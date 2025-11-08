ETV Bharat / bharat

கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ரூ.1 கோடி ஊதியத்தில் வேலை... சாதித்த என்ஐடி மாணவர்கள்!

இந்த வெற்றி தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்திற்கு பெருமை வாய்ந்த தருணம். மேலும் இது, மாணவர்களின் கல்வி திறனை பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது

வேலைவாய்ப்பு பெற்ற மாணவர்கள்
வேலைவாய்ப்பு பெற்ற மாணவர்கள் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 7:32 PM IST

1 Min Read
வாரங்கல்: வளாக நேர்காணலில் ஆண்டுக்கு ரூ.1 கோடி ஊதியத்தில் இரண்டு மாணவர்கள் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ள சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலங்கானா மாநிலம் வாரங்கலில் உள்ள தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் (NIT) நடப்பு 2025–26 ஆண்டுக்கான வளாக நேர்காணல் நடைபெற்றது. தேசிய தொழில்நுட்ப திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தின் (CCPD) தலைவர் பேராசிரியர் வெங்கட சுரேஷ் ஒருங்கிணைப்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த முகாமில் 2 பி.டெக் மாணவர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிக ஊதியத்துக்கான வேலைவாய்ப்பை பெற்றனர்.

அதாவது, கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் (CSE) இறுதி ஆண்டு படிக்கும் நாராயண் தியாகி என்ற மாணவர் ஆண்டுக்கு ரூ.1.27 கோடி ஊதியத்துக்கான வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். அதேப்போல் மின் மற்றும் மின்னணு பொறியியல் படிக்கும் முகமது நஹில் நஷ்வான் என்ற மாணவர் ஆண்டுக்கு ரூ.1 கோடி ஊதியத்துக்கான வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.

மேலும் வாரங்கல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழக அதிகாரப்பூர்வ வேலைவாய்ப்பு தரவுகளின்படி கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் 6 மாணவர்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.70 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஊதியத்தில் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர். மேலும் 190க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ரூ.20 லட்சம் முதல் ரூ.70 லட்சம் வரையிலான ஊதியத்தில் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர்.

இது, வாரங்கல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் எதிர்கால பட்டதாரிகளுக்கு புதிய அளவுகோல்களை அமைத்துள்ளதோடு, மாணவர்களுக்கு உற்சாகத்தையம், நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மாணவர் நாராயண் தியாகி
மாணவர் நாராயண் தியாகி (ETV Bharat)

இது குறித்து வாரங்கல் NIT இயக்குநர் பேராசிரியர் பித்யாதர் சுபுதி கூறும்போது, ''இந்த வெற்றி தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகத்திற்கு பெருமை வாய்ந்த தருணம். மேலும், மாணவர்களின் கல்வி திறனை இது பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது'' என்றார்.

மாணவர் நாராயண் தியாகி கூறுகையில், "நான், உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், நொய்டாவை சேர்ந்தவன். எனது தந்தை ஒரு பொறியாளர். எனது அம்மா ஒரு ஆசிரியை. எனது அம்மாவின் ஊக்கத்தால் அறிவியலின் மீது எனக்கு ஆரம்பத்திலேயே ஈர்ப்பு அதிகரித்தது. தொழில் நுட்ப உலகில் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதும், புதிய வாய்ப்புகளை ஆராய்வதும் எனது குறிக்கோளாக இருக்கும்'' என்றார்.

வாரங்கல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழக பேராசிரியர்கள் கூறுகையில், '"வாரங்கல் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம் உலகளாவிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமைத் தொழில்களில் சிறந்து விளங்கும் வண்ணம் திறமையான பட்டதாரிகளை தொடர்ந்து உருவாக்கி வருவது இந்த நிகழ்வின் மூலம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது'' என்றனர்.

TAGGED:

NIT CAMPUS INTERVIEW
வாரங்கல் என்ஐடி
தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம் வாரங்கல்
NIT WARANGAL

