திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் தவெக அரசு மேல்முறையீடு
தவெக அரசு, கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது.
Published : June 23, 2026 at 4:05 PM IST
புதுடெல்லி: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு விதித்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது. ஆனால் இந்த வழக்கு தற்போது வரை விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படவில்லை.
முன்னதாக, மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடித்தது. அப்போது திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற உத்தரவிட கோரி, ராம ரவிக்குமார் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த வழக்கை கடந்த டிசம்பர் 2025-ல் விசாரணை செய்த மதுரை அமர்வு தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் பக்தர்கள் மலையின் உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை நிறைவேற்றாததால், அப்போதைய மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை ஆணையர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நோட்டீஸ்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. இதற்கிடையே, கடந்த ஜனவரி 6ஆம் தேதி மதுரை அமர்வு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
ஆனால், இந்த வழக்கை விசாரணை செய்த உயர்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, கடந்த டிசம்பரில், மலை உச்சியில் 'கார்த்திகை தீபம்' ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்த தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனின் உத்தரவை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டது.
மேலும், தீபத்தூணில் விளக்கு ஏற்றுவதால், 50 மீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ள தர்காவிற்கு எந்த வகையிலும் பாதிப்பு ஏற்படாது எனவும், தீபம் ஏற்றுவதால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை எதுவும் ஏற்படாது எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தார்.
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இதற்கிடையே, நேற்று இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, 100 ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருப்பதை தொடர்வதா? புதிய முறையை தொடர்வதா? என்பது குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதால் மத நல்லிணக்கம் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்றும், இந்த உத்தரவை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதனால், “மத நல்லிணக்கம் முக்கியமானது” எனக் குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், அமைதியான முறையில் என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து முடிவு எடுக்கக்கூறி, தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடையை நீட்டித்து உத்தரவிட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.