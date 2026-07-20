அலுவலகத்திலேயே டிஜிபி 'மர்ம' மரணம் - திரிபுராவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
தகவல் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே, திரிபுரா மாநில முதலமைச்சர் மாணிக் சஹா மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் ஜே.கே. சின்ஹா உள்ளிட்டோர் விரைந்து சென்று நிலைமையை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
Published : July 20, 2026 at 3:16 PM IST
அகர்தலா: திரிபுரா மாநில காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் (டிஜிபி) அனுராக் தன்கர், இன்று (ஜூலை 20, 2026) அகர்தலாவில் உள்ள மாநில காவல் துறை தலைமையகத்தில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார். அவரது இந்த திடீர் மரணம் திரிபுரா மாநில நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறை வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1994 ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான டிஜிபி அனுராக் தன்கர், இன்று காலை அகர்தலாவில் உள்ள காவல் துறை தலைமையகத்திற்கு வந்தார். அவர் தனது அறையில் தனது வேலைகளைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். இந்த நிலையில் நண்பகல் 12 மணி அளவில் அவர் தனது அலுவலக அறையின் கழிவறையில் அசைவற்ற நிலையில் கிடந்தார்.
இதனைப் பார்த்த அவரது உதவியாளர்கள், உடனடியாக அவரை மீட்டு அகர்தலாவில் உள்ள கோவிந்த் வல்லப் பந்த் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரைப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், டிஜிபி அனுராக் தன்கர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக அறிவித்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணைகளின்படி, அவர் தானே உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் என பலத்த சந்தேகம் காவல் துறைக்கு எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், அவரது மரணத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வக் காரணம் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.
தற்போது அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அகர்தலா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பின்னரே உண்மை தெரிய வரும் என மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே, திரிபுரா மாநில முதலமைச்சர் மாணிக் சஹா மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் ஜே.கே. சின்ஹா உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் உடனடியாக காவல் துறை தலைமையகத்திற்கும் மருத்துவமனைக்கும் விரைந்து சென்று நிலைமையை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் திரிபுராவின் காவல் துறை தலைமை இயக்குநராக பதவி வகித்து வந்த அனுராக் தன்கர், அதற்கு முன் சிபிஐ என அழைக்கப்படும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பில் பணியாற்றியுள்ளார். அங்கு அவர் பணியாற்றிய காலத்தில் நீரவ் மோடி வங்கி மோசடி வழக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய வழக்குகளை திறமையாக கையாண்ட மூத்த அதிகாரி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.