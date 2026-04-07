புதுச்சேரியை டெல்லியில் இருந்து இயக்க பாஜக விரும்புகிறது; உதயநிதி ஸ்டாலின் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
சட்டப்பேரவையில் 16 முறை தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பியும் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்தை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை என உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : April 7, 2026 at 3:24 PM IST
புதுச்சேரி: டெல்லியில் இருந்து புதுச்சேரியை ரிமோட் மூலம் பாஜக இயக்கி வருவதாக புதுவையில் பரப்புரை மேற்கொண்ட துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
புதுச்சேரியில் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 9) சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இறுதிகட்ட தேர்தல் பரப்புரையில் முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பங்கேற்று வருகிறார்கள். குறிப்பாக, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடி, பாஜக-என்.ஆர். காங்கிரஸ் கூட்டணியை ஆதரித்து பரப்புரை செய்தார்.
அதைத்தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா, காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக, தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நேற்று பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில் புதுவை மரப்பாலம் சந்திப்பு மற்றும் அண்ணா சாலை அருகே திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், "புதுவை மக்கள் வெறுப்பு அரசியலுக்கு இடம் தர மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட புதுவையில் பாசிச பாஜக சக்திகளின் ஊடுருவல் அதிகமாகிவிட்டது. மக்கள் விரோத திட்டங்களை சோதித்துப் பார்க்கும் இடமாக பாஜக புதுவையை மாற்றி வருகிறது. பாஜகவின் புதிய கல்வி கொள்கையை அமல்படுத்திவிட்டனர். குலக் கல்வி திட்டத்தை கொண்டுவந்துள்ளனர். இளம் தலைமுறை எதிர்காலத்தை கெடுக்கும் திட்டங்களை ஒவ்வொன்றாக புதுவையில் அமல்படுத்தி வருகின்றனர். பாஜகவின் எந்த சதி திட்டத்தையும் தமிழகத்தில் நுழைய விடாமல் ஸ்டாலின் தடுத்து வருகிறார்.
மாநில அந்தஸ்தை வழங்கினார்களா?
புதுவை மண் சுய மரியாதை மண் என்பதை இந்த முறை நிரூபித்துக் காட்ட வேண்டும். மாநில அரசும், மத்திய அரசும் ஒன்றாக கூட்டணியாக இருந்தால் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். இரட்டை இன்ஜின் ஆட்சி என மோடி கூறுகிறார். டபுள் இன்ஜின் ஆட்சியால் புதுவைக்கு எதாவது வளர்ச்சி திட்டம் வந்துள்ளதா? உரிமைகள் கிடைத்துள்ளதா? திராவிட இன்ஜின் என்ற சிங்கிள் இன்ஜின் மூலமாக இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை தமிழகத்தில் ஸ்டாலின் கொடுத்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தோளில் ஏறி நின்று பாஜக சவாரி செய்வது போல புதுவையில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தோளில் ஏறி நின்று பாஜக சவாரி செய்கிறது. புதுவை மக்கள் மீது மத்திய அரசுக்கு அக்கறை இருந்திருந்தால், மக்களின் கோரிக்கையான மாநில அந்தஸ்தை வழங்கியிருப்பார்கள். ஆனால், 16 முறை தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பியும் மாநில அந்தஸ்தை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை.
ரிமோட் மூலம் புதுவை ஆள நினைக்கிறார்கள்
புதுவையில் துணை நிலை ஆளுநர் கையில்தான் எல்லா அதிகாரமும் குவிந்துள்ளது. மாநில அந்தஸ்து கிடைத்தால் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் போய்விடும். ஆளுநரை வைத்தே புதுவையை ஆளலாம் என பாஜக நினைக்கிறது. சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகள் வெளி நடப்பு செய்து பார்த்திருப்பீர்கள், ஆனால் தமிழ்நாட்டில்தான் முதன்முறையாக ஆளுநரே வெளிநடப்பு செய்தார். புதுவையில் அனைத்து விஷயத்திலும் ஆளுநரின் தலையீடு உள்ளது. மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசுக்கு மதிப்பில்லை. மத்திய அரசு நியமிக்கும் ஆளுநர்கள் தான் அனைத்தையும் தீர்மானிக்கின்றனர். புதுவையை டெல்லியில் இருந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் இயக்குகிறார்கள். தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை விரட்டியடிக்கப்போவது போல புதுவையிலும் அந்த கூட்டணியை விரட்டியடிக்கும் நேரம் தான் இந்த தேர்தல்" என்றார்.