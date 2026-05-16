ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த 4 வயது குழந்தை: 9 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் பத்திரமாக மீட்பு
By PTI
Published : May 16, 2026 at 1:14 PM IST
ஹோஷியார்பூர் (பஞ்சாப்): ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த 4 வயது குழந்தை 9 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது.
பஞ்சாப் மாநிலம் ஹோஷியார்பூர் மாவட்டம் சக் சமனா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரவீந்தர் சிங். இவரது மகன் குர்கரன் சிங் (என்ற) வன்ஷ். விவசாயியான ரவீந்தர் சிங்கிற்கு அவரது வீட்டையொட்டி விளை நிலம் உள்ளது. இங்கு அண்மையில் புதிதாக ஆழ்துளைக் கிணறு ஒன்று தோண்டியிருந்தார். அந்த பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், ஆழ்துளை கிணற்றை சுற்றி மண் மற்றும் கற்களை கொண்டு மூடும் பணி இன்னும் நிறைவடையாமல் இருந்தது. அதாவது ஆழ்துளை கிணறு மூடப்படவில்லை.
இந்த நிலையில் நேற்று மாலை 4 மணி அளவில் வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை குர்கரன் சிங், எதிர்பாராதவிதமாக அந்த ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்தது. இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த அங்கிருந்தவர்கள் ஓடி வந்து குழந்தையை மீட்க முயற்சி செய்தனர். ஆனால், அதற்குள் சுமார் 25 முதல் 30 அடி ஆழத்திற்கு குழந்தை சென்றுவிட்டது.
கிராம மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து குழந்தையை மீட்க முயற்சி செய்தனர். ஆனால், அதற்கு பலன் கிடைக்கவில்லை. இதனையடுத்து உடனடியாக காவல் மற்றும் தீயணைப்பு துறைகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்களும் விரைந்து வந்து குழந்தையை மீட்க பல்வேறு கட்ட முயற்சிகள் மேற்கொண்டனர்.
மேலும், மாநில அமைச்சர் ரவ்ஜோத் சிங், காவல்துறை துணை ஆணையர் ஆஷிகா ஜெயின் மற்றும் மூத்த காவல் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்து மீட்புப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தினர். அவர்களின் முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்காததால், உடனடியாக தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் வரவழைக்கப்பட்டனர்.
தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் வந்தவுடன் கிணற்றுக்குள் ஆக்சிஜன் குழாயை செலுத்தி, குழந்தைக்கு தடையின்றி ஆக்சிஜன் கிடைப்பதை உறுதி செய்தனர். மேலும், கேமரா மூலம் குழந்தையின் அசைவுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டன.
மேற்பகுதி வழியாக குழந்தையை மீட்க வாய்ப்பு இல்லாததால், கனரக இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட்டு ஆழ்துளைக் கிணற்றுக்கு இணையாக 30 அடி ஆழத்திற்குப் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு, பின்னர் குழந்தை இருக்கும் பகுதியை நோக்கி ஒரு குறுகிய சுரங்கப் பாதை அமைக்கப்பட்டது.
இரவு முழுவதும் நடைபெற்ற இந்த தீவிரப் போராட்டத்தின் பலனாக, இன்று அதிகாலை குழந்தை குர்கரன் சிங் எவ்வித காயமுமின்றி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது. அப்போது அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் கைகளை தட்டி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர்.
மீட்புக் குழுவினர் குழந்தையை மீட்டவுடன், அங்கிருந்த மருத்துவக் குழுவினர் முதலுதவி அளித்து மேல் சிகிச்சைக்காகவும், மருத்துவக் கண்காணிப்பிற்காகவும் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
குழந்தையை பத்திரமாக மீட்ட தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினருக்கு பெற்றோரும், அந்த கிராம மக்களும் நன்றி தெரிவித்தனர்.
மீட்புப் பணிகள் தொடர்பாக பேசிய தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் துணை தளபதி பங்கஜ் சர்மா, "நாங்கள் வந்தவுடனே சிறுவனின் நிலைமையைப் பார்த்தோம். அவன் நன்றாகவே இருந்தான். ஆனால், மீட்புப் பணிகள் எங்களுக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக இருந்தது. ஏனெனில், அந்த பகுதியில் மண் தொடர்ந்து சரிந்து கொண்டே இருந்தது" என்றார்.
தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை, மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை, பஞ்சாப் காவல் துறை, தீயணைப்புப் படை வீரர்கள் மற்றும் உள்ளூர் தன்னார்வலர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் இந்த மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பஞ்சாப் அமைச்சர் ரவ்ஜோத் சிங் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.பி. ராஜ் குமார் சப்பேவால் ஆகியோர் விடிய விடிய சம்பவ இடத்தில் இருந்து, மீட்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணித்தனர்.
குழந்தை மீட்கப்பட்டது குறித்து பேசிய காவல் துறை துணை ஆணையர் ஆஷிகா ஜெயின், "மாலை 4 மணியளவில் சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன் நாங்கள் உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கையில் இறங்கினோம். குழந்தையின் நிலையைக் கண்காணிக்கவும், ஆக்சிஜன் விநியோகத்தை உறுதி செய்யவும் மீட்புக் குழுவினர் முதலில் ஆழ்துளைக் கிணற்றுக்குள் ஒரு கேமராவையும் ஆக்சிஜன் குழாயையும் இறக்கினர். நாங்கள் அனுப்பிய கேமிரா மூலம் சிறுவனின் அசைகள் தெரிந்தன. பின்னர், தளர்வான மண் ஆழ்துளைக் கிணற்றுக்குள் விழுந்ததால், கேமராவில் கண்காணிப்பது கடினமாகி, மீட்புப் பணியின் சிக்கல் மேலும் அதிகரித்தது" என்று கூறினார்.
மீட்புப் பணியின் போது, குழந்தையின் தாயாரை சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைத்த அதிகாரிகள், அவரிடம் பேசுமாறு கூறியுள்ளனர். தாயார் பேசுவதைக் கேட்டு குழந்தை அழுகையை நிறுத்தியதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.