வ.உ.சி., பாரதியார் பெயரில் வட இந்தியாவில் சாலைகள் உள்ளதா? திருச்சி சிவா கேள்வி

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பெயரில் சாலை வைத்துள்ளோம். காந்தியின் மனைவி கஸ்தூரி பாய் காந்தி பெயரில் மருத்துவமனை வைத்துள்ளோம். நேருவின் மனைவி கமலா நேரு பெயரை பூங்காவுக்கு வைத்துள்ளோம் என திருச்சி சிவா கூறினார்.

மாநிலங்களவையில் பேசிய திருச்சி சிவா
மாநிலங்களவையில் பேசிய திருச்சி சிவா (SANSAD TV)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 8:18 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 8:34 PM IST

புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களான வ.உ.சி. மற்றும் பாரதியார் பெயர்கள் வடஇந்தியாவில் சாலைகளுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என மாநிலங்களவையில் திருச்சி சிவா கேள்வி எழுப்பினார்.

வந்தே மாதரம் பாடலின் 150-வது ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் நடைபெறும் கொண்டாட்டம் தொடர்பான விவாதம் மாநிலங்களையில் இன்று நடைபெற்றது. இதனை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்துப் பேசினார்.

இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு மாநிலங்களவை திமுக தலைவர் திருச்சி சிவா பேசினார். அப்போது அவர், "வந்தே மாதரம் பாடலின் சிறப்பை போற்றும் வகையில் இந்த அவையில் அனைவரும் பேசினார்கள். பேச வேண்டிய மக்கள் பிரச்சினைகள் நிறைய இருக்க, வந்தே மாதரம் தொடர்பான விவாதம் மிகவும் முக்கியமானது என்று நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மத்திய அரசு நடத்துகிறது.

மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவாதம் என்று மத்திய அரசு கூறிய நிலையில், தற்போது அவையில் முன்னவர் இல்லை. நாடாளுமன்ற அலுவல் துறை அமைச்சர் இல்லை. மத்திய அமைச்சர்களில் பிரகலாத் ஜோஷி மட்டுமே உள்ளார். பொறுப்புணர்வு என்பது விவாதத்தை தொடங்கி வைப்பதில் மட்டுமல்ல அதில் பங்கேற்பதிலும் உள்ளது.

வந்தே மாதரம் குறித்து பேசச் சொன்னால், ஆளுங்கட்சி எம்பிக்கள் நேரு மீது குற்றச்சாட்டை முன் வைத்து பேசுகின்றனர். வந்தே மாதரமும், நமது தேசிய கீதமும் வங்க மொழியில் இருந்தாலும் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை அது பரவியது. இதில் யாரும் மொழிபேதம் பார்க்கவில்லை. நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற வேட்கை மட்டுமே எல்லோரிடமும் இருந்தது.

தமிழ்நாட்டில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பெயரில் சாலை வைத்துள்ளோம். காந்தியின் மனைவி கஸ்தூரி பாய் காந்தி பெயரில் மருத்துவமனை வைத்துள்ளோம். நேருவின் மனைவி கமலா நேரு பெயரை பூங்காவுக்கு வைத்துள்ளோம்.

ஆனால், வட இந்தியாவில் வ.உ.சிதம்பரனார் பெயரில் சாலை உள்ளதா? பாரதியார் பெயரில் தெருவுக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளதா? வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றி யாருக்காவது தெரியுமா? ஏன் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டனர்?

வெள்ளையனே வெளியேறு என்று முழக்கமிட்டு முதன்முதலில் போராடியவர் மாவீரன் பூலித்தேன். பின்னர் கட்டபொம்மன். இவர்களை வடஇந்தியாவில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியுமா? வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரை தெரியுமா? விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழர்களின் வரலாறுகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரதமர் பேசும் போது வ.உ.சி.யை குறிப்பிட்டுப் பேசுகிறார். ஆனால் அவருக்காக என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்?

ரஷ்ய அதிபர் புடின் வந்த போது நடந்த விருந்தில், நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் அழைக்கப்படவில்லை. வெள்ளையர்களை வணிகத்தில் தோற்கடிக்க வ.உ.சி. சுதேசி கப்பலை வாங்கி அதனை வந்தே பாரதம் என அழைத்தார். அவருக்கு வெள்ளை அரசு இரு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிறையில் செக்கிழுக்க வைத்தது.

குறைந்தபட்சம் இப்படியெல்லாம் தலைவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்திலாவது கொண்டு வாருங்கள். ஜெய்ஹிந்த் என்ற முழக்கத்தை உருவாக்கியவரே செண்பகராமன் தான். இந்தியாவை தவறாக பேசிய ஹிட்லரிடம் இருந்து மன்னிப்புக் கடிதம் பெற்றவர். ஹிட்லர் மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதியது வரலாற்றிலேயே தமிழன் ஒருவனுக்குத் தான். நேதாஜிக்கும் முன்னோடியான இவரது பெயர் விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் இல்லை.

நீங்கள் பேசும் தேசியம் உண்மை என்றால், காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை அனைவரையும் ஒன்றாக நடத்துங்கள். அனைத்து மொழிகளையும் ஒன்றாக நடத்துங்கள். தீரன் சின்னமலையை தமிழ்நாடு மட்டுமே அறியும். டெல்லியும், அலகாபாத்தும், பாட்னாவும் அறிய வேண்டும்" என்றார்.

அப்போது குறிக்கிட்ட மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், "உறுப்பினர் திருச்சி சிவா தொடக்கம் முதலே தவறாகப் பேசி வருகிறார். இதற்கு முன் 20 ஆண்டுகள் திமுக கூட்டணி தான் மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தது. அப்போது இதனை நாடு முழுவதும் கொண்டு சொல்லாதது ஏன்? உங்கள் பொறுப்பை நீங்கள் தான் தட்டிக் கழித்தீர்கள். ஆனால், நாங்களோ காசியில் தமிழ் சங்கமம் நடத்துகிறோம். நமது பிரதமர் பாரதியார், பூலித்தேவன், வேலுநாச்சியார் என அனைவரையும் கொண்டாடுகிறார்" என்று கூறினார்.

