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'ரீல்ஸ்' மோகத்தால் விபரீதம்| ஒரே இளைஞரை மணந்த 3 சகோதரிகள்

இந்து திருமண சட்டங்களின்படி முதல் மனைவி உயிரோடு இருக்கும்போதோ அல்லது விவாகரத்து பெறாமலோ மற்றொருவரை திருமணம் செய்வது சட்டப்படி செல்லாது. இதனால், இந்த திருமணத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் இல்லை என சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

விகாஸை திருமணம் செய்து கொண்ட சகோதரிகள்
விகாஸை திருமணம் செய்து கொண்ட சகோதரிகள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 12:34 PM IST

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அம்ரோகா: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அம்ரோகா மாவட்டத்தில், மூன்று சகோதரிகள் தங்களின் ஒளிப்பதிவாளரை ஒரே மேடையில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.

அம்ரோகா மாவட்டத்தின் தௌரியா கிராமத்தை சேர்ந்த சரோஜ் (20), சாவித்திரி (19) மற்றும் சந்தோஷி (18) ஆகிய மூவரும் சகோதரிகள். இவர்கள் சமூக ஊடகங்களில் 'ரீல்ஸ்' வீடியோக்களை போட்டு வருகின்றனர். இவர்களது வீடியோக்களை படம் பிடிப்பதற்காக விகாஸ் என்ற விக்கி (20) என்ற இளைஞர் கடந்த ஆறு மாதங்களாக கேமராமேனாக பணியாற்றி வந்துள்ளார். பல வீடியோக்களில் விகாஸ் இவர்களுக்கு ஜோடியாக 'ரீல்' கணவராகவும் நடித்துள்ளார்.

கணவர் விகாஸுடன் சகோதரிகள்
கணவர் விகாஸுடன் சகோதரிகள் (ETV Bharat)

இந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை 17 அன்று, அம்ரோகாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற 'மா சாமுண்டா தேவி' கோயில் வளாகத்தில் விகாஸை மூன்று சகோதரிகளும் ஒரே நேரத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இரு வீட்டாரின் சம்மதமும் இன்றி, எந்தவொரு குடும்ப உறுப்பினர்களும் பங்கேற்காத சூழலில் இந்த திருமணம் நடந்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அவர்கள் வெளியிட்ட வீடியோவில், மூன்று சகோதரிகளுக்கும் விகாஸ் ஒரே நேரத்தில் அடுத்தடுத்து நெற்றியில் சிந்துரம் வைப்பதும், பின்னர் மணமகள் வேடத்திலிருந்த மூன்று பெண்களும் விகாஸின் கால்களை தொட்டு ஆசி பெறுவதும் பதிவாகியுள்ளது.

ஈடிபி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த சந்தோஷி
ஈடிபி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்த சந்தோஷி (ETV Bharat)

இந்த திருமணம் குறித்து பரவிய கடும் விமர்சனங்களுக்கு பிறகு, மூன்று சகோதரிகளும் விகாஸுடன் இணைந்து புதிய வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு தங்களது தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளனர். அதில், "நாங்கள் சிறுவயது முதலே ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள். எங்களைப் பிரித்து வெவ்வேறு இடங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க பெற்றோர் முயன்றதால், நாங்கள் எக்காலத்திலும் பிரிந்து வாழக் கூடாது என்பதற்காகவே ஒரே நபரை திருமணம் செய்ய முடிவெடுத்தோம். நாங்கள் அனைவரும் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்கள் என்பதால் சுயவிருப்பத்தின் பேரிலேயே இந்த முடிவை எடுத்தோம்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்து திருமண சட்டங்களின்படி ஒருவர் முதல் மனைவி உயிரோடு இருக்கும் போதோ அல்லது விவாகரத்து பெறாமலோ மற்றொருவரை திருமணம் செய்வது சட்டப்படி செல்லாது. இதனால், இந்த திருமணத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் கிடைக்காது என்று சட்ட நிபுணர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். மறுபுறம், புனிதமான வழிபாட்டுத் தலமான சாமுண்டா தேவி கோயிலில் இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டது கலாச்சார சீரழிவு என இந்து அமைப்புகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

கணவர் விகாஸுடன் சகோதரிகள்
விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு கணவர் விகாஸுடன் வந்த சகோதரிகள் (ETV Bharat)

வீடியோ வைரலான நிலையில், இந்த நான்கு பேரையும் ஹசன்பூர் காவல் துறையினர் அவசரமாக அழைத்து விசாரணை நடத்தினர். "நாங்கள் பிரிந்து வாழ மாட்டோம், ஒன்றாகவே வாழ்வோம், இல்லையெனில் இறப்போம்" என்று அந்தப் பெண்கள் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். எனினும், குடும்பத்தினர் தரப்பிலிருந்து இதுவரை எந்தவொரு புகாரும் வராததால், காவல் துறையினர் இன்னும் வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை.

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