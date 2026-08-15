வேட்டையாடியதாக கர்நாடக வனத்துறை துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி கொடூர தாக்குதல்; 3 தமிழர்கள் உயிரிழப்பு
கர்நாடக வனத்துறையைக் கண்டித்து தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் ஹனூர் வட்டாரத்திற்குட்பட்ட பல கிராமங்களில் கடையடைப்பு, மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : August 15, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 2:59 PM IST
பெங்களூரு: வனப்பகுதியில் வேட்டைக்கு சென்றதாகக் கூறி கர்நாடக வனத்துறையினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் 3 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
கர்நாடகா மாநிலம், ஹனூர் வட்டம், மாரியமங்கலம் வனப்பகுதிக்குள் மான் வேட்டையாடும் குழு ஒன்று நுழைந்திருப்பதாக இன்று (ஆக.15) காலை ஹனூர் வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, வனத்துறை அதிகாரிகள், சம்மந்தப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் நுழைந்து மான் வேட்டையாடும் குழுவினரைச் சுற்றி வளைத்துப் பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது மான் வேட்டையாடும் குழுவினர் தப்பிக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மான் வேட்டையாடும் குழுவுக்கும், வனத்துறையினருக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை மூண்டது. வனத்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் வேட்டையாடுபவர்கள் 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக கர்நாடக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த சண்டையில் வேட்டையாடும் குழுவில் ஒருவரும், வனத்துறை ஊழியர் ஒருவரும் காயமடைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து ஹனூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், "சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டம், ஹனூர் தாலுகாவில் உள்ள மரியமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அந்தோணிசாமி (வயது 50), ஜகன்னாததொட்டியைச் சேர்ந்த ஜான்ரோஸ் பீட்டர் (வயது 42), லாசர் ஆகியோர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தனர். இவர் மூவரும் தமிழ்நாட்டைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட கர்நாடகாவில் வாழும் தமிழர்கள்" என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
வேட்டைக்காரர்கள் இல்லை என கிராம மக்கள்
கிராம மக்கள் கூறுகையில், "துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த மூன்று பேரும் வேட்டைக்காரர்கள் இல்லை; அவர்கள் வனத்துறை ஊழியர்களைத் தாக்கவும் இல்லை. பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாகவே அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியை நியமித்து விசாரணை நடத்தி குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
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வனத்துறைத் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது குறித்து கர்நாடக கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பட்டு வளர்ப்புத்துறை அமைச்சர் புட்டரங்கஷெட்டி கூறுகையில், "சம்பவம் தொடர்பாக காவிரி வனவிலங்கு சரணாலய அதிகாரிகளிடம் பேசியுள்ளேன். வேட்டையாடுபவர்கள் நாட்டுத் துப்பாக்கியால் வனத்துறை ஊழியர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளனர்.
அமைச்சர் விளக்கம்
இதற்கு பதிலடியாக, வனத்துறை தரப்பில் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் மூன்று பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். உயிரிழந்தவர்கள் அப்பாவி மக்கள் என்றும், அவர்கள் வேட்டைக்கு செல்லவில்லை என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். உரிய விசாரணைக்கு பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
வனத்துறையைக் கண்டித்து தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் ஹனூர் வட்டாரத்தில் உள்ள பல கிராமங்களில் கடையடைப்பு மற்றும் மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.. அதேபோல் தோமையார்பாளையத்தில் இருந்த வனத்துறை அலுவலகத்திற்கு மர்மநபர்கள் தீ வைத்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனிடையே ஹனூர் வனத்துறை அலுவலகத்திற்கு முன்பாக மக்கள் போராட்டம் நடத்தக்கூடும் என்பதால் அலுவலகம் சுற்றி பலத்த பாதுகாப்புப் போடப்பட்டுள்ளது.