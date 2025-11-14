திருப்பதி லட்டு நெய் கலப்பட விவகாரம்: சூடுபிடிக்கும் எஸ்ஐடி விசாரணை!
Published : November 14, 2025 at 4:08 PM IST
திருப்பதி: திருமலை ஸ்ரீவாரி லட்டு தயாரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட நெய்யில் கலப்படம் இருப்பதாக எழுந்த விவகாரத்தில் SIT விசாரனை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், முன்னாள் தேவஸ்தான நிர்வாக அதிகாரி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் எந்த அளவிற்கு புகழ்பெற்றதோ, அதே அளவிற்கு அங்கு வழங்கப்படுகிற லட்டுவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயில் மற்றும் அது சார்ந்த ஸ்தலங்களை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் (TTD) நிர்வகித்து வருகிறது. ‘திருப்பதி பொட்டு’ என்று அழைக்கப்படுகிற கோயில் சமையலறையில் வைத்து, தேவஸ்தான ஊழியர்களால் லட்டுகள் தயார் செய்யப்படுகின்றன.
தினசரி சுமார் 4 லட்சம் லட்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டு அங்கு வருகிற பக்தர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன. மேலும் திருவிழா நாட்களில் 3 லட்சம் லட்டுகள் இருப்பு வைக்கப்படுகின்றன. தினமும் லட்டுகள் தயாரிக்க சுமார் 13 ஆயிரம் முதல் 18 ஆயிரம் கிலோ நெய் தேவைப்படுகிறது. இவ்வளவு நெய் தேவைப்பட்டாலும் அவை அனைத்தும் உயர்தர கருவிகள் கொண்ட ஆய்வகத்தில் பரிசோதிக்கப்பட்ட பின்னர் தான் லட்டு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அவை அனைத்தையும் பரிசோதிக்கும் அளவிற்கு அங்கு கருவிகள் போதுமானதாக இல்லை.
இந்நிலையில், கடந்த ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது திருப்பதி லட்டு தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் நெய்யில் கலப்படம் செய்யப்படுவதாக பொட்டு தொழிலாளர்கள் புகாரளித்தனர். குறிப்பாக, நெய்யில் துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும், கெட்டியாகாமல் எண்ணெய் மற்றும் வழுக்கும் தன்மையுடன் இருப்பதாகவும், தரம் முன்பு போல் இல்லை எனவும் அப்போதைய தேவஸ்தான நிர்வாகி ஏ.வி தர்மா ரெட்டியிடம் புகாரளித்தனர். ஆனால் அவர், அந்த நெய் ‘ஆர்கானிக்’ என்று கூறி புகாரை நிராகரித்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
ஏற்கனவே புனிதமானதாக கருதப்படுகிற திருப்பதி லட்டு குறித்து சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், சந்திரபாபு நாயுடு ஆட்சி அமைத்த பிறகு, லட்டு தயாரிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது. தலைமை நிர்வாகியாக பொறுப்பேற்ற சியாமளா ராவ், பொட்டு ஊழியர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது நெய், வேர்க்கடலை மாவு மற்றும் ஏலக்காய் போன்றவை தரமற்றதாக இருப்பதாக புகார் அளித்தனர்.
உடனே அவற்றை நேரில் ஆய்வு செய்த சியாமளா ராவ், பொட்டு இடத்தையும் ஆய்வு செய்தார். மேலும் நெய் மற்றும் பிற பொருட்களின் மாதிரிகளை விரிவான சோதனைக்காக இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணைய ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். இந்த ஆய்வில் நெய்யில் கலப்படம் செய்திருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
இதனையடுத்து, நெய் கலப்பட விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க, சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. தேவஸ்தான முன்னாள் நிர்வாக அதிகாரி தர்மா ரெட்டியிடம் தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்பு, புறக்கணிக்கப்பட்ட புகார்கள் அனைத்தும் தற்போது கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டு, விசாரணை முடுக்கப்பட்டுள்ளது.