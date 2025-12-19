ETV Bharat / bharat

'ராமோஜி குளிர்கால விழா' கோலாகலமாக தொடக்கம் - உற்சாகத்தின் புதிய உச்சத்தில் சுற்றுலா பயணிகள்

2026 புத்தாண்டை வரவேற்கும் வகையில் வருகிற டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி இரவு ''கார்னிவைப் 2026'' கொண்டாட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி
வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் குளிர்கால விழா தொடங்கியுள்ள நிலையில் உற்சாகத்தின் புதிய உச்சத்தை சுற்றுலா பயணிகள் அனுபவித்து வருகின்றனர்.

உலகின் மிகப் பெரிய திரைப்பட நகரமான ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஒவ்வொரு பருவ நிலைகளுக்கு ஏற்ப சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் வகையில் பிரத்யேகமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக சுற்றுலாப் பயணிகளின் சொர்க்கமான ராமோஜி திரைப்பட நகரத்தில் நேற்று (டிசம்பர் 18) ராமோஜி குளிர்கால விழா தொடங்கியது. வரும் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி வரை விழா நடைபெற உள்ள நிலையில் முதல் நாளிலேயே சுற்றுலா பயணிகளிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் திரைப்பட நகரத்தின் அழகை ரசிக்கவும், பொழுதுபோக்கு மற்றும் மகிழ்ச்சியின் புதிய உற்சாகத்தை அடைய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, அனைவரையும் கவரும் விதமாக திரை இசை நிகழ்ச்சிகள், அனைத்து தரப்பினரையும் ஈர்க்கும் திருவிழா கொண்டாட்டங்கள், மனதை மகிழ்விக்கும் இசையுடன் ஒளிரும் தோட்டம் மற்றும் மாயலோக் விசித்திர உலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி (Ramojifilmcity.com)

கண்கவர் ஒளிரும் திரைப்பட உலகின் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டுகளிக்கும் வகையில் பார்வை நேரம் இரவு 9 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை குடும்பம் குடும்பமாக வருகை தந்து கண்கவர் மின் விளக்குகளுக்கு மத்தியில் தோட்டங்களின் அழகு மற்றும் வசீகரிக்கும் இடங்களை ரசித்து, நேரத்தை செலவிட்டு வருகின்றனர். அதே போல் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள திரைப்படங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக செட்கள் கட்டாயம் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும். அதுமட்டுமல்லாமல் லைவ் ஷோக்கள், வைல்டு வெஸ்ட் ஸ்டண்டுகள், உற்சாகமான ரைடுகள், சஹாஸ் சாகச இடம் மற்றும் பறவை பூங்கா போன்றவை மறக்க முடியாத அனுபவத்தை தரும் என்பதில் மாற்றம் இல்லை.

மேலும், ராமோஜி குளிர்கால விழாவின் ஒரு பகுதியாக கம்பீரமான கார்னிவல் அணிவகுப்பு பார்வையாளர்களை கவர்ந்திழுக்க செய்வதோடு, மிதவைகள் மற்றும் நடன கலைஞர்கள் மற்றும் உடையணிந்த கதாபாத்திரங்கள் உட்பட பல்வேறு கலைஞர்களை கொண்ட அணிவகுப்பு பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

இங்குள்ள ஒளிரும் இசைத் தோட்டம் சுற்றுலாப் பயணிகளை கனவு உலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறது. மாயாலோக் சின்னமான திரைப்பட தொகுப்புகளின் மாயாஜாலத்தை உயிர்ப்பிப்பதால் பார்வையாளர்கள் திகில் கலந்த மகிழ்ச்சியின் எல்லைக்கே செல்கின்றனர்.

ராமோஜியின் குளிர்கால கொண்டாட்டம்
ராமோஜியின் குளிர்கால கொண்டாட்டம் (Ramojifilmcity.com)

இத்துடன் புத்தாண்டை வரவேற்கும் வகையில் வருகிற டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி இரவு ''கார்னிவைப் 2026'' கொண்டாட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கொண்டாட்டத்தில் டிஜேக்களின் மோதல் போட்டிகள், இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற உள்ளன.

அது மட்டும் இல்லாமல் வருகை புரிகின்ற பார்வையாளர்கள் அனைவரும் சிலிர்ப்பூட்டும் அனுபவத்தை தரும் வகையில் மிகப்பெரிய திறந்தவெளி நடன மேடையில், ''புத்தாண்டு கவுன்டவுன்'' வரவேற்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து இசை நிகழ்ச்சியுடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள விருந்தில் கலந்து கொள்ளலாம். அத்துடன் அழைப்பு ஓட்டுநர் மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் 14 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்; வேளச்சேரி தொகுதியில் மட்டும் 1.27 லட்சம் நீக்கம்

‘குளிர்கால திருவிழா’ மற்றும் ‘ராமோஜி கார்னிவைப் 2026’ போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்காக சிறப்பு பேக்கேஜ் வசதிகளும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும் விவரங்களுக்கு www.ramojifilmcity.com என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம் அல்லது 7659876598 என்கிற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். குடும்பத்தினர்களுடனும், நண்பர்களுடனும் சேர்ந்து கொண்டாட்டத்தை அனுபவிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சிறப்பு தங்குமிடம் பேக்கேஜ்கள் கிடைக்கின்றன.

TAGGED:

WINTER FESTIVAL RAMOJI FILM CITY
குளிர்கால விழா ராமோஜி
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி
உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட நகரம்
RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.