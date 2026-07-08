அமைச்சரவை அமைக்காவிட்டால் புதுச்சேரியை காப்பாற்றுவது கடினம் - தவெக நிர்வாகி சாடல்
புதுச்சேரி மக்கள் நலன் கருதி அரசு உடனடியாக அமைச்சரவையை அமைத்து நிர்வாகத்தை சீர்படுத்த வேண்டும் என தவெக நிர்வாகி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : July 8, 2026 at 7:42 AM IST
புதுச்சேரி: அமைச்சரவை அமைக்காவிட்டால் புதுச்சேரியை காப்பாற்றுவது கடினம் என முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகியுமான ஜோ. பிரகாஷ் குமார் சாடியுள்ளார்.
புதுச்சேரியில் 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்தவர் ஜோ. பிரகாஷ் குமார். இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தொடங்கிய பிறகு அதில் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார். 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் அதே தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி. மணிமாறன் என்பவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோல்வியை தழுவினார்.
இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) மாலை புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநரை சந்தித்த ஜோ. பிரகாஷ் குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு (MLA LAD) நிதியில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன உடற்பயிற்சி மையம் மற்றும் உள்விளையாட்டு இறகுப்பந்து அரங்கை நியமன முறையில் ஒதுக்க முயற்சி நடைபெறுவதாக குற்றம்சாட்டி, அதைத் தடுத்து வெளிப்படையான மின் ஏலம் (E-Auction) மூலம் மட்டுமே ஒதுக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மனு அளித்தார்.
அந்த மனுவில், ரூ.1 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த பொதுச்சொத்து பல மாதங்களாக பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படாமல் பூட்டியே இருப்பதாகவும், மின் ஏலம் நடத்த வேண்டிய நிலையில் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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மேலும், அந்த பொதுச்சொத்தானது நியமன முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு ஒதுக்க முயற்சிகள் நடைபெறுவதாகவும், இது வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நல்லாட்சிக்கு எதிரானது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். அதனால், உடனடியாக மின் ஏலம் நடத்துவதுடன், காலதாமதம் குறித்து விசாரணை நடத்தி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஆளுநரிடம் மனு அளித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரகாஷ் குமார், புதுச்சேரியில் இன்னும் அமைச்சரவை அமைக்கப்படாததால் நிர்வாகம் முடங்கியுள்ளதாக குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், தற்போது அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளதோ அவர்களிடமே இந்த மனுவை வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்த அவர், “அமைச்சரவையை அமைக்காமல் இந்த நிலை நீடித்தால் புதுச்சேரியை காப்பாற்றுவது மிகவும் கடினம். மக்கள் நலன் கருதி அரசு உடனடியாக அமைச்சரவையை அமைத்து நிர்வாகத்தை சீர்படுத்த வேண்டும்" என்றும் அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார்.