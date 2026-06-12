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கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்

டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்றார்.

கொல்லூர் மூதாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய்
கொல்லூர் மூதாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 4:04 PM IST

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உடுப்பி: கர்நாடக மாநிலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அம்மன் கோயில்களில் ஒன்றான கொல்லூர் மூகாம்பிகை தேவி கோயிலில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

கர்நாடக மாநிலம், உடுப்பி மாவட்டத்திற்குட்பட்ட கொல்லூரியில் பிரசித்தி பெற்ற மூகாம்பிகை அம்மன கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பிற்பகல் 3 மணியளவில் வருகை புரிந்தார். அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து மூகாம்பிகை அம்மனை முதல்வர் விஜய் மனமுருகி வேண்டினார்.

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விஜய்யின் வருகையையொட்டி கோயில் வளாகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உடுப்பி மாவட்ட காவல் துறையினர் செய்திருந்தனர்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்களான எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் தங்களின் சினிமா, அரசியல் வெற்றிக்காக கொல்லூர் மூகாம்பிகையை வழிப்படுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் கொல்லூர் மூகாம்பிகையின் தீவிர பக்தர்களாக இருந்த நிலையில், அவர்களின் வழியில் தற்போதைய தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மூகாம்பிகையை தரிசனம் செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TVK VIJAY
UDUPI KARNATAKA
கொல்லூர் மூகாம்பிகை
தமிழக முதலவர் விஜய்
VIJAY IN KOLLUR MOOKAMBIKA TEMPLE

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