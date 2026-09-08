மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்: இந்தியாவில் 8.21 லட்சம் டன் புகையிலை பயன்பாடு; அடிமையான 26.7 கோடி பேர்
மனிதர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த புகையிலைப் பொருட்களின் பயன்பாடு, இந்தியாவில் மேலும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என மற்றொரு ஆய்வும் கூறுகிறது.
Published : September 8, 2026 at 10:37 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட சுமார் 26.7 கோடி பேர் புகையிலைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகி உள்ளதாகவும், ஆண்டுக்கு 8.21 லட்சம் டன் புகையிலை பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) தெரிவித்துள்ளது.
மனிதர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த புகையிலைப் பொருட்களின் பயன்பாடு, இந்தியாவில் மேலும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என மற்றொரு ஆய்வும் கூறுகிறது.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது.
இவற்றில் சிகரெட், பீடி போன்ற புகைக்கும் பொருட்களை 26 சதவீதம் பேர் பயன்படுத்துகின்றனர். கைனி, குட்கா, ஜர்தா போன்ற புகையிலை பொருட்களை 74 சதவீதம் பேர் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இதே நிலைமை நீடித்தால், இந்தியாவில் தற்போது ஆண்டுக்கு 8.21 லட்சம் டன்னாக இருக்கும் புகையிலைப் பொருட்கள் பயன்பாடு, 2024-ம் ஆண்டில் 9.88 லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்கும் என எச்சரிக்கிறது சர்வதேச சந்தை ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனை நிறுவனம் (IMARC).
இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 13.5 கோடி பேர் புகையிலைப் பொருட்கள் சார்ந்த நோய்களால் (புற்றுநோய், நுரையீரல் நோய்கள், இதய நோய், ஸ்ட்ரோக்) மரணிக்கின்றனர் என்பது இந்த விஷயத்தின் தீவிரத்தை நமக்கு உணர்த்துகிறது.
இன்றைய சூழலில், சீனாவுக்கு பிறகு அதிக அளவில் புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்தும் மற்றும் உற்பத்தி செய்யும் நாடாக இந்தியா உள்ளது. மலிவான விலைகளில் புகையிலைப் பொருட்கள் கிடைப்பதும், இந்தியா இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு அடுத்தப்படியாக 3-வது இடத்தில் பிரெசில் உள்ளது.
சர்வதேச புகையிலை கணக்கெடுப்பு 2016-17-இன் படி, நாட்டில் 15 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதினர் சுமார் 26.7 கோடி பேர் புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது.
இவர்களில் ஆண்கள் 42.4 சதவீதம், அதாவது 19.8 கோடி பேர். பெண்கள் 14.2 சதவீதம் (5.30 கோடி பேர்) ஆவர்.
உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை
புகையிலைப் பொருட்கள் உடலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் பாதிப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. "புற்றுநோய்கள், இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ஆகியவற்றுடன், குழந்தையின்மை, நோய் எதிர்ப்பு திறனை குறைத்தல் போன்ற பாதிப்புகளையும் புகையிலைப் பொருட்கள் ஏற்படுத்துகிறது.
அதேபோல, சிறார்கள் இவற்றை பயன்படுத்தும் போது அவர்களுக்கு மிகுந்த ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதோடு, அவர்களின் மூளையை போதைக்கு அடிமை ஆக்கவும் செய்கிறது.
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உலக அளவில் சுமார் 70 லட்சம் பேர் புகையிலைப் பொருட்கள் சார்ந்த நோய்களுக்கு பலியாகின்றனர்" என உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கிறது.
இந்தியாவில் மிசோராமுக்கு முதலிடம்
இந்தியாவில் அதிக அளவில் புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்தும் மாநிலங்களில் மிசோராம் முதலிடத்தில் உள்ளது.
அங்கு 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களில் 73 சதவீதம் பேர் புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதாக தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (NFHS) தெரிவிக்கிறது.
இரண்டாம், மூன்றாம் இடங்களில் முறையே அந்தமான் நிகோபர் தீவுகளும் (59%), மணிப்பூரும் இருக்கின்றன.
புகையிலைப் பயன்படுத்தும் பெண்களை எடுத்துக் கொண்டால், அதிலும் மிசோராமே முதலிடத்தில் இருக்கிறது. அங்கு 62% பெண்கள் புகையிலையை பயன்படுத்துகின்றனர். இதற்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் திரிபுராவும் (51%), மணிப்பூரும் (43%) உள்ளன.
ஒடிசா, பீகார், உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் அதிக அளவில் புகையிலைப் பயன்பாடு உள்ளது. ஒடிசாவில் ஆண்கள் 48.3% பேரும், பெண்கள் 22.8% பேரும் புகையிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள்.
பீகாரில் 45.8% ஆண்களும், 4% பெண்களும், உ.பி.யில் 45.8% ஆண்களும், 9.6% பெண்களும் புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்துபவர்களாக உள்ளனர்.
பொருளாதார பாதிப்பு
இந்தியாவில் புகையிலைப் பொருட்களால் நேரிடும் அகால மரணங்கள் மற்றும் நோய்களால், நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு வளர்ச்சி விகிதத்தில் (ஜிடிபி) 1 சதவீதம் பாதிக்கப்படுகிறது என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம்.
புகையிலை பொருட்கள் மீதான கலால் வரியாக ரூ.100 கிடைக்கும் போது, பொருளாதார ரீதியாக ரூ.816 செலவினம் ஏற்படுகிறது.
அதன்படி, 2017-18-ஆம் நிதியாண்டில் மட்டும் புகையிலைப் பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் மற்றும் 35 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் மரணங்கள் ஆகியவற்றால் 27.5 பில்லியன் டாலர் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்தும் ஒருவர் மாதந்தோறும் ரூ.350 முதல் ரூ.400 வரை செலவிடுவதாக தெரிவித்துள்ளது.
சில மாநிலங்களில், ஒரு குடும்பத்தில் பருப்பு மற்றும் பழங்களை வாங்குவதற்கு ஏற்படும் செலவுகளை காட்டிலும், புகையிலைப் பொருட்கள் வாங்க அதிகம் செலவிடப்படுவதாக அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு புகையிலைப் பொருட்களுக்கு அதிகம் செலவிடும் மாநிலங்களில் (2023-24 கணக்கெடுப்பின்படி) சிக்கிம் முதலிடத்தில் உள்ளது. அங்கு ஒருவர் புகையிலைப் பொருட்களை வாங்க மாதந்தோறும் ரூ.824 முதல் ரூ.836 வரை செலவிடுகிறார். இரண்டாது இடத்தில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஒருவர், புகையிலைப் பொருட்களை வாங்க மாதந்தோறும் ரூ. 463 முதல் ரூ.605 வரை செலவிடுகிறார். மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள மிசோராமில் ஒருவர், ரூ.406 முதல் ரூ.469 வரை செலவிடுகிறார்.
சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி 28 சதவீதத்தில் இருந்து 40 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்ட போதிலும், நிக்கோடினுக்கு மூளை அடிமையாவதால் ஒருவரால் அதில் இருந்து விடுபட முடியவில்லை என புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.