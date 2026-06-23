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பெங்களூரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 3 பேர் கொலை: காதல் விவகாரத்தில் பெற்றோர், சகோதரியை தீர்த்து கட்டிய இளம்பெண்

கடந்து இரண்டு மாதங்களாக ஒரே வீட்டில் லிவ்-இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த ஸ்வேதாவும், அவரது காதலன் கென்னத்தும் சேர்ந்து 3 பேரை கொலை செய்ததாகத் தெரிகிறது.

3 கொலை நடைபெற்ற அபார்ட்மென்ட்டில் போலீசார் சோதனை
3 கொலை நடைபெற்ற அபார்ட்மென்ட்டில் போலீசார் சோதனை (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 2:08 PM IST

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பெங்களூரு: காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பெற்றோர் மற்றும் சகோதரி என 3 பேரை ஒரே நேரத்தில் கொலை செய்து விட்டு காதலனுடன் இளம்பெண் தப்பியோடிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சோமசுந்தரம் (52) முத்துலட்சுமி (48) தம்பதி. இவர்களுக்கு இரு மகள்கள். மூத்தவர் ஸ்வேதா (25), இளையவர் சுப்ரியா (19). மூத்த மகள் ஸ்வேதா பெங்களூருவில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர், அங்கு கென்னத் (26) என்ற இளைஞரை காதலித்து வந்துள்ளார். ஸ்வேதாவின் காதல் விவகாரம் பெற்றோருக்கு தெரிய வந்த நிலையில், வேறு மதத்தை சேர்ந்த இளைஞரை காதலிப்பதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனால், 2 மாதங்களுக்கு முன்பு ஸ்வேதா, தனது காதலன் கென்னத்துடன் சீகேஹள்ளியில் உள்ள டோமினிக் லே-அவுட்டில் அமைந்துள்ள சாய் க்ரீன் ஹோம்ஸ் அபார்ட்மென்ட்டில் வீடு எடுத்து தங்கினார். இந்த நிலையில், ஸ்வேதாவின் வீட்டிற்கு அவரது பெற்றோர் மற்றும் தங்கை சுப்ரியா ஆகியோர் கடந்த சனிக்கிழமை வந்துள்ளனர். அவரது தந்தை சோமசுந்தரம் தனது ஊருக்கு உடனடியாக சென்று விட்டு, நேற்றிரவு 7.30 மணிக்கு மீண்டும் வந்துள்ளார். பின்னர் இளைய மகளை அழைத்துக் கொண்டு அருகில் உள்ள கடைக்கு சென்றுள்ளார்.

அப்போது வீட்டில் முத்துலட்சுமி மட்டும் இருந்துள்ளார். காதல் விவகாரம் தொடர்பாக முத்துலட்சுமி, ஸ்வேதா மற்றும் கென்னத் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டத்தில் அது முற்றிய நிலையில் கைகலப்பாக மாறியது. அப்போது ஆத்திரமடைந்த ஸ்வேதாவும், கென்னத்தும் சேர்ந்து முத்துலட்சுமியை கொலை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த சமயத்தில் வீட்டிற்குள் வந்த சோமசுந்தரமும், சுப்ரியாவும் ரத்தவெள்ளத்தில் முத்துலட்சுமி கிடப்பதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அப்போது அவர்களையும் ஸ்வேதாவும், கென்னத்தும் கொடூரமாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் முத்துலட்சுமி மற்றும் சுப்ரியா ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த அக்கம்பக்கத்தினர் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த சோமசுந்தரத்தை மீட்டு அருகிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால் அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

ஒரே நேரத்தில் மூன்று பேர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், ஸ்வேதாவும், அவரது காதலன் கென்னத்தும் அந்த இடத்திலிருந்து தப்பியோடி தலைமறைவாகிவிட்டனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று தடயங்களை சேகரித்தனர். மூன்று கொலை குறித்து கே.ஆர் புரம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை வலைவீசி தேடிவருகின்றனர்.

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இச்சம்பவம் குறித்து அபார்ட்மென்ட் பாதுகாவலர் வீர் பகதூர் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், “ஸ்வேதாவின் பெற்றோரும், சகோதரியும் ஊரில் இருந்து வந்திருந்தனர். அவர்களை ஸ்வேதா எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். ஸ்வேதாவின் தந்தை அன்றிரவே கிராமத்திற்கு சென்று விட்டு, திங்கட்கிழமை (ஜூன் 22) மாலை தான் மீண்டும் இங்கு வந்தார்.

எப்போதும் போல ஸ்வேதா மாலை வாக்கிங் சென்று விட்டு வீடு திரும்பினார். இந்த சம்பவம் அதற்கு பிறகு தான் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். மூன்று பேரும் கொலை செய்யப்பட்டது குறித்து எனக்கு இரவு 9 மணியளவில் தான் தெரிய வந்தது” என்றார்.

மூன்று கொலை குறித்து காவல் துறையினர் கூறுகையில், வேறு மதத்தவரை காதலிப்பதற்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாலேயே, அவர்கள் தாக்கப்பட்டது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

TRIPLE MURDER
DAUGHTER KILLS PARENTS SITER
INTER FAITH RELATIONSHIP ISSUE
பெங்களூரு 3 கொலை
TRIPLE MURDER IN BENGALURU

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