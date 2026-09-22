டெல்லியில் புகழ்பெற்ற கோயில் அருகே 17 வயது சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை – என்கவுன்ட்டரில் சிக்கிய முக்கிய குற்றவாளி
தப்பியோடிய மற்ற இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இதற்காக அந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளையும் போலீசார் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
Published : September 22, 2026 at 6:44 PM IST
புதுடெல்லி: நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் புகழ் பெற்ற கல்காஜி கோயில் அருகே, தங்களை காவல் துறையினர் என்று கூறிக் கொண்ட மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல், 17 வயது சிறுமியை ஆயுத முனையில் கடத்தி சென்று கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி, தனது ஆண் நண்பருடன் கல்காஜி கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக வந்துள்ளார். தரிசனம் முடிந்த பின், கோயில் அருகே உள்ள 'ஆஸ்தா கஞ்ச்' பூங்காவில் அமர்ந்து இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அங்கு வந்த 3 பேர் கொண்ட கும்பல், தங்களை "டெல்லி போலீஸ்" என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டது. சட்ட விதிகளையும், வழக்கறிஞர்களை போல சில பிரிவுகளையும் பேசி, அந்த இளம் ஜோடியை அந்த போலி போலீஸ் கும்பல் கடுமையாக மிரட்டியுள்ளது.
ஒரு கட்டத்தில் சிறுமியின் ஆண் நண்பரை தாக்கி, மிரட்டி அங்கிருந்து தனியாக பிரித்த அந்த கும்பல், சிறுமியை பூங்காவின் ஆள் நடமாட்டமில்லாத அடர்ந்த புதர் பகுதிக்கு கடத்திச் சென்றது. அங்கு சிறுமியின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்தும், துப்பாக்கியை காட்டியும் மிரட்டி, மூன்று பேரும் அடுத்தடுத்து பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கிடைத்தவுடன் டெல்லி அமர் காலனி போலீஸார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சிறுமியை மீட்டனர். போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பி ஓடிய 3 பேரையும் பிடிக்க தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
பல மணி நேர தேடுதல் பணிக்குப் பின் குற்றவாளிகள் பதுங்கியிருந்த இடத்தை போலீஸார் சுற்றி வளைத்தனர். அப்போது, தப்பியோடும் நோக்கில் அவர்கள் போலீஸாரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் தலைமைக் காவலர் ஒருவரின் குண்டு துளைக்காத ஜாக்கெட்டில் தோட்டா பாய்ந்தது. இதனையடுத்து போலீஸார் தற்காப்பிற்காக நடத்திய அதிரடி துப்பாக்கிச் சூட்டில், முக்கியக் குற்றவாளியான ஆசிப் என்பவனின் காலில் குண்டு பாய்ந்தது. காயமடைந்த அவனை போலீஸார் கைது செய்து மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.
இந்தக் கொடூரச் செயலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது புதிய குற்றவியல் சட்டமான பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தப்பியோடிய மற்ற இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இதற்காக அந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளையும் போலீசார் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
தலைநகரின் மையப்பகுதியில், அதுவும் போலீஸ் உடையில் வந்து இத்தகைய கொடூரத்தை நிகழ்த்திய சம்பவம் டெல்லி மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பையும், பெண் பாதுகாப்பு குறித்த அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.