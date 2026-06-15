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மேற்கு வங்கத்தில் 'சசிகலா பாணி' - திரிணாமுல் அதிருப்தி எம்பிக்கள் செய்த 'சம்பவம்'

இதுவரை இந்திய அரசியல் களம் பலவித கட்சி தாவல்களை பார்த்திருந்தாலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்பிக்களின் இந்த செயல் புதிது என அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுடன், திருணாமுல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்பிக்கள்
மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுடன், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்பிக்கள் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 6:08 PM IST

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உங்கள் உரிமைகளை காக்க, கட்சி மாறுபவர்களை புறக்கணியுங்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு பதில் சமூக ஆர்வலர்களை ஆதரியுங்கள் என்பதே இந்திய தேசியவாத மக்கள் கட்சியின் பிரதான வாசகம்.

இதுவரை சந்தித்த ஒரே ஒரு தேர்தலில் நோட்டாவுடன் போட்டியிட்டு மிக குறைந்த வாக்குகள் பெற்று அடையாளம் தெரியாமல் இருந்த ஒரு கட்சி, ஒரே நாளில் 20 எம்பிக்களுடன் நாடாளுமன்ற அங்கீகாரம் பெறுவது தேசிய அளவில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதாவின் தோழியான வி.கே.சசிகலா, தனக்கென ஒரு புதிய அரசியல் முகவரியை உருவாக்குவதற்காக கடந்த மார்ச் மாதம் 13-ந் தேதி அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்ற கட்சியின் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து அதில் இணைந்தார். ஏற்கெனவே வேறொருவர் பதிவு செய்து வைத்திருந்த அந்த கட்சியில் இணைந்து அவர் தேர்தல் அரசியலில் நேரடியாக களமிறங்கினார்.

அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்ற அந்த கட்சி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் உள்ள 234 தொகுதிகளில் தனித்து மற்றும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அணி உள்ளிட்ட சில கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து 78 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை போட்டியிட வைத்தது. மேலும், புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த கட்சி 4 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. பதிவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத இந்த கட்சிக்கு தேர்தல் ஆணையம் 'தென்னந்தோப்பு' சின்னத்தை ஒதுக்கீடு செய்தது.

மேற்குவங்கம் வரை சென்ற 'சசிகலா பாணி'

சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன் வி.கே.சசிகலா கையாண்ட அதே பார்முலாவை மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அதிருப்தி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் 20 பேரும் தற்போது பின்பற்றியுள்ளனர். என்சிபிஐ - அதாவது இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சி. இந்த கட்சியின் பெயர் தான் கடந்த 2 நாட்களாக நாடு முழுவதும் பேசு பொருளாக உள்ளது.

காரணம் மம்தா பானர்ஜிக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கிய திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த 20 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நேற்று தங்களை இந்த கட்சியோடு இணைத்து கொண்டதாக அறிவித்ததே.

20 எம்பிக்கள் - ஒரே நாளில் 'ஓஹா'வான என்சிபிஐ

இதன் மூலம் இதுவரை ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோ இல்லாத NCPI கட்சி ஒரே நாளில் 20 எம்பிக்களை பெற்று மத்தியில் ஆளும் கட்சியான பாஜக, எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி, திமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு அடுத்தபடியாக மக்களவையில் 5-வது மிகப் பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. அதுவும் எந்த ஒரு தேர்தலிலும் போட்டியிடாமலே.

இன்னும் சொல்லப் போனால் இன்று மத்தியில் ஆளும் பாஜக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு அடுத்தபடியாக நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம், சந்திரபாபு நாயுடுவின் தெலுங்கு தேசம் ஆகிய கட்சிகளையும் பின்னுக்கு தள்ளி விட்டு 2-வது மிகப்பெரிய கட்சியாகவும் உருவெடுத்துள்ளது.

இப்படி ஒரு கட்சி நாட்டில் இருப்பது நேற்று மாலை வரை யாருக்கும் தெரியாது. திரிணாமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்பிக்கள் 20 பேரும் கூண்டோடு தங்கள் அணியை இந்த கட்சியுடன் இணைப்பதாக அறிவித்த பின்னர் தான், இதன் பெயரை கேட்டு பலர் புருவங்களை உயர்த்தினர். அதன் பின்னர் தான் இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சி பற்றி சமூக வலைதளங்களில் தேடத் தொடங்கினர். அப்போது கிடைத்த தகவல்கள் மிகவும் சுவாரஸ்மானவை.

இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சி

அதாவது, 2020-ம் ஆண்டு இந்த கட்சி தொடங்கப்பட்டது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ தலைமையகம் மேற்கு வங்கத்தின் ஹவுரா மாவட்டத்தில் பானிபூர் என்ற இடத்தில் ஒரு சிறிய அறை.

தேர்தல் ஆணையத்தின் தகவலின்படி தற்போதைய கட்சியின் தலைவர் உத்தியா குண்டு. அவரது மனைவி ஸ்வேலி குண்டு பொருளாளராகவும் உள்ளனர். சாந்தனு தேவ் என்பவர் இதன் நிறுவன ஒருங்கிணைப்பாளராக உள்ளார்.

ஒரே நாளில் பிரபலம் அடைந்தது குறித்து ஸ்வேலி குண்டுவிடம் ஊடகங்கள் கேட்ட போது, தான் கட்சி பதவியிலிருந்து ராஜிநாமா செய்து விட்டதாக கூறினார். அந்தக் கட்சியை தானே நிறுவியதாகவும் வழக்கறிஞரான அவர் தெரிவித்தார். "நான் ஏற்கனவே பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டேன். கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகள் விவரத்தை தலைவர் விரைவில் அறிவிப்பார். அவர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியாது" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "உயர் நீதிமன்றத்தில் தற்போது வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வருகிறேன். அதிக பணி சுமை காரணமாக, கட்சிக்கு என்னால் அதிக நேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை, அதனால் ராஜிநாமா செய்தேன்" என்றார்.

திரிணாமுல் எம்பிக்களின் அதிரடி - கருத்து தெரிவிக்க மறுப்பு

இந்திய தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியுடன் அதிருப்தி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் இணைந்தது குறித்து கேட்ட போது, "இது குறித்து நான் கருத்து தெரிவிக்க மாட்டேன்" என்றார். மேலும், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான சாந்தனு தேவ் குறித்து பேசிய அவர், "அவர் கட்சியின் நிறுவனரும் அல்ல, பொதுச் செயலாளரும் அல்ல. 2023-க்கு பிறகு அவர் எங்கே போனார் என்று கூட தெரியவில்லை" என்று கூறினார்.

தொடங்கி 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதாவது, 2023 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஆணையத்தில் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சியாக இது பதிவு செய்யப்பட்டது. பதிவு செய்த சூட்டோடு திரிபுரா சட்டப் பேரவை தேர்தலில் 2 தொகுதிகளில் களமிறங்கியது. இந்த கட்சிக்கு தேர்தல் ஆணையம் அளித்த சின்னம் 'பேனாமுனை'

மேற்கு வங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், இந்த கட்சி சின்னஞ்சிறிய மாநிலமான திரிபுராவில் போட்டியிட்டது. சவமனு தொகுதியில் பர்ஜெதா திரிபுரா என்பவர் வேட்பாளராக போட்டியிட்டார். இந்த தொகுதியில் இவருக்கு மிக சொற்ப வாக்குகளே கிடைத்தன. இருந்தாலும் கிடைத்த ஒரே ஆறுதல், நோட்டாவை விட அதிக வாக்குகள் பெற்றது. நோட்டாவுக்கு 500 வாக்குகள் விழுந்தன.

"நான் 2023-ல் போட்டியிட்டேன். மூன்று வருடங்கள் கழித்து இப்போது என்ன நடக்கிறது?" என்று அதிருப்தி தெரிவித்தார் முன்னர் காங்கிரஸ் ஆதரவாளராக இருந்த, பர்ஜெதா திரிபுரா. ஒரு காலத்தில் தன்னை வேட்பாளராக நிறுத்திய கட்சியில், மக்களவை எம்.பி.க்கள் 20 பேர் இணைந்துள்ளதாக செய்தியாளர்கள் கூறிய போது, ​​அவரால் அதை நம்பவே முடியவில்லை.

போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைத்தது குறித்து பேசிய அவர், "கிருஷ்ண தேவ் வர்மா என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட ஒருவர், என்சிபிஐ சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்று என்னை அணுகினார். அதை ஏற்றுக் கொண்டு போட்டியிட்டேன்" என்றார்.

ஒரே நாளில் கட்சி பிரபலமடைந்திருப்பது குறித்து கேட்பதற்காக கிருஷ்ண தேவ் வர்மாவை தொடர்பு கொள்ள முயன்றோம். ஆனால் அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.

மற்றொரு தொகுதியில் மிகக் குறைந்த வாக்குகள்

இதே போல் திரிபுரா சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கைலாஷஹர் தொகுதியில், இந்திய தேசியவாத மக்கள் கட்சி சார்பில் போட்யிட்டவர் ஜஹாங்கீர் அலி. அவருக்கும் மிகக் குறைந்த வாக்குகளே கிடைத்தன. இந்த தொகுதியில் நோட்டா ஜஹாங்கீர் அலியை முந்தியது. இது மட்டுமல்லாமல், அம்பாசா என்ற தொகுதியில் கிருஷ்ண குமார் தேவ் வர்மா என்பவர் இந்த கட்சியின் ஆதரவுடன் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டார். அவருக்கும் மிக குறைந்த வாக்குகளே கிடைத்தன.

தேசிய அளவில் கவனம் பெற்ற என்சிபிஐ கட்சி

இப்படி மேற்கு வங்க அரசியல் களத்தில் போட்டியிடாமல் திரிபுராவில் மட்டுமே போட்டியிட்ட இந்த கட்சியில் தான் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த பிரதான கட்சியான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த 20 அதிருப்தி எம்பிக்கள் கூண்டோடு இணைந்து ஒட்டு மொத்த இந்தியாவையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளனர்.

ஒருவேளை அவர்கள், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து கொண்டே, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளித்தாலும் இதுவரை எந்த சட்ட சிக்கலும் இல்லை. மேலும், 3-ல் இரு பங்கு எம்பிக்களின் பலம் இருப்பதால் அவர்கள் வெளிப்படையாக பாஜகவில் இணைந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஆனாலும் நீதிமன்றங்களில் வழக்கு என வந்தால், தேவையற்ற சட்ட சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். அதனை தவிர்க்கவே சசிகலா பாணியை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்பிக்கள் கையிலெடுத்துள்ளனர்.

நேரடியாக பாஜகவில் இணைவதற்கு பதில் ஊர் பெயரே தெரியாத ஒரு புதிய கட்சியில் இணைந்துள்ளனர். பின்னர் அந்த கட்சியையும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு என அறிவிக்க வைத்துள்ளனர்.

இதுவரை இந்திய அரசியல் களம் பலவித கட்சி தாவல்களை பார்த்திருந்தாலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்பிக்களின் இந்த செயல் புதிது என அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

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