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இரட்டை சகோதரிகளை மணந்த இரட்டை சகோதரர்கள்: கேரளாவில் டபுள் டமாக்கா

இந்த திருமணத்தில் கூடுதல் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவர்களும் பேன்டோ, பேஜோ என்ற இரட்டை சகோதரர்களான பாதிரியார்கள் ஆவர்.

கேரளாவில் நடந்த இரட்டையர்கள் திருமணம்
கேரளாவில் நடந்த இரட்டையர்கள் திருமணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:59 PM IST

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கோட்டயம்: கேரளாவில் இரட்டை சகோதரர்கள், இரட்டை சகோதரிகளை திருமணம் செய்து கொண்டது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

மேலும், இந்த திருமணத்தில் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டதும் இரட்டையர்கள்தான் என்பது கூடுதல் முத்தாய்ப்பாக அமைந்தது.

கேரளாவின் கோட்டயம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த குஞ்சுமோன் - ஜோமோல் தம்பதியரின் மகன்கள் அகில் தாமஸ் - நிகில் தாமஸ். இவர்கள் இருவரும் இரட்டை பிள்ளைகள்.

இவர்கள் இருவருக்குமே சிறு வயதில் இருந்து மற்றொரு இரட்டையர்களையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது.

மகன்களின் விருப்பத்தை புரிந்து கொண்ட பெற்றோரும், அவர்களுக்காக தீவிரமாக வரன் தேடி வந்தனர். அப்போது, அதே மாவட்டத்தை சேர்ந்த டோமிச்சான் - மேரிக்குட்டி தம்பதியருக்கு மேகி மேரி மற்றும் மரியா மேரி என இரட்டை பெண் பிள்ளைகள் இருப்பது அவர்களுக்கு தெரியவந்தது.

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இதையடுத்து, அவர்களை அகில் தாமஸும், நிகில் தாமஸும் சென்று பார்த்துள்ளனர். இரு தரப்புக்கும் பிடித்து போகவே உடனடியாக திருமணமும் நிச்சயம் ஆனது.

அதன்படி, இரட்டை சகோதரர்களான அகில் தாமஸும், நிகில் தாமஸும், இரட்டை சகோதரிகளான மேகி மேரி, மரியா மேரியை இன்று கரம் பிடித்தனர்.

இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவர்களும் பேன்டோ, பேஜோ என்ற இரட்டை சகோதரர்களான பாதிரியார்கள் ஆவர். அத்துடன், இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் பலி பீட உதவியாளர்களாக ஜெரோன் மற்றும் ஜோஹன் என்கிற இரட்டை சகோதரர்களே பணிபுரிந்தனர்.

இந்த திருமணத்தின் புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இதுகுறித்து புதுமணத் தம்பதியர் கூறுகையில், "எங்கள் பெற்றோரும் குடும்பத்தினரும் பல ஆண்டுகளாக விரும்பிய ஒன்றை, கடவுள் இன்று நிகழ்த்திக் காட்டியுள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி, இரட்டையர்கள் சூழ திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எங்கள் ஆசையும் நிறைவேறியுள்ளது" எனக் கூறினர்.

TAGGED:

கேரளா இரட்டையர்கள் திருமணம்
இரட்டை சகோதரர்கள்
இரட்டை பிள்ளைகள்
இரட்டை சகோதரிகள்
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