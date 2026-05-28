போபாலில் வரதட்சணை கொடுமையால் மருமகள் மரணம்- ஓய்வுபெற்ற பெண் நீதிபதியை கைது செய்த சிபிஐ
திவிஷா மரணத்திற்குப் பிறகு 10 நாட்கள் தலைமறைவாக இருந்த அவருடைய கணவர் சமர்த் சிங், கடந்த வாரம் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார்.
Published : May 28, 2026 at 10:01 PM IST
போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலம், போபாலில் வரதட்சணை கொடுமையால் மருமகள் உயிரிழந்த வழக்கில், மாமியாரும், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியுமான கிரிபாலா சிங்கை சிபிஐ இன்று கைது செய்தது.
கிரிபாலா சிங்கின் மருமகள் திவிஷா சர்மா, மே மாதம் 12ஆம் தேதி தனது கணவர் வீட்டில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். அவர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக கூறப்பட்டதாலும், வரதட்சணை கொடுமையால் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கலாம் என போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது.
இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். திவிஷா மரணத்திற்குப் பிறகு 10 நாட்கள் தலைமறைவாக இருந்த அவருடைய கணவர் சமர்த் சிங், கடந்த வாரம் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். இந்த வழக்கில் சமர்த் சிங்கின் தாயாரும், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியுமான கிரிபாலா சிங், முன்ஜாமின் பெற்றிருந்தார்.
இந்த வழக்கு மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, உயிரிழந்த திவிஷா சர்மாவின் உடலில் காயங்கள் இருந்ததாகவும், அவரை கணவர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் வரதட்சணை கேட்டு கொடுமை செய்தனர் என்று திவிஷாவின் பெற்றோரும் உறவினர்களும் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, கிரிபாலா சிங்கிற்கு வழங்கப்பட்ட முன்ஜாமீனை மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கை சிபிஐ கடந்த திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.
இதையடுத்து, இன்று காலை போபாலில் உள்ள கிரிபாலா சிங்கின் இல்லத்திற்கு வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள், அவரிடம் நீண்ட நேரம் விசாரணை நடத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, அவரை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர்.
மேலும் அந்த வீட்டில் 3டி மேப்பிங் கேமராக்களை பொருத்தி உள்ளனர். கைதான கிரிபாலா சிங் அளிக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில், 3டி கேமரா தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நடந்த சம்பவத்தை மீள் உருவாக்கம் செய்ய சிபிஐ முடிவு செய்துள்ளாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.