வனப்பகுதியில் டெண்டு இலைகளைப் பறித்துக் கொண்டிருந்த பழங்குடியின பெண்கள்; புலி தாக்கியதில் 4 பேர் உயிரிழப்பு

கோடைக் காலத்தில் பெண்கள் டெண்டு இலைகளைப் பறிப்பதற்காக வனப்பகுதிக்குள் செல்வது வழக்கம் என்று வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

குஞ்சேவாஹி வனப்பகுதி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 5:13 PM IST

மும்பை: வனப்பகுதியில் டெண்டு இலைகளைப் பறித்துக் கொண்டிருந்த பெண்களை புலி தாக்கியதில் பழங்குடியின பெண்கள் 4 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம், சந்திரப்பூர் மாவட்டத்தின் சிந்தேவாஹி தாலுகாவில் உள்ள குஞ்சேவாஹி கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் 13 பழங்குடியின பெண்கள் அடங்கிய குழுவினர் இன்று (மே 22) காலை டெண்டு இலைகளைச் சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, அங்கு பதுங்கியிருந்த புலி திடீரென தாக்கியதில் டெண்டு இலைகள் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த கவ்துபாய் தாதாஜி மொஹர்லே (வயது 45), அனுபாய் தாதாஜி மொஹர்லே (வயது 46), சங்கீதா சந்தோஷ் சௌத்ரி (வயது 36), சுனிதா கௌஷிக் மொஹர்லே (வயது 33) ஆகிய பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

இதுகுறித்து அங்கிருந்து தப்பித்துச் சென்றவர்கள் கூறுகையில், "நிழலில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்த புலி, டெண்டு இலைகளைப் பறித்துக் கொண்டிருந்த பெண்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்து தாக்கியுள்ளது. அப்போது பெண்கள் அங்கிருந்து அச்சத்துடன் ஓட முயன்றனர். அவர்களில் நான்கு பேரை மட்டும் ஒருவர் பின் ஒருவராகப் பிடித்து புலி தாக்கிக் கொன்றது" என்று அச்சத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

தப்பித்துச் சென்ற பெண்கள், அருகில் உள்ள கிராமத்திற்கு சென்று உதவிக் கேட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, கிராம மக்கள் சம்பவம் நிகழ்ந்த வனப்பகுதிக்கு உடனடியாகச் சென்று உயிரிழந்த நான்கு பெண்களின் உடல்களை மீட்டு கொண்டு வந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,"கோடை காலத்தில் பெண்கள் டெண்டு இலைகளைச் சேகரிப்பதற்காகக் காட்டுக்குள் செல்வது வழக்கம். சம்பவம் நடந்தது தொடர்பான தகவல் வந்ததும் வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் விரைந்துச் சென்றனர். அத்துடன், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையும் வனத்துறை அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பிட்ட வனப்பகுதிக்குள் பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று வனத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அரசு உயரதிகாரிகள், காவல்துறை அதிகாரிகள் விரைந்துச் சென்று இச்சம்பவம் எப்படி நிகழ்ந்தது குறித்து விசாரணையை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குஞ்சேவாஹி பகுதி மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

