றும் ஒரு இளைய சகோதரி உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். இவரது தாயார் 2007-இல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறப்பைத் தழுவியுள்ளார்.
அன்புக்கு இலக்கணமான தம்பதி
இவர்கள் திருமண வாழ்வை விவரித்த டீனா, “பலர் என்னைத் தியாகியைப் போல சித்தரிக்கின்றனர். ஆனால், அன்புக்கும் தியாகத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. நான் தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை அன்பினால் கலந்தது. வாழும் வாழ்க்கை அன்பின் பால் கொடுக்கும் அர்ப்பணிப்பு,” என்றார்.
பெரிய குடும்பப் பின்னணி இல்லை என்றாலும், இவர்கள் வாழ்க்கையில் என்றுமே மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கிறது. இதற்கு காரணம், "ஒருவரை ஒருவர் நேசித்திருந்தால், கடினமான சூழல்களும் இலகுவானதாக மாறும்” என்று இருவரும் சேர்ந்து கூறியதை நம்மால் உண்மையிலேயே உணர முடிந்தது.
வாழ்க்கை பாதை
தங்கள் வாழ்க்கை எப்போதும் மகிழ்ச்சியானதாக இருக்காது; பிரச்சினைகள் வரும். ஆனால் சமாளித்துக்கொள்வோம் என்று உறுதிபட கூறுகின்றனர் ரோகித்-டீனா தம்பதி. முதலில் டீனாவுக்கு ஒரு உணவகம் இருந்துள்ளது. அதன் நிர்வாகத்தை அவர் கவனித்து வந்துள்ளார்.
ஆனால் சில காரணங்களால் இப்போது உணவகம் மூடப்பட்டுள்ளது. இப்போது டீனா வீட்டிலேயே ஒரு அழகு சாதனப் பொருட்களின் கடையைத் திறந்துள்ளார். அப்படித்தான் வீட்டு செலவும் கழிந்து செல்கிறது. "அவ்வழியே எங்கள் வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் உருவம் கொடுத்து வருகிறோம்’ என்று ரோகித் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவு செய்தார்.
ரோகித், டீனா ஆகியோர் சமூக ஊடகங்களில் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். பாலிவுட் பாடல்களுக்கு இவர்கள் ஒன்றாக ரீல்ஸ் எடுத்து பதிவிடுவது, சமூக வலைத்தளங்களில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. ரோகித்தின் இன்ஸ்டா கணக்கு ரோகித் டீனா நக்மோடியா (Rohit Teena Nagmotiya) என்ற பெயரிலும், டீனாவின் கணக்கு டீனா ரோகித் நக்மோடியா (Teena Rohit Nagmotiya) என்ற பெயரில் ஆக்டிவாக செயல்பட்டு வருகிறது.