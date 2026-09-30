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தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிப்பது குறித்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு, மக்களின் பண்டிகைக் கொண்டாட்ட உரிமையையும் பறிக்காத வகையில் இறுதி வழிகாட்டுதல்களை சமர்ப்பிக்க மத்திய அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : September 30, 2026 at 8:19 PM IST

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புதுடெல்லி: தீபாவளி போன்ற பண்டிகை காலங்களில் பட்டாசுகளை வெடிக்க முழுமையாக தடை விதிப்பது மக்களின் மத உணர்வுகளை பாதிக்கும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

பண்டிகை காலங்களில் பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எம்.எம். சுந்தரேஷ், பி.பி.வரலே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "பட்டாசு வெடிக்கக் கூடாது என்பது தீபாவளி கொண்டாடும் மக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தக்கூடும். எனவே பட்டாசு வெடிப்பதற்கு முழுமையான தடை விதிப்பதை நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை. அதே சமயம், நாள் முழுவதும் பட்டாசு வெடிப்பதையும் நீதிமன்றம் அனுமதிக்காது" என்று நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.

அப்போது மத்திய அரசின் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சோலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பாட்டி, பட்டாசு வெடிப்பது குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய அக்டோபர் 15-ந் தேதி வரை அவகாசம் கோரினார்.

இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், அடுத்த தலைமுறை பட்டாசுகள் மற்றும் பசுமை பட்டாசுகள் குறித்து மத்திய அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அப்போது, காற்று மாசுபாடு குறித்த பிரச்சினையை வழக்கறிஞர் ஒருவர் கிளப்பினார். தீபாவளியின் போது வடமாநிலங்களில் பயிர்க்கழிவுகள் எரிக்கப்படுகின்றன என்றார்.

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அப்போது நீதிபதிகள், இதற்கு ஏற்கெனவே தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை இந்த நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டதோடு, 24 மணி நேரமும் பட்டாசு வெடிக்க ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது என்றனர்.

எனவே, முழு தடைக்கு மாற்றாக மாசைக் குறைக்கும் மாற்று வழிகளை ஆராய வேண்டும். 24 மணி நேரமும் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதிக்க முடியாது என்றாலும், பண்டிகை நாட்களில் குறிப்பிட்ட சில மணி நேரங்கள் மட்டும் பட்டாசு வெடிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை வழங்கலாம் என கருதுவதாக நீதிபதிகள் கூறினர்.

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பசுமைப் பட்டாசுகளின் தயாரிப்பையும் விற்பனையையும் மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற முந்தைய உத்தரவை நீதிமன்றம் மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியது.

முறையான விதிகள் வகுக்கப்பட்டாலும், அவை கள அளவில் சரியாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்வதில் உள்ள சுணக்கத்தை நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை கடந்து பட்டாசுகள் வெடிக்கப்படுவதை தடுக்க உள்ளூர் நிர்வாகமும், காவல் துறையும் தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

தடை செய்யப்பட்ட நச்சு ரசாயனங்கள் அடங்கிய பட்டாசுகள் சந்தைக்கு வருவதைத் தடுக்க உற்பத்தி ஆலைகளிலேயே கடுமையான சோதனைகளை மேற்கொள்ள அரசுக்கு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

இந்த விவகாரத்தில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு, மக்களின் பண்டிகைக் கொண்டாட்ட உரிமையையும் பறிக்காத வகையில் இறுதி வழிகாட்டுதல்களை சமர்ப்பிக்க மத்திய அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

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