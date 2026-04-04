ETV Bharat / bharat

விளவங்கோட்டில் காங்கிரஸ் சார்பில் களமிறங்கிய பிரவீன்; கேரளாவில் சுழன்றடிக்கும் அண்ணாமலை

விளவங்கோடு தொகுதியில் பெறும் வெற்றி கேரளாவிலும் எதிரொலிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் பிரவீனுக்கு, காங்கிரஸுன் கோட்டையான விளவங்கோடு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

டி.டி.பிரவீன்
டி.டி.பிரவீன்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவனந்தபுரம்: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பட்டியலை காங்கிரஸ் மேலிடம் அறிவித்துள்ள நிலையில், விளவங்கோடு தொகுதியில் கேரளாவை பூர்விகமாக கொண்ட டி.டி.பிரவீன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீண்ட இழுபறிக்கு பின் வெளியான காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல்

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைமை கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டது. இதில் இழுபறி நீடித்து வந்த நிலையில், 27 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை காங்கிரஸ் தலைமை நேற்று வெளியிட்டது. மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மேலூர் தொகுதிக்கான வேட்பாளர் பெயர் மட்டும் அந்த பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை.

இந்நிலையில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வலுவாக இருக்கும் குமரி மாவட்டத்தில் மட்டும் அந்த கட்சிக்கு மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. குளச்சல், விளவங்கோடு, கிள்ளியூர் என அந்த மூன்று தொகுதிகளுக்கும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, விளவங்கோடு தொகுதிக்கு காங்கிரஸ் சார்பில் டி.டி.பிரவீன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கேரளாவிலும் தற்போது சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், கேரளாவை பூர்விகமாக கொண்ட பிரவீன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியல்ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. சிஎஸ்ஐ தென் கேரள மறை மாவட்டத்தின் முக்கிய நிர்வாகியாக இருந்து வரும் பிர்வீன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டத்தில் பல்வேறு அரசியல் கணக்கு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக விளவங்கோடு தொகுதி கேரளாவின் நெய்யாற்றின்கரை மற்றும் பரசாலை தொகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இதனால், விளவங்கோடு தொகுதியில் பெறும் வெற்றி கேரளாவிலும் எதிரொலிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் அவருக்கு, காங்கிரஸுன் கோட்டையான விளவங்கோடு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதையும் தாண்டி அந்த பகுதிகளில் உள்ள சிஎஸ்ஐ திருச்சபைகள் கடந்த காலங்களில் இடதுசாரி இயக்கங்களுடன் இணக்கமாக இருந்த நிலையில், அதை மடைமாற்றும் முயற்சியாக காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

காங்கிரஸ் வெற்றி உறுதி

காங்கிரஸ் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பிரவீன் பேசுகையில், "விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸ் பெறும் வெற்றி கேரளாவில் உள்ள ஒன்பது தொகுதிகளில் நிச்சயம் பிரதிபலிக்கும். எங்கள் வெற்றியை நோக்கி நாங்கள் வேகமாக பயணப்பட்டு வருகிறோம். நிச்சயம் காங்கிரஸ் இந்த தொகுதியை வெல்லும்" என தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளாவில் அண்ணாமலை தீவிர பரப்புரை

தமிழக பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியான நிலையில், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால், அவர் தமிழகம் முழுவதும் பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது கேரளாவில் பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

கண்ணூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அவர் பாஜக வேட்பாளர் ரகுநாத்தை ஆதரித்து தீவிர பரப்புரை மேற்கொண்டார். குறிப்பாக, மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்துள்ளதாகவும், மக்கள் மாற்றத்திற்கு தயாராகி வருவதாகவும் அவர் தனது பரப்புரையில் தெரிவித்தார். இதனிடையே, சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலைக்கு பாஜக சார்பாக மாநிலங்களவை இடம் வழங்கப்படலாம் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

TT PRAVEEN FROM VILAVANCODE
KANYAKUMARI CSI KERALA PROTEGE
அண்ணாமலை
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TAMIL NADU CONGRESS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.