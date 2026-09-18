தமிழ்நாடு கோயில்களுக்கு 5 யானைகளை இடமாற்றம் செய்வதை தடுத்த நிறுத்த முடியாது - கவுகாத்தி உயர் நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்
அடுத்த விசாரணையின்போது அசாம் மாநிலத்தின் கூடுதல் அட்வகேட் ஜெனரல் இதற்கு பதிலளிக்குமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : September 18, 2026 at 3:26 PM IST
கவுகாத்தி: அசாமிலிருந்து 5 யானைகளை தமிழ்நாட்டிலுள்ள கோயில்களுக்கு இடமாற்றம் செய்வதை தடுத்து நிறுத்த கவுகாத்தி உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறது.
அசாமிலிருந்து 5 வளர்ப்பு யானைகளை மத நோக்கங்களுக்காக தமிழ்நாட்டிற்கு இடமாற்றம் செய்வதை தடுக்க கோரி கவுகாத்தி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்திய அரசியலமைப்பின் 14வது பிரிவை மீறுவதாகவும், தன்னிச்சையாக உள்ளதாகவும் கூறி தாக்கல் செய்யப்பட்ட அந்த மனுவானது இன்று நீதிபதிகள் அசுதோஷ் குமார் மற்றும் அருண் தேவ் சவுத்ரி அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
ரிட் மனுவில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அந்த இடைக்கால மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், யானைகளை வேறு மாநிலத்திற்கு இடமாற்றம் செய்வதை தடுத்து நிறுத்த எந்த காரணமும் இல்லை என்று தெரிவித்தனர்.
அப்போது, முன்னதாக தமிழ்நாட்டிற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு யானை அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்கும் மேல் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டதாகவும், தமிழ்நாட்டிலுள்ள கோயில்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் யானைகள் தவறாக நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் மனுதாரர் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதிகள், இந்த பயம் உண்மையானதாக தோன்றவில்லை என்று கூறியதோடு, ‘ஜாய்மாலா’ என பெயரிடப்பட்ட அந்த யானை அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்கும் மேல் தமிழ்நாட்டில் தங்கவைக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக அசாம் அரசு ரிட் மனுவை தாக்கல் செய்திருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
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மேலும் 5 யானைகள் இடமாற்றம் குறித்து நீதிபதிகள், “உரிய அனுமதிகள் பெறப்படவில்லை என்பதை தெளிவாக நிரூபிக்கும் வரை தடை உத்தரவை பிறப்பிக்க முடியாது. இருப்பினும் யானைகள் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதால், அவற்றின் ஆரோக்கியம் மற்றும் அவை அங்கீகரிக்கப்படாத செயல்களுக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்வது அவசியமாகும்.
எனவே இதனை கருத்தில்கொண்டு, இந்த மனுவின் விசாரணையானது ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது. மேலும், அடுத்த விசாரணையின்போது அசாம் மாநிலத்தின் கூடுதல் அட்வகேட் ஜெனரல் இதற்கு பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிடப்படுகிறது” என்று தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து ரிட் மனுவின் மீதான விசாரணையை நீதிபதிகள் அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.
அசாமில் இருந்து 'துர்கா' என்ற ஐந்து வயதுடைய பெண் யானை ஒன்று செப்டம்பர் 14 அன்று மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை வந்தடைந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.