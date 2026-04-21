ETV Bharat / bharat

திருச்சூர் பூரம் விழாவிற்காக வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் வெடித்து விபத்து: 13 பேர் உயிரிழப்பு

பட்டாசு மீது நேரடியாக வெயில் பட்டதே இந்த வெடிவிபத்திற்கான காரணம் என தெரிய வந்துள்ளது.

வெடிவிபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்
வெடிவிபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் மீட்புப் பணிகள் தீவிரம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 10:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சூர்: பூரம் விழாவிற்காக வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

உலகப் புகழ்பெற்ற திருச்சூர் பூரம் திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக வானவேடிக்கை நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் நேற்று (ஏப்ரல் 20) தொடங்கிய நிலையில், முக்கிய திருவிழாவான பூரம் வரும் 26 ஆம் தேதியும், வானவேடிக்கை நிகழ்வு அடுத்த நாள் (ஏப்ரல் 27) அதிகாலையும் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதன் முன்னோட்டமாக வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாதிரி வானவேடிக்கை நிகழ்ச்சியை நடத்த திருவிழா குழு திட்டமிட்டிருந்தது. இதற்கான பட்டாசுகளைத் தயாரிக்கும் பணிகளை திருவம்பாடி பிரிவினர் சமீபத்தில் தொடங்கினர்.

இந்த நிலையில் பட்டாசு சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த சேமிப்பு கிடங்கில் இன்று நிகழ்ந்த வெடிவிபத்தில் இதுவரை 13 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 12க்கும் மேற்பட்டோர் கடுமையான தீக்காயங்களுடன் திருச்சூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். இதில் பெரும்பாலானோருக்கு 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தீக்காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. எனவே, உயிரிழப்பின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும் என அஞ்சப்படுகின்றது.

கேரளம் மாநிலம், முண்டத்திகோட் பகுதியில் இந்த பட்டாசு வெடிவிபத்து சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. பட்டாசுகள் மீது நேரடியாக வெயில் பட்டதே இந்த வெடிவிபத்திற்கான காரணம் என்று முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தொடர்ந்து, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினருக்கு இந்த மீட்புப் பணி சற்றே சவாலானதாக மாறியிருக்கின்றது. வெடிக்காத வெடிமருந்துகள் மற்றும் பட்டாசுகள் அவர்களுக்கு கூடுதல் அச்சுறுத்தலாக மாறியிருக்கின்றன.

குறிப்பாக, சில பட்டாசுகள் திடீரென வெடிப்பதாலும், புகைமூட்டம் அதிகமாக இருப்பதாலும் இடிபாடுகளுக்கு இடையில் சிக்கியவர்களை மீட்பதில் அவர்கள் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வெடிவிபத்தைத் தொடர்ந்து, தேவையான அனைத்து மருத்துவ உதவிகளையும் விரைந்து அப்பகுதிக்கு வழங்கிட கேரளம் மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் தடையின்றி நடைபெறுவதை உறுதிச் செய்யவும் அதிகாரிகளை அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அத்துடன், பலத்த காயமடைந்தவர்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்க, மாநிலத்திற்கு வெளியிலிருந்தும் மருத்துவர்களின் உதவியைப் பெறலாம் என்கிற வழிக்காட்டுதல்களையும் அவர் வழங்கியுள்ளார்.

அத்துடன், 108 ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் சிறப்பு மருத்துவ உதவிக் குழுக்களை அங்கு தயார் நிலையில் இருக்க அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நிவாரணம்: பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 50 ஆயிரமும் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

கேரளம் வெடி விபத்து
THRISSUR FIREWORKS BLAST
KERALA FIREWORKS BLAST
CRACKERS BLAST
MUNDATHIKKODE FIREWORKS BLAST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.