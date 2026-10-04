இடைத்தேர்தல்: புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி பள்ளிகளுக்கு இரண்டு நாள்கள் விடுமுறை
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்ற தொகுதியில் வருகிற அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 7:37 AM IST
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி பகுதிக்குட்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அக்டோபர் 5, 6 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்ற தொகுதியில் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் என்.ஆர். காங்கிரஸ், பா.ஜ.க, அ.தி.மு.க கூட்டணி சார்பில் அசோக் ஆனந்தும், காங்கிரஸ், த.வெ.க மற்றும் வி.சி.க சார்பில் விநாயகமும், தி.மு.க சார்பில் சேது செல்வமும் என 11 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
இந்நிலையில், தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அக்டோபர் 5 மற்றும் 6 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியரும், தேர்தல் அலுவலருமான குலோத்துங்கன் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த அறிவிப்பில், “தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தல் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் பரப்புரை முடிவடைந்த பிறகு அனைத்து வேட்பாளர்கள், தேர்தல் முகவர்கள், அரசியல் கட்சிகள் பின்வரும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதன்படி, பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தக்கூடாது.
தொகுதிக்கு வெளியில் இருந்து வந்தவர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உடனடியாக தொகுதியின் எல்லையை விட்டு வெளியேற வேண்டும். கருத்து கணிப்புகள் வெளியிட தடை விதிக்கப்படுகிறது. அனுமதிக்கப்பட்ட வாகனங்களை இயக்குவது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்க வேண்டும். வேட்பாளருக்கு ஒரு வாகனம், தேர்தல் முகவருக்கு ஒரு வாகனம், கட்சி தொண்டர்களுக்கு ஒரு வாகனம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட அசல் வாகன அனுமதி சீட்டை வாகனத்தின் முன்பு உள்ள கண்ணாடியில் ஒட்ட வேண்டும்.
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மேலும் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் இருந்து 100 மீட்டர் தொலைவிற்குள் பிரசாரம் செய்யக்கூடாது. வாக்குப்பதிவின் போதோ, அல்லது வேறு எந்த நேரத்திலோ அனுமதியற்ற நபர்கள் யாரும் வாக்குச்சாவடிக்குள் இருக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாக்குச் சாவடி மையத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடாது. இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அக்டோபர் 5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து வாக்குச்சாவடி பகுதிகளிலும் தேர்தல் பறக்கும் படை குழுக்கள், நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த உத்தரவுகளை மீறுவோர் மீது உடனடியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.