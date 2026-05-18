யானை சண்டையில் பறிபோன தாயின் உயிர்: தோல்வியில் முடிந்த கணவரின் முயற்சி
சுற்றுலாப் பயணிகள் யானைகளின் தும்பிக்கையைத் தொடுவது, அவற்றின் அருகில் நின்று புகைப்படம் எடுப்பது உள்ளிட்டவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என அமைச்சர் ஈஸ்வர் பீமன்னா காந்த்ரே தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 18, 2026 at 6:39 PM IST
கர்நாடகா: இரண்டு யானைகள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பெண் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கர்நாடகா மாநிலம் குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள துபாரே யானைகள் முகாம் பிரபல சுற்றுலாத் தலமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு சுற்றிப் பார்ப்பதற்காக, சென்னை பல்லாவரத்தை சேர்ந்த ஜான்சி (33) என்ற பெண் அவரது குடும்பத்துடன் சென்றுள்ளார்.
காவிரியாற்றில் பாகன் யானையை குளிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தபோது, சுற்றுலாப் பயணிகள் அனைவரும் ஆற்றங்கரையோரம் நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்துள்ளனர். இந்நிலையில், இரண்டு யானைகளுக்கு இடையே திடீரென சண்டை மூண்டபோது, வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஜான்சி நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளார். அதில், யானையின் அடியில் சிக்கிக் கொண்ட ஜான்சி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாக அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வீடியோவில், அப்பெண் குழந்தையுடன் யானையின் அடியில் சிக்கிக் கொண்டதும், அவரது கணவர் முதலில் குழந்தையை காப்பாற்றிவிட்டு, மனைவியை காப்பாற்றப் போராடும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறியதாவது, 'கஞ்சன்' மற்றும் 'மார்த்தாண்டா' என்ற இரண்டு யானைகள் குளித்துக்கொண்டிருந்தபோது, திடீரென அவற்றுக்குள் சண்டை மூண்டது. அவற்றை பாகன் கட்டுப்படுத்த முயன்றபோதும், கஞ்சன் யானை, மார்த்தாண்டா யானையைத் தாக்கியது. மார்த்தாண்டா யானை கீழே விழுந்தபோது, அதன் அடியில் சிக்கிக் கொண்ட பெண் உயிரிழந்தார்” என தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவத்திற்கு கர்நாடகா வனத்துறை அமைச்சர் ஈஸ்வர் பீமன்னா காந்த்ரே இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது, “யானை சண்டையின் போது நேர்ந்த விபத்தில் பெண் உயிரிழந்த செய்தி வேதனையளிக்கிறது. உயிரிழந்த பெண்ணின் ஆன்மா சாந்தியடையவும், இந்த துயரமான சூழலில் அவரது குடும்பத்தினருக்கு கடவுள் மனவலிமையை அளிக்கவும் பிரார்த்திக்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், “இதை யாரும் கற்பனையில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத துயர சம்பவம். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முழு விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். யானைகள் போன்ற வனவிலங்களை நாம் எவ்வளவுதான் பழக்கப்படுத்தினாலும், அவற்றின் இயல்பைப் புரிந்துகொள்வது கடினம். அவை எப்போது எப்படி மாறும் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியாது.
எனவே, சுற்றுலாப் பயணிகள் யானைகளின் தும்பிக்கையைத் தொடுவது, அவற்றின் அருகில் நின்று புகைப்படம் எடுப்பது, சுற்றுலாப் பயணிகள் யானைகளைக் குளிப்பாட்ட அனுமதிப்பது, உணவுகளை அவற்றுக்கு ஊட்டுவது போன்றவற்றை தடை செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, சுற்றுலாப் பயணிகள் வனவிலங்குகளிடமிருந்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியை கடைப்பிடிப்பதை உறுதி செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.