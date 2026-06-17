புதுச்சேரியில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: 3 புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு
புதிய அமைச்சர்களாக என்.ஆர். காங்கிரஸை சேர்ந்த பி. ராஜவேலு, வி. பி. சிவக்கொழுந்து, பாஜகவை சேர்ந்த ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் ஆகிய 3 பேரும் பதவியேற்றனர்.
Published : June 17, 2026 at 6:25 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியமைத்துள்ள நிலையில், இன்று 3 புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுள்ளனர்.
நடந்து முடிந்த புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று ரங்கசாமி தலைமையில் புதிய அரசு அமைந்தது.
மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளில் தே.ஜ. கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள என்.ஆர். காங்கிரஸ் 12, பாஜக 4, அதிமுக, லஜக ஆகிய கட்சி கட்சிகள் தலா 1 என 18 இடங்களை கைப்பற்றின.
தேர்தல் வெற்றியை தொடர்ந்து, ரங்கசாமி முதலமைச்சராகவும், பாஜகவை சேர்ந்த நமச்சிவாயம், என்.ஆர். காங்கிரஸை சேர்ந்த மல்லாடி கிருஷ்ணாரவ் அமைச்சர்களாகவும் கடந்த மே 13ஆம் தேதி பதவியேற்றனர். எனினும், பதவியேற்ற 2 அமைச்சர்களுக்கும் இதுவரை இலாகா ஒதுக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட அமைச்சரவை விரிவாக்கம் இன்று காலை நடைபெற்றது.
முன்னதாக, அமைச்சரவையில் மீதமுள்ள 3 இடங்களை நிரப்புவதற்கான இறுதிப் பட்டியலுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சரும், குடியரசுத் தலைவரும் தங்கள் ஒப்புதலை அளித்தனர்.
அதன்படி, இன்று காலை 9.45 மணிக்கு ஆளுநர் மாளிகையான மக்கள் பவனில் பல்வேறு முக்கியப் பிரமுகர்களின் முன்னிலையில் இந்த பிரம்மாண்ட பதவியேற்பு விழா தொடங்கியது.
தலைமைச் செயலாளர் சரத் சவுகான், புதிய அமைச்சர்கள் நியமனத்திற்கான ஒப்புதல் கடிதத்தை வாசித்தார். இதையடுத்து, புதிய அமைச்சர்களாக என்.ஆர். காங்கிரஸை சேர்ந்த பி. ராஜவேலு, வி. பி. சிவக்கொழுந்து, பாஜகவை சேர்ந்த ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் ஆகிய 3 பேரும் பதவியேற்றனர்.
அவர்களுக்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாஷ்நாதன் பதவிப் பிரமாணமும், ரகசியக் காப்புப் பிரமாணமும் செய்து வைத்தார்.
விழா முடிவடைந்ததும், புதிய அமைச்சர்கள் அனைவரும் உடனடியாக சட்டசபை வளாகத்தில் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அறைகளுக்குச் சென்று தங்களின் அரசுப் பணிகளை முறைப்படி தொடங்கினர்.
விழாவில் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ், தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், செல்வகணபதி எம்.பி., என்.ஆர். காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திருமுருகன், ஆறுமுகம், வையாபுரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
புதிய அமைச்சர்களுக்கான இலாகா ஒதுக்கீடு மற்றும் சபாநாயகர் தேர்தல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை இன்று மாலைக்குள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வெளியிடுவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.