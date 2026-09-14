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நம்பிக்கையூட்டும் கதை: கிராமப்புற பெண்களின் வாழ்க்கையை மாற்றிய மாற்றுத்திறனாளி பெண்

சரப்ஜித் கவுர், சுயதொழில் செய்வது மட்டுமன்றி சுற்று வட்டார பகுதியில் உள்ள 22 கிராமங்களைச் சேர்ந்த 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை சுயஉதவிக் குழுக்களில் சேர்த்து அவர்களையும் சுயசார்புடையவர்களாக மாற்றியுள்ளார்.

சரப்ஜித் கவுர்
சரப்ஜித் கவுர் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 9:07 AM IST

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பதிண்டா(பஞ்சாப்): பஞ்சாப் மாநிலத்தின் பதிண்டா மாவட்டத்தில் உள்ள சேகு கிராமம், தற்போது உழைக்கும் பெண்கள் வசிக்கும் கிராமம் என்று அறியப்படுகிறது. அந்த கிராமத்தில், பெண்கள் சுயவேலைவாய்ப்பு மூலம் தங்கள் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், தங்களை சுயசார்புள்ளவர்களாக மாற்றிக் கொண்டுள்ளனர்.

இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த சரப்ஜித் கவுர் என்பவர் முக்கியமானவர். மாற்றுத் திறனாளியான இவர், தனது பலவீனத்தை 'தனித்துவமான திறன்' என நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார். 12ஆம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துள்ள இவர், சுயதொழில் செய்வது மட்டும் அல்லாமல், சுற்று வட்டார பகுதியில் உள்ள 22 கிராமங்களைச் சேர்ந்த 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை சுயஉதவிக் குழுக்களில் சேர்த்து அவர்களையும் சுயசார்புடையவர்களாக மாற்றியுள்ளார்.

நம்பிக்கை நட்சத்திரம் சரப்ஜித் கவுர்

இந்த பகுதியில் உள்ள பெண்கள் மாட்டுத் தீவனம் தயாரித்தல், பேக்கரி, தையல் கலை மற்றும் ஹெச்பிசிஎல்-மிட்டல் எனர்ஜி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் டிராக்டர்கள் மற்றும் விதை விதைக்கும் இயந்திரங்களை இயக்குவது என 10 வகையான தொழில்களை வெற்றிகரமாக செய்து வருகின்றனர்.

ஒரு கிராமத்தில் பெண்களை சந்தித்து ஆலோசனை தரும் சரப்ஜித் கவுர்
ஒரு கிராமத்தில் பெண்களை சந்தித்து ஆலோசனை தரும் சரப்ஜித் கவுர் (ETV Bharat)

இவர்களில், சரப்ஜித் கவுர், சமூக ஒருங்கிணைப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறார். தனது பயணம் குறித்து அவர் கூறுகையி்ல, "ஹெச்.எம்.இ.எல். நிறுவனம் சுயஉதவிக் குழுக்களைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு, நான் வீட்டில் இருந்தபடி தையல் வேலை செய்து வந்தேன். பின்னர் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு, நாங்கள் ‘ஸ்ரீ குரு ரவிதாஸ் சுயஉதவிக் குழுவை’ உருவாக்கினோம்" என்று தெரிவித்தார்.

சரப்ஜித் கவுருக்கு ஹெச்.எம்.இ.எல். நிறுவனம், மின்சார மூன்று வண்டி வழங்கியது. இதன் மூலம் அவர் கிராமம் கிராமமாகச் சென்று பெண்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, அவர்களை சுயதொழில் செய்ய ஊக்குவித்தார். தற்போது அவர் தினசரி 4 முதல் 5 கூட்டங்களை நடத்துகிறார்.

3,000க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு உதவி

இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "பெண்கள் சுயசார்பு அடைவதற்குப் பெரிய அளவிலான வசதி, வாய்ப்புகள் தேவையில்லை; சிறிய அளவிலான கூட்டு முயற்சிகள் மூலமே பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். இதை, நான் சந்திக்கும் பெண்களிடம் சொல்லி புரிய வைத்தேன். இது பெண்களின் சிந்தனையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இன்று 22 கிராமங்களில் சுயஉதவிக் குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு, 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இணைந்துள்ளனர்" என்று சொல்லும் சரப்ஜித் கவுர் முகம் மகிழ்ச்சியில் மலர்கிறது.

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தற்போது சரப்ஜித் கவருக்கு ஒரு நிலையான மாதச் சம்பளம் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் அவர் தனது குடும்பத்திற்கு பண உதவி வழங்குவதோடு, தனது மகனுக்கு நல்ல கல்வியையும் வழங்கி வருகிறார். தனது மகன் உயர்கல்வி கற்று வாழ்வில் பெரிய நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதே தனது லட்சியம் என்கிறார்.

திறமைக்கேற்ற துறையில் வேலை

தொடர்ந்து பேசிய சரப்ஜித் கவுர், "நாங்கள் இந்த வேலையை எப்படித் தொடங்கினோம் என்று மற்ற பெண்களும் எங்களிடம் கேட்டு எங்களுடன் இணைந்தனர். அவர்களுக்குப் பிடித்தமான வேலைகளை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தோம். உதாரணமாக, தையல் மற்றும் எம்பிராய்டரி மீது ஆர்வம் உள்ள பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரங்களும் பயிற்சியும் வழங்கினோம். சமையலில் ஆர்வம் உள்ளவர்களை பேக்கரி வேலையில் ஈடுபடுத்தினோம். சிலருக்கு பைகள் தயாரிக்கவும், சிலருக்கு நோட்டுப் புத்தகங்கள் தயாரிக்கவும் பயிற்சி அளித்தோம்.

தனது சுய உதவிக் குழுவில் சரப்ஜித் கவுர்
தனது சுய உதவிக் குழுவில் சரப்ஜித் கவுர் (ETV Bharat)

எங்களுக்கு பல்வேறு இடங்களில் இருந்து தயாரிப்புகளுக்கான ஆர்டர்கள் வருகின்றன. இந்த ஆர்டர்களை முடிக்க சுயஉதவிக் குழுக்களில் உள்ள பெண்கள் இணைந்து பணியாற்றுகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் மாதம் 10 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 15 ஆயிரம் ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.

"தினமும் 2 மணி நேரம் ஒதுக்கினால் போதும்"

நேரம் கிடைக்கவில்லை என்று சிலர் சாக்குபோக்கு சொல்லும்போது, "தினமும் இரண்டு மணி நேரம் ஒதுக்கினால் கூட மாதத்திற்கு 60 மணி நேரத்தை பயனுள்ளதாக மாற்ற முடியும்" என்று கூறினார். மேலும், "கிராமங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் குறைவாக இருப்பதால், சுயஉதவிக் குழுக்களை உருவாக்குவதே சிறந்த வழி" என்றும் அவர் கூறுகிறார்.

"குடும்பத்திற்கு பக்க பலமாக இருக்கிறோம்"

சரப்ஜித் கவுரால் ஈர்க்கப்பட்டு சுயஉதவிக் குழுவில் இணைந்த சத்வீர் கவுர் என்பவர், தனது அனுபவம் குறித்து கூறுகையில், "இந்த முயற்சி சமூகத்தில் எங்களுக்கு என்று ஒரு தனி அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத் தந்துள்ளது. இன்று நாங்கள் வீட்டு வேலைகளையும் கவனித்துக் கொண்டு, மாதம் 10,000 ரூபாய் முதல் 15,000 ரூபாய் வரை சம்பாதித்து எங்கள் குடும்பத்திற்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பக்கபலமாக இருக்கிறோம்," என்று தெரிவித்தார்.

மன உறுதியும், சரியான வாய்ப்பும் இருந்தால் எந்தவொரு சவாலையும் முறியடித்து முன்னேறலாம் என்பதற்கு சரப்ஜித்தின் வாழ்க்கையே ஒரு சான்று. அவரது வாழ்க்கைப் பயணம் வெறும் சுயசார்பு பற்றியது மட்டுமல்ல; கிராமப்புறப் பெண்களின் வாழ்வில் ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்த ஒரு ஊக்கம் தரும் கதையாக உள்ளது.

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