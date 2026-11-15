ராமோஜி ராவ் 90-வது பிறந்தநாள்: தெலங்கானா, ஆந்திராவில் மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி
ராமோஜி குழுமத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்கள் ராமோஜி ராவ் அவர்களின் பிறந்தநாள் நடைப்பயணத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
Published : November 15, 2026 at 5:31 PM IST
ஹைதராபாத்: ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனரான ராமோஜி ராவ் அவர்களின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு தெலங்கானாவிலும், ஆந்திராவிலும் இன்று (நவ.15) பேரணிகள் நடைபெற்றன.
ராமோஜி ராவின் புகழை நினைவுக்கூரும் வகையில், தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் நடைப்பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஹைதராபாத்தின் ஜல்வாவிஹாரில் தொடங்கி 3 கி.மீ. தூரம் நடைபெற்ற இந்த நடைப்பயணத்தில் ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான கிரண், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் மற்றும் ராமோஜி குழுத்தின் ஏராளமான ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி
இதேபோல், ராமோஜி ராவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தெலங்கானா மற்றும் ஆந்திராவின் பல்வேறு பகுதிகளில் மோட்டார் சைக்கிள் பேரணிகளும் நடைபெற்றன.
தெலங்கானாவின் சூர்யாபேட், நிஜாமாபாத் ஆகிய இடங்களில் ஈநாடு மற்றும் மார்கதர்சி நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் பங்கேற்ற மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது.
பத்ராத்ரி கொத்தகுடேம் மாவட்டத்தில் உள்ள கொத்தகுடேம் டவுன் பகுதியில் மார்கதர்சி ஊழியர்கள் பங்கேற்ற மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது. அங்குள்ள மார்கதர்சி சிட்ஃபண்ட் அலுவலகத்தில் இருந்து பல்வஞ்சா டவுன் வரை இந்த பேரணி நடைபெற்றது.
அதேபோல, ஆந்திராவில் திருப்பதி, காக்கிநாடா, குண்டூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் மோட்டார் சைக்கிள் பேரணிகள் நடைபெற்றன.
திருப்பதியில் மார்கதர்சி அலுவலகத்தில் தொடங்கி பாலாஜி காலனி வரையில் மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது.
தேசக் கட்டமைப்புக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை
பத்ம விபூஷண் விருது பெற்றவரான ராமோஜி ராவ், ஊடகம், தொழில்முனைவு மற்றும் பொது சேவை ஆகிய தளங்களின் மூலமாக தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்.
எளிய பின்னணியில் இருந்து தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய அவர், இந்திய ஊடகத் துறையின் வழிகாட்டும் சக்தியாகவும், நாட்டின் மிக உயர்ந்த ஆளுமையாகவும் உயர்ந்தார்.
ஒரு சாதாரண விவசாயக் குடும்பத்தில் 1936-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 16-ஆம் தேதி பிறந்த ராமோஜி ராவ், அசைக்க முடியாத உறுதியுடன் முன்னேறி, இறுதியில் தானே ஒரு மாபெரும் நிறுவனமாக உருவெடுத்தார்.
தினசரி செய்தித்தாள்கள் முதல் வார மற்றும் மாத இதழ்கள் வரை, பன்மொழித் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் முதல் இணையதளங்கள் வரை, சமூகத்தை அறிவூட்டுவதற்காக பல தளங்களைப் பயன்படுத்தினார்.
விடியற்காலையிலேயே விழித்தெழுந்து, 'ஈநாடு' (Eenadu) நாளிதழ் மூலம் தெலுங்கு தகவல் உலகில் புரட்சியை ஏற்படுத்தினார்.
இதழியல் துறையில் எண்ணற்ற புதுமைகளைப் புகுத்திய அவர், வாழ்நாள் முழுவதும் அதன் உயர்ந்த தரத்தைக் கட்டிக்காத்து, இந்திய ஊடக வரலாற்றில் அழியாத முத்திரையை பதித்தார்.
ஈநாடு நாளிதழ் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அத்தியாவசியமான பொருட்களில் ஒன்றாக மாறியது. காலை காபியுடன் ஈநாடு படிப்பதும், இரவு உணவின்போது ஈடிவி (ETV) செய்திகளைப் பார்ப்பதும் தெலுங்கு பேசும் வீடுகளில் அன்றாடப் பழக்கங்களாகவே மாறின.
ஈடிவியின் 24 மணி நேரச் செய்தி சேனல்கள் பரபரப்பற்ற, உண்மைக்கு நெருக்கமான ஒரு தனித்துவமான பாணியைப் பராமரித்து வருகின்றன.
ஈடிவி அபிருச்சி (ETV Abhiruchi), ஈடிவி ஹெல்த் (ETV Health), ஈடிவி லைஃப் (ETV Life), ஈடிவி பிளஸ் (ETV Plus) மற்றும் சினிமா போன்ற சேனல்கள் பன்முகத்தன்மையை கொண்டவையாக உள்ளன.
ஈடிவி பால் பாரத் (ETV Bal Bharat) குழந்தைகளுக்கு அறிவை புகட்டுகிறது. இந்தியா முழுவதும் பிராந்திய மொழிச் சேனல்களுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்த ராமோஜி ராவ், ஈடிவி பாரத் (ETV Bharat) மூலம் ஒரு வலுவான செய்தி வலையமைப்பையும் உருவாக்கினார். சீட்டு நிதி நிறுவனத்தை (Chit fund business) கார்ப்பரேட் தரத்திற்கு உயர்த்திய பெருமை ராமோஜி ராவையே சேரும்.
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1962 முதல், 'மார்கதர்சி' (Margadarsi) தென்னிந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு நிதிச் சேவையை அளித்து வருகிறது. இது நாட்டின் நம்பர் 1 சீட்டு நிதி நிறுவனமாக திகழ்கிறது. அரசியல் சக்திகள் இதனை நியாயமற்ற வகையில் குறிவைத்த போதிலும் அவர் தனது சேவையில் உறுதியாக நின்றார்.
வதந்திகளால் நிதி நிறுவனங்கள் சரிந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலும், மார்கதர்சி மற்றும் ராமோஜி ராவ் மீது மக்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கை இன்றும் எஃகு போல் உறுதியாக உள்ளது.
உணவுத் துறையில் அவரது பங்களிப்புகளும் அதே அளவு புரட்சிகரமானவை. 'பிரியா ஊறுகாய்' (Priya Pickles) ஒரு பாரம்பரிய வீட்டுத் தயாரிப்பை உலகளாவிய ஏற்றுமதி பிராண்டாக மாற்றியது.
விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள 'டால்பின் ஹோட்டல்' (Dolphin Hotel) மூலம் விருந்தோம்பல் துறையில் அவர் நுழைந்தது புதிய அளவுகோல்களை உருவாக்கியது.
பல ஆண்டுகளாக நவீனமயமாக்கப்பட்ட டால்பின் ஹோட்டல், இப்பகுதியின் மிகச்சிறந்த ஹோட்டல்களில் ஒன்றாக மாறியதுடன், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வரும் விருந்தினர்களையும் உபசரித்து வருகிறது.
ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் கனவுத் திட்டமான 'ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி' (Ramoji Film City), திரைப்படத் துறையின் உலகளாவிய அடையாளமாக மாறியுள்ளது.
"கதையுடன் வாருங்கள், முழுமையான திரைப்படப் பிரதியுடன் செல்லுங்கள்" (Come with a script, go with the final print) என்று அவர் அளித்த வாக்குறுதியை ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி இன்றளவும் காப்பாற்றி வருகிறது.
3,000-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்பு இங்கு நடைபெற்றுள்ள நிலையில், உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்படத் தயாரிப்பு மையமாக கின்னஸ் உலக சாதனைப் புத்தகத்தில் இது இடம்பிடித்துள்ளது.
1983-ல் 'உஷாகிரண் மூவீஸ்' (Ushakiron Movies) மூலம் திரைப்படத் தயாரிப்பிற்கு புதிய இலக்கணம் வகுத்த அவர், நல்ல கருத்துக்கள் கொண்ட, ஆரோக்கியமான பொழுதுபோக்குத் திரைப்படங்களில் கவனம் செலுத்தினார்.
'ஈடிவி வின்' (ETV WIN) அறிமுகத்தின் மூலம் இக்குழுமம் ஓடிடி (OTT) தளத்திலும் வெற்றிகரமாக கால்பதித்துள்ளது; மேலும் 'இ-எஃப்எம்' (E-FM) வானொலியையும் நடத்தி வருகிறது.
ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் தனது 87-வது வயதில், 2024 ஜூன் 8 அன்று ஹைதராபாத்தில் காலமானார்.