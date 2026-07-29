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உலக புலிகளின் எண்ணிக்கையில் 70% இந்தியாவில்... பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்

பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்தை மேம்படுத்தவும், அடுத்த தலைமுறைக்கு செழிப்பான இயற்கையை ஒப்படைக்கவும் இந்தியா தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 11:59 AM IST

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புதுடெல்லி: உலகில் உள்ள மொத்த புலிகளின் எண்ணிக்கையில் 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை இந்தியாவில் இருப்பது பெருமைக்குரியது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், வனப் பணியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கும் அவர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச அளவில் வன விலங்கு மற்றும் பல்லுயிர்ப் பெருக்கப் பாதுகாப்பில் இந்தியா முன்னோடியாக திகழ்கிறது. உலக அளவில் வனப்பரப்பு மற்றும் புலிப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் பெரும் சவால்களை சந்தித்து வரும் வேளையில், இந்தியாவில் புலிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

தற்போதைய நிலவரப்படி, உலகில் உள்ள மொத்த புலிகளில் 70%-க்கும் அதிகமானவை இந்தியக் காடுகளில் பாதுகாப்பாக உலா வருகின்றன. இது இந்தியாவின் வெற்றிகரமான 'புராஜெக்ட் டைகர்' திட்டத்தின் தொடர் சாதனையாகும்.

மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, 2006-ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் அறிவியல்பூர்வமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் புலிகளின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கிற்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளது. 'அகில இந்தியப் புலிகள் கணக்கெடுப்பு 2022'-ன் படி, நாட்டில் 3,682 புலிகள் உள்ளன. உலகளாவிய எண்ணிக்கையில் இந்தியா தற்போது சுமார் 70 சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் உலக புலிகள் தினம் இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில், இந்த அரிய சாதனைக்குப் பின்னால் உள்ளவர்களின் உழைப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், "நமது காடுகளையும், புலிகளையும் பாதுகாக்க இரவு பகலாக தங்களின் உயிரை பணயம் வைத்து பணியாற்றும் வனத்துறை முன்களப் பணியாளர்கள், வனக் காவலர்கள் மற்றும் புலிகளின் வாழ்விடங்களை ஆராய்ந்து மேம்படுத்தும் விஞ்ஞானிகளின் அர்ப்பணிப்பு அளப்பரியது.

இவர்களுடன் இணைந்து காடுகளை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் வாழும் உள்ளூர் பழங்குடியின மக்களின் ஒத்துழைப்பும் இந்த வெற்றிக்கு மிக முக்கியக் காரணமாகும்" என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பேணுவதில் புலிகள் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. புலிகள் வாழும் காடுகள் நாட்டின் நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாப்பதிலும், பருவநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. புலிகள் காப்பகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பது, சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சுற்றுலா துறையை மேம்படுத்தி, உள்ளூர் மக்களுக்குப் புதிய வாழ்வாதார வாய்ப்புகளையும், வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கியுள்ளது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இந்தியா தனது எல்லையை தாண்டி உலகளாவிய புலிகள் பாதுகாப்பிற்கும் உதவி வருகிறது. இந்தியாவின் முயற்சியால் தொடங்கப்பட்ட 'சர்வதேச பிக் கேட்ஸ் கூட்டணி' (International Big Cats Alliance - IBCA) மூலம், உலகில் உள்ள பெரிய பூனை இனங்களை (புலி, சிங்கம், சிறுத்தை, பனிச்சிறுத்தை, ஜாகுவார், பூமா, சீட்டா) பாதுகாக்கும் பணிகளில் உலக நாடுகளை இந்தியா ஒன்றிணைத்து வழி நடத்தி வருகிறது.

பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்தை மேம்படுத்தவும், அடுத்த தலைமுறைக்குச் செழிப்பான இயற்கையை ஒப்படைக்கவும் இந்தியா தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
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