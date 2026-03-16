வாகனங்களை சோதனையிட 90 பறக்கும் படைகள் அமைப்பு; பணத்தை திரும்பி பெற குறைதீர் குழு - மதுரை ஆட்சியர்

சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்ததையடுத்து, மதுரையில் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் பரிசோதனை செய்வதற்கு வசதியாக சுழற்சி அடிப்படையில் 90 நிலைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரும், தேர்தல் அலுவலருமான பிரவீன் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 5:58 PM IST

மதுரை: மாவட்டத்திலுள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கண்காணிக்கும் வகையில் 90 பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரும், தேர்தல் அலுவலருமான பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் குறித்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தேர்தல் அலுவலருமான பிரவீன் குமார் இன்று (மார்ச் 16) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும், 90 பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பிற மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் பரிசோதனை செய்வதற்கு வசதியாக சுழற்சி அடிப்படையில் 90 நிலைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட இருக்கிறது. மேலும், 10 வீடியோ கண்காணிப்பு குழு, 10 செலவின கணக்கு குழுக்கள் அமைக்கப்படவுள்ளது" என்றார்.

தேர்தல் பணியில் மத்திய ரிசர்வ காவல்படையினர்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”கடந்த தேர்தல் செலவீனங்களை கருத்தில் கொண்டு மதுரை கிழக்கு, தெற்கு, வடக்கு, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினர் (CRPF) கொண்ட பறக்கும் படை நிலைக்குழுவினருடன் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர். கடந்த தேர்தலில் 10 சதவிகிதத்திற்கும் குறைவாக வாக்குகள் பதிவான பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் தீவிர கண்காணிப்புச் செய்யப்படும். மொத்தமுள்ள 3,079 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் 100% WEB CASTING முறையில் கண்காணிக்கப்படும். முதல் முறையாக மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட சாந்தி சதன் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில் வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட உள்ளது. 10 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. சுழற்சி முறையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் நடைபெறவுள்ளது. 14,764 வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் பணியில் நியமிக்கப்படவுள்ளனர்” என தெரிவித்தார்.

முதன்முறை வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு

மதுரை மாவட்டத்தில் 5,232 ராணுவ வீரர்கள் வாக்காளர்களா்களாக இடம் பெறவுள்ளனர். 14 வெளிநாட்டு வாக்காளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். 85 வயதிற்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் 1,159 பேர் வீட்டில் இருந்தபடியே வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று 40 சதவிகிதம் குறைபாடு உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் 891 பேர் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வீட்டிலேயே வாக்களிக்க விருப்பமுள்ள 85 வயதிற்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மத்திய சிறையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கைதாகியுள்ள 87 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கத் தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் வாக்காளர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்கு ஏதுவாக அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பண பரிமாற்றம் குறித்து கண்காணிப்பு

10 லட்சத்திற்கு மேல் வங்கிகளில் பண பரிமாற்றம் செய்யப்படுவது குறித்து கண்காணிக்கப்படும். மேலும், இது தொடர்பாக வருமானவரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளிக்கப்படும். பண பரிமாற்றம் குறித்து அமலாக்கத்துறையினரும் இணைந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தை திரும்ப பெறுவது எப்படி?

பறிமுதல் செய்யப்படும் பணத்திற்கான உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து உடனடியாக விடுவிக்க குறைதீர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த குழுவை அணுகி உரிய ஆவணங்களை அளித்து பணத்தை திரும்பி பெற்றுகொள்ளலாம். 50 ஆயிரத்திற்கு மேல் ரசீது இன்றி பணம் எடுத்து செல்வதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்" என்றார்.

