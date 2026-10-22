நெல்லை அருகே பள்ளி மாணவியை கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 2 பேர் கைது
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 8:53 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை அருகே பள்ளி மாணவியை கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக இரண்டு பேரை, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 14 வயது பள்ளி மாணவி, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டில் இருந்தபோது திடீரென மாயமானதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது குடும்பத்தினர், மாணவியை பல்வேறு இடங்களில் தேடியுள்ளனர். பள்ளி மாணவி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டில் இருந்தவர்களிடம் சண்டை போட்டுவிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறியதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், அவர் குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. இதனையடுத்து மாணவியின் பெற்றோர் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து மாணவியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கிடையே, மாயமான மாணவி தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டபோது, அவர் கடத்திச் செல்லப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக தகவல் வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின் அடிப்படையில், இந்தச் சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகசுந்தரம் (23) மற்றும் அருகில் உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணி (27) ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்கள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட இரு நபர்களிடமிருந்து அந்த சிறுமி மீட்கப்பட்டு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார். சிறுமியை இருவரும் எப்படி கடத்திச் சென்றார்கள் என்பது குறித்தும், சிறுமியை ஆசை வார்த்தை கூறி அழைத்து சென்றார்களா என்பது குறித்தும் காவல் துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சிறுமி காணாமல் போனதாக கூறப்பட்ட நிலையில், இருவரால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் அந்த பகுதி பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த வழக்கில் உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.