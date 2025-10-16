ETV Bharat / bharat

ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்துமா இந்தியா? மீண்டும் பரபரப்பை பற்ற வைத்த டிரம்ப்!

இந்தியா ரஷ்யாவின் எண்ணெய்யை வாங்காது என்று டிரம்ப் முடிவு செய்வது, பிரதமர் மோடியின் பயத்தைக் காட்டுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

பிப்ரவரி 13, 2025 அன்று வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கைகுலுக்கிக் கொண்டனர் - கோப்புப் படம்
பிப்ரவரி 13, 2025 அன்று வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கைகுலுக்கிக் கொண்டனர் - கோப்புப் படம் (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: அமெரிக்காவுடனான கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவிற்கு ரஷ்யா குறைந்த விலையில் கச்சா எண்ணெய்யை விநியோகம் செய்து வருகிறது. இதற்கு முட்டுக்கட்டை போடும் விதமாக, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், இந்திய பொருள்களுக்கு கூடுதல் இறக்குமதி வரியை விதித்தார்.

ஆனால், நாட்டுக்கு அத்யாவசிய தேவையாக இருக்கும் கச்சா எண்ணெய்யின் விலையை சீராக வைத்திருக்கவே, ரஷ்யாவிடம் இருந்து தாங்கள் கச்சா எண்ணெய்யை வாங்குவதாக இந்தியா கூறியிருந்தது. தொடர்ந்து ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய்யை வாங்கியும் வந்தது.

இந்நிலையில், வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ‘ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்தப் போகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த உறுதிமொழியை எனக்கு அளித்துள்ளார்’ என தெரிவித்திருந்தார்.

அதாவது, “ரஷ்யாவிடம் இருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. இந்தியா அதை நிறுத்திக்கொள்ளும் என மோடி உத்தரவாதம் அளித்துள்ளார். ஆனால், இதெல்லாம் ஒரு நொடியில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல. சிறிது நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால், இந்தியா அவர்களிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்திக்கொள்ளும்” என்று டிரம்ப் தனது கருத்தை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்திருந்தார்.

வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப். (POTUS)

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் பதில் என்ன?

திடீரென வெளியான டிரம்பின் இந்த பேச்சு, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், இது தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் எரிசக்தி ஆதாரங்கள் குறித்த கருத்துகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், இந்தியா கச்சா எண்ணெய்யை கணிசமாக இறக்குமதி செய்யும் நாடு. இந்திய நுகர்வோரின் நலன்களைப் பாதுகாப்பது எங்கள் நிலையான முன்னுரிமையாக இருந்து வருகிறது. எங்கள் இறக்குமதிக் கொள்கைகள் முழுமையாக நுகர்வோரின் பாதுகாப்பை அடிப்படையாக வைத்து வழிநடத்தப்படுகின்றன.

நிலையான விலை மற்றும் பாதுகாப்பான விநியோகம் ஆகிய இரண்டும், எங்கள் எரிசக்தி கொள்கையின் இரட்டை இலக்குகளாகும். சந்தை சூழல்களை பொறுத்து எரிசக்தி இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்கா உடனான எரிசக்தி வர்த்தகத்தை பல ஆண்டுகளாக விரிவுபடுத்த முயன்று வருகிறோம். இது கடந்த பத்தாண்டுகளாக சீரான முன்னேற்றத்தைக் கண்டு வருகிறது. தற்போது அமெரிக்காவில் பொறுப்பேற்றிருக்கும் டிரம்ப் தலைமையிலான நிர்வாகம், இந்தியாவுடனான எரிசக்தி வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறது. இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

மோடிக்கு பயம் என்கிறார் ராகுல்

இதற்கிடையே பிரதமர் மோடி, அமெரிக்க அதிபரைப் பார்த்து பயப்படுகிறார் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மோடிக்கு ஏன் டிரம்ப் மீது பயம் என்பதை குறிப்பிடும் ஐந்து காரணங்களை அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

  1. இந்தியா ரஷ்யாவின் எண்ணெய்யை வாங்காது என்று டிரம்ப் முடிவு செய்கிறார்
  2. பலமுறை அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் வாழ்த்துச் செய்திகளை தொடர்ந்து அனுப்புவது
  3. நிதியமைச்சரின் அமெரிக்க பயணத்தை ரத்து செய்தது.
  4. ஷர்ம் எல்-ஷேக்கில் நடைபெற்ற காஸா அமைதி மாநாட்டை தவிர்த்தது.
  5. ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்த டிரம்பின் கருத்துக்கு முரண்படாமல் இருந்தது.
இதையும் படிங்க: இந்தியா ரஷ்யாவின் எண்ணெய்யை வாங்காது என்று டிரம்ப் முடிவு செய்கிறார்

இப்படியான ஐந்து காரணங்களை குறிப்பிட்டு, மோடி டிரம்ப்பை பார்த்து பயப்படுகிறார் என ராகுல் காந்தி கூறியிருக்கிறார். குறிப்பாக, இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தலையிட்டு, முன்கூட்டியே முடிவுகளை பொதுவெளியில் அறிவிப்பது சர்ச்சையாகி வரும் நிலையில், இன்றைய அவரது பேச்சும் மீண்டும் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

