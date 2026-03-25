திருநங்கைகள் மசோதா விவகாரம்; தேசிய திருநங்கைகள் கவுன்சில் உறுப்பினர் ராஜினாமா
மத்திய அரசு என்னுடனோ அல்லது தேசிய கவுன்சிலின் மற்ற சமூகப் பிரதிநிதிகளுடனோ எந்தவித ஆலோசனையும் செய்யாமல் மசோதவை அறிமுகம் செய்துள்ளது என்று கல்கி சுப்பிரமணியம் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
Published : March 25, 2026 at 11:00 PM IST
புதுடெல்லி: திருநங்கைகள் உரிமை பாதுகாப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா, மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தேசிய திருநங்கைகள் கவுன்சில் உறுப்பினர் கல்கி சுப்பிரமணியம் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
திருநங்கைகள் உரிமை பாதுகாப்பு சட்ட திருத்த மசோதா, மக்களவையில் நேற்று (மார்ச்24) நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதில், முக்கிய அம்சமாக, திருநங்கைகள் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் உரிமை அவர்களிடம் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்குப் பதிலாக, மருத்துவக் குழுவினரே, திருநங்கைகளின் அடையாளத்தை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தேசிய திருநங்கைகள் கவுன்சிலின் தென்மாநிலங்களுக்கான பிரதிநிதி கல்கி சுப்பிரமணியம் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
அவர், மத்திய சமூகநீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் துறை அமைச்சர் வீரேந்திர குமாருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், 'மத்திய அமைச்சகத்துடனான எனது பணி அனுபவம், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வரை சுமுகமாகவே இருந்தது வந்தது. அண்மையில் மக்களவையில் திருநங்கைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்ட திருத்த மசோதா, நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பது எனக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தேசிய கவுன்சில் என்ற அடிப்படையில், திருநங்கைகளின் வாழ்க்கையைப் பாதிக்கும் சட்டங்கள் குறித்து அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதே எனது முதன்மையான பணி. ஆனால், மத்திய அரசு என்னுடனோ அல்லது தேசிய கவுன்சிலின் மற்ற சமூகப் பிரதிநிதிகளுடனோ எந்தவித ஆலோசனையும் செய்யாமல் மசோதவை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது, தேசிய திருநங்கைகள் கவுன்சில் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதன் நோக்கத்தையே சீர்குலைக்கும் வகையில் உள்ளது.
I have officially resigned as the Southern States Representative of the National Council for Transgender Persons (NCTP).— Kalki Subramaniam (@QueenKalki) March 25, 2026
The Ministry passed the #TransgenderAmendmentBill2026 without consulting the Council. I cannot hold a seat where our voices are silenced.
I stand with my… pic.twitter.com/Fkt9SGC2Ai
லட்சக் கணக்கான உறுப்பினர்களின் பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில், எங்கள் வாழ்வியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயத்தில் எங்கள் குரல் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓர் இடத்தில், என்னால் மனசாட்சியுடன் தொடர்ந்து நீடிக்க முடியாது. என் சமூகத்தினர் கடுமையாக எதிர்க்கும் ஒரு மசோதா நிறைவேற்றப்படும்போது நான் தொடர்ந்து பொறுப்பில் நீடிப்பது, எனது நேர்மையைக் குலைப்பதாகவும், என் சமூகத்தினருக்கு செய்யும் நம்பிக்கை துரோகமாகவும் அமையும். எனக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. எதிர்காலத்தில், அமைச்சகத்தின் பாதை நீதியை நோக்கி பயணிக்கும் என நம்புகிறேன்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த மசோதா சட்டமாக இயற்றப்படும்போது, அதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க இருப்பதாகவும் கல்கி சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.