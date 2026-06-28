கார் பானட்டில் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட டோல்கேட் ஊழியர்- கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
காரில் வந்தவர்கள் தங்கள் கார் சேதப்படுத்தப்பட்டதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். சுங்கச்சாவடி நிர்வாகமும் காரில் வந்தவர்கள் மீது புகார் அளித்துள்ளது.
Published : June 28, 2026 at 3:45 PM IST
கோழிக்கோடு: கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு அருகே சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் செலுத்தாமல் சென்ற காரை டோல்கேட் ஊழியர் தடுத்து நிறுத்த முயன்றபோது, அவர் மீது காரை ஏற்றிச் செல்ல முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. டோல்கேட் ஊழியர் காரின் முன்பகுதியில் (பானட்) சிக்கிய நிலையில் சிறிது தூரம் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்.
கோழிக்கோடு அருகே உள்ள பந்தீரங்காவு சுங்கச்சாவடியில் சனிக்கிழமை மாலை 5.30 மணிக்கு இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அந்த சுங்கச்சாவடியில், கட்டணம் செலுத்தாமல் தப்பிக்க முன்னால் சென்ற ஒரு காரை பின்தொடர்ந்து மற்றொரு கார் வேகமாக சென்றது.
பின்னால் சென்ற கார் சுங்கக் கட்டணம் செலுத்தவில்லை என்பதை அறிந்த டோல்கேட் ஊழியர் மேத்தல் ஜிதேஷி, குறுக்கே புகுந்து காரை தடுத்து நிறுத்த முயன்றார். ஆனால், கார் ஓட்டுநர் காரை நிறுத்தாமல் வேகமாக இயக்கியதால், ஜிதேஷி காரின் பானட்டில் சிக்கிக்கொண்டார்.
இதையடுத்து, சுங்கச்சாவடியில் பணிபுரியும் சக ஊழியர்கள் வேகமாக பின்தொடர்ந்து ஓடிச்சென்று காரை தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது, காரில் வந்தவர்களுக்கும் டோல்கேட் ஊழியர்களுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதமும் கைகலப்பும் ஏற்பட்டது. காரில் இருந்து இறங்கி வந்த ஓட்டுநர், தங்கள் காரின் பானட்டை சேதப்படுத்த முயன்றதாகக் கூறி, ஜிதேஷியை மீண்டும் தாக்கினார்.
அதன் பிறகு அங்கு வந்த சுங்கச்சாவடியில் பணிபுரியும் காவல் துறை அதிகாரி, பிரச்சனையில் தலையிட்டு இரு தரப்பினரையும் கலைந்து போகச் செய்தார்.
இதையடுத்து, காரில் வந்தவர்கள் தங்கள் கார் சேதப்படுத்தப்பட்டதாக பந்தீரங்காவு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். இதேபோல், தங்களது ஊழியரை வேண்டுமென்றே தாக்கி காயப்படுதியதாக சுங்கச்சாவடி நிர்வாகமும் புகார் அளித்துள்ளது. இரண்டு புகார்களின் மீதும் விசாரணை நடத்தி, உண்மைத்தன்மையை அறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, காயமடைந்த டோல்கேட் ஊழியர் ஜிதேஷி, சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பந்தீரங்காவ் சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் செலுத்துவது தொடர்பாக இதுபோன்ற மோதல்களும் அத்துமீறல்களும் அடிக்கடி நடப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தாலும் அலுவல் நேரங்களில் ஏற்படும் இதுபோன்ற சம்பவங்களால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதும் அடிக்கடி நடப்பதாக அப்பகுதிவாசிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.