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சென்னையில் தயாரிக்கப்பட்ட 'வந்தே பாரத் கார்கோ ரயில்' சோதனை ஓட்டம் வெற்றி

'வந்தே பாரத்' சரக்கு ரயில் சராசரியாக மணிக்கு 80-90 கி.மீ. வேகத்திலும், அதிகபட்சமாக மணிக்கு 130 கி.மீ. வேகத்திலும் இயங்கும் திறன் கொண்டது.

வந்தே பாரத் கார்கோ ரயில்
வந்தே பாரத் கார்கோ ரயில் (EV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 6:35 PM IST

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கோட்டா (ராஜஸ்தான்): சென்னை ICF தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் வந்தே பாரத் கார்கோ ரயிலின் சோதனை ஓட்டம், ராஜஸ்தானில் உள்ள கோட்டா நகரில் நேற்று நடத்தப்பட்டது.

இந்திய ரயில்வேயின் லக்னோவைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சிப் பிரிவான 'ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மற்றும் தரநிலைகள் அமைப்பின் (RDSO) சோதனைப் பிரிவு இயக்குனர் அனஞ்சய் மிஸ்ரா, கோட்டாவில்சோதனை ஓட்டம் தொடங்கியதாக தெரிவித்தார்.

மேலும் "டெல்லி-மும்பை வழித்தடத்தில் உள்ள கோட்டா மற்றும் மஹித்பூர் இடையிலான 'டவுன் லைன்' பாதையில், சரக்கு ஏற்றப்பட்டு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. ரயிலின் இயக்கம், வேகம், பாதுகாப்பு மற்றும் மின் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து, ரயில் காலியாக இருக்கும் போதும் மற்றும் சரக்கு ஏற்றப்பட்டிருக்கும் போதும் மதிப்பீடு செய்யப்படும்" என்று அவர் கூறினார்.

மிஸ்ரா கூறியபடி, வந்தே பாரத் சரக்கு ரயில் அதிகபட்சமாக மணிக்கு 160 கி.மீ. வேகத்தில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. சோதனை ஓட்டங்களின் போது, ​​இது மணிக்கு 140 கி.மீ வேகம் வரை சோதிக்கப்படுவதோடு, பிரேக் உள்ளிட்ட அனைத்து அமைப்புகளும் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

"16 பெட்டிகளைக் கொண்ட இந்த ரயில், படிப்படியாக 120, 130, 135 மற்றும் 145 கி.மீ. வேகங்களில் பரிசோதிக்கப்படும். சவாய் மாதோபூர், கோட்டா மற்றும் நாக்தா ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே இரு வழித்தடங்களிலும், டெல்லி-மும்பை ரயில் பாதையில் இந்தச் சோதனைகள் தொடர்ந்து நடத்தப்படும்," என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இதன் மொத்த சரக்கு ஏற்றிச் செல்லும் திறன் 395 டன்கள் ஆகும்; இதில் 16 பெட்டிகளில், 14 பெட்டிககள் தலா 25 டன் கொள்ளளவும், மீதமுள்ள இரண்டு டிரைவர்-டிரெய்லர் பெட்டிகள் தலா 20 டன் கொள்ளளவும் கொண்டுள்ளன. வந்தே பாரத் ரயில்களைப் போலவே, இந்தச் சரக்கு ரயிலிலும் பக்கவாட்டில் நகரும் 'தானியங்கி பிளக் கதவுகள்' (automatic plug doors) வசதி உள்ளது என்று மிஸ்ரா தெரிவித்தார்.

தற்போதைய சரக்கு ரயில்கள் மணிக்கு 60-70 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் நிலையில், இந்த 'வந்தே பாரத்' சரக்கு ரயில் மணிக்கு 80-90 கி.மீ. சராசரி வேகத்திலும், அதிகபட்சமாக மணிக்கு 130 கி.மீ வேகத்திலும் இயங்கும் திறன் கொண்டது.

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"சரக்கு போக்குவரத்திற்கான தேவையை கருத்தில் கொண்டு, இந்த ரயில் குறிப்பாக மின்னணு வர்த்தக (e-commerce) துறைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நகரங்களுக்கு இடையே பெருமளவிலான பார்சல்கள் பெரும்பாலும் சாலைப் போக்குவரத்தின் மூலமே கொண்டு செல்லப்படுகின்றன; ஆனால், வந்தே பாரத் சரக்கு ரயில்கள், பார்சல்களை விரைவாக விநியோகிக்க உதவும்.

மின்னணு சாதனங்கள், மருந்துகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டிய உணர்திறன் மிக்க உபகரணங்கள் போன்ற அதிக விலைமதிப்புள்ள பொருட்களை உடனடியாகக் கொண்டு செல்வதற்காக இந்த கார்கோ ரயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது" என்று மூத்த ரயில்வே அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

VANDE BHARAT SUPERFAST PARCEL TRAIN
VANDE BHARAT KARGO TRAIN
கார்கோ சரக்கு ரயில்
சோதனை ஓட்டம்
VANDE BHARAT SUPERFAST PARCEL TRAIN

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