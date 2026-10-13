விஜயவாடா கனக துர்கா கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சாமி தரிசனம்
கன்னாவரம் விமான நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய்யை ஆந்திர அமைச்சர் பி. நாராயணா உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர்.
Published : October 13, 2026 at 5:09 PM IST
விஜயவாடா(ஆந்திரா): தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ஆந்திர மாநிலம், விஜயவாடாவில் உள்ள ஶ்ரீகனக துர்கா கோயிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.
கிருஷ்ணா நதி நீர் உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்து பேசுவதற்காக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சென்னையிலிருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் இன்று பிற்பகல், விஜயவாடாவில் உள்ள கன்னவரம் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்தார்.
#WATCH | Vijayawada, Andhra Pradesh: Tamil Nadu Chief Minister Vijay arrives at Gannavaram Airport in Andhra Pradesh, where Andhra Pradesh Minister P. Narayana welcomes him. https://t.co/hwJ5moXS1g— ANI (@ANI) October 13, 2026
அங்கு அவரை ஆந்திர நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் பி. நாராயணா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வேமிரெட்டி பிரபாகர் ரெட்டி மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். முதல்வர் விஜய்க்கு ரசிகர்களும் வரவேற்பு அளித்தனர்; அப்போது முதலமைச்சர் விஜய் தனது காரிலிருந்து இறங்கி, கைகளை கூப்பி அவர்களை நோக்கி வணக்கம் தெரிவித்தார். முதலமைச்சரின் வாகன அணிவகுப்பு சென்றபோது ரசிகர்கள் அதனுடன் ஓடி வந்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய், இந்திரகீலாத்ரிக்குச் சென்று, அங்குள்ள பிரசித்தி பெற்ற கனக துர்கா கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொண்டார். கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அவருக்கு சிறப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. அவருடன் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ஆனந்த் உள்ளிட்டோரும் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.