மம்தா பானர்ஜியை கத்தியால் குத்த முயற்சி? பெண்ணிடம் போலீசார் விசாரணை
மம்தாவை தாக்க முயன்ற பெண்ணிடம் கத்தி இருந்ததாகவும், அவர் போதைப்பொருளை பயன்படுத்தியிருந்ததாகவும் டிஎம்சி எம்.பி டோலா சென் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 10:58 PM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை கத்தியால் தாக்க முயற்சி நடைபெற்றதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சார்பில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொல்கத்தாவில் மம்தா பானர்ஜி இல்லம் அமைந்துள்ள காளிகாட்டில் துர்கா பூஜை நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள மம்தா பானர்ஜி வந்தபோது, அவரை பெண் ஒருவர் கத்தியால் தாக்க முயன்றதாக அக்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் அங்கிருந்த கட்சி நிர்வாகிகள் அந்த பெண்ணை பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
தனிஷ்டா சாஹா என்ற பெண் இந்த தாக்குதல் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாகவும், மம்தா பானர்ஜியை 'பிஷி' (அத்தை) எனக் கூப்பிட்டுக்கொண்டே அவர் மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து ஓடி வந்ததாகவும் அக்கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர். கட்சி நிர்வாகிகள் அந்த பெண்ணை போலீசாரிடம் ஒப்படைந்துள்ள நிலையில், இதுதொடர்பாக போலீசார் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
இதனிடையே, மம்தாவை தாக்க முயன்ற பெண்ணிடம் கத்தி இருந்ததாகவும், அவர் போதைப்பொருளை பயன்படுத்தியிருந்ததாகவும் டிஎம்சி எம்.பி டோலா சென் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தாக்குதல் முயற்சிக்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி கல்யாண் பானர்ஜி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். மம்தா பானர்ஜி மீது நடைபெற்றதாக கூறப்படும் தாக்குதல் முயற்சி அம்மாநிலத்தில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.