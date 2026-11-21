'இலக்குகளை அடைய விரும்பினால் சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள்' - ராமோஜி சாதனையாளர் விருது பெற்ற 3 அடி உயர மருத்துவர் கணேஷ் பாரய்யா
2026 ராமோஜி சாதனையாளர் விருது (இளையோர் ஆளுமை) பெற்ற மூன்றடி உயர மருத்துவரான கணேஷ் பாரய்யா, தனது வாழ்க்கையில் தான் சந்தித்த சவால்கள் குறித்து ஈடிவி பாரத்தின் மோனிகா சிங்குக்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டி.
Published : November 21, 2026 at 7:10 AM IST
பொதுவாக, நம் ஊர்களில் ஒரு வார்த்தையை அதிகமாக கேட்டிருப்போம். 'உனது ஹீரோவை அன்னாந்து பார்' என்கிற வார்த்தைதான் அது. ஆனால், எல்லா நேரங்களிலும் இந்த வார்த்தை பொருத்தமாக இருக்காது. சில சமயங்களில் நமது ஹீரோக்களை கண்ணுக்கு நேர் கண்ணாகவோ அல்லது சற்று தலை குனிந்தோ பார்க்க வேண்டியதும் இருக்கும். ஆம், குஜராத்தை சேர்ந்த பிரபல மருத்துவர் கணேஷ் பாரய்யாவை போல.
குஜராத் மாநிலம் பாவ்நகரைச் சேர்ந்த 3 அடி உயரம் கொண்ட மருத்துவர்தான் டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா. வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு கடினமாக சென்றாலும், கடினமான மனதை உடையவர்கள் (Toughest People) அதனை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதற்கு கணேஷ் பாரய்யாவின் வாழ்வே சிறந்த உதாரணம்.
நீட் (NEET) தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகும், அவரது உயரத்தை காரணம் காட்டி இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் (MCI) அவருக்கு மருத்துவப் படிப்பில் சேர அனுமதி மறுத்தது. சுமார் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, உச்ச நீதிமன்றத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பின் மூலம் தனது சட்டப் போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்று மருத்துவக் கல்லூரியில் நுழைந்தார் கணேஷ் பாரய்யா.
விஜயவாடாவில் நடைபெற்ற ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் விழாவில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவர்களால் டாக்டர் பாரய்யாவுக்கு 'இளையோர் ஆளுமை' (Youth Icon) பிரிவில் 'ராமோஜி சிறப்பு விருது 2026' வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இடையே தான் சந்தித்த சவால்கள் குறித்து ஈடிவி பாரத்தின் மோனிகா சிங்கிடம் டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா பேட்டி அளித்தார். அந்த பேட்டியின் சிறப்பம்சங்கள் கீழ் வருமாறு:
சவாலான பயணத்தின் தொடக்கம்
"தலாஜாவில் உள்ள நீலகண்ட வித்யாபீடத்தில் 12-ஆம் வகுப்புப் படிப்பை முடித்த நான், 2018-ஆம் ஆண்டு நீட் (NEET-UG) தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று எம்பிபிஎஸ் (MBBS) படிப்பிற்கு விண்ணப்பித்தேன்.
ஆனால், இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் குழு எனது விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தது. அதற்கு ஒரே காரணமாக அவர்கள் கூறியது எனது உயரம். 3 அடி உயரமும், 72 சதவீத மாற்றுத்திறன் குறைபாடும் அவசர சிகிச்சைகளைக் கையாளவோ, அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யவோ அல்லது வழக்கமான அறுவை சிகிச்சை மேஜைகளின் உயரத்தை எட்டவோ என்னை 'உடல் ரீதியாகத் தகுதியற்றவராக' ஆக்குகிறது" என்று அந்தக் குழு தெரிவித்தது.
அதனை எதிர்த்து போராட முடிவு செய்த நான், ஜூலை 2, 2018 அன்று அகமதாபாத் சிவில் மருத்துவமனையில் மறு மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு என்னை உட்படுத்தினேன். அங்கும் நான் நிராகரிக்கப்பட்டேன். மருத்துவராக வேண்டும் என்ற எனது கனவு நிறைவேறாமல் போய்விடுமோ என மிகவும் மனம் உடைந்து போன தினம் அன்று. அப்போது எனது ஆசிரியரும் பெற்றோரும் என்னை உறுதியாக இருக்குமாறு ஊக்கப்படுத்தினர்" என நினைவுக் கூர்கிறார் பாரய்யா.
தந்தையே எதிர்ப்பு
"எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் இடம் கிடைக்க வேண்டுமானால், உனக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக நீ போராட வேண்டும் என எனது பள்ளி முதல்வர் தல்பத்பாய் கட்டாரியா கூறினார். ஆனால், எனது தந்தையோ, அரசாங்க அமைப்பை எதிர்த்துப் போராட வேண்டாம் என என்னிடம் தெரிவித்தார். பிறகு, எனது பள்ளி முதல்வர் எனது தந்தையிடம் விஷயத்தை எடுத்துக் கூறி, சம்மதிக்க வைத்தார்" என பாரய்யா கூறினார்.
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முதல் சட்டப் போராட்டமும், தோல்வியும்
தனது முதல் சட்டப்போராட்டம் குறித்து பேசிய அவர், "குடும்பத்தின் வறுமை நிலை காரணமாக, சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கான அனைத்துச் செலவுகளையும் எனது பள்ளி முதல்வர் கட்டாரியாவே ஏற்றுக்கொண்டார். குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தேன். ஆனால் இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு அந்த வழக்கில் நாங்கள் தோல்வியடைந்தோம்.
ஆனால், பள்ளி முதல்வர் கட்டாரியா மனம் தளரவில்லை. அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு, அக்டோபர் 2, 2018 அன்று தான் அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியது. நான் எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் சேரத் தகுதியானவர் என்றும், உயரம் ஒரு தடையாக இருக்க முடியாது எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பு எங்கள் அனைவருக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்தது" என்று டாக்டர் பாரய்யா நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார்.
இருப்பினும், 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவக் கல்லூரி சேர்க்கை முடிந்துவிட்டதால், அவருக்கு ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி வைக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, பாவ்நகரில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அவருக்கு இடம் கிடைத்தது.
கல்லூரி வாழ்க்கை
"கல்லூரியில், பேராசிரியர்களும் சக மாணவர்களும் எனக்கு ஏற்றவாறு கற்றல் சூழலை மாற்றியமைத்தனர். முன் வரிசையில் எனக்கு இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டன. ஆய்வக மேஜைகள் மற்றும் உடற்கூற்றியல் மேஜைகளை எனக்கு எட்டும் அளவுக்கு சிறப்பு நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டன.
அறுவை சிகிச்சைகளின் போது, சக மருத்துவ மாணவர்கள் தாமாக முன்வந்து என்னை தூக்கிப் பிடிப்பார்கள் அல்லது ஸ்டூல்களை சரிசெய்து கொடுப்பார்கள்.
நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு காரணமாக அறுவை சிகிச்சை அரங்கில் என்னால் சுறுசுறுப்பாக பங்கேற்க முடிந்தது" என்கிறார் டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா.
கல்லூரி நிர்வாகம் அளித்த ஒத்துழைப்பு
"72 சதவீத இயக்கக் குறைபாடு (locomotor disability) காரணமாக, என்னால் வேகமாக எழுத முடியாது. எனவே, எழுத்துத் தேர்வுகளில் எனக்கு உதவியாளரை (scribe) ஏற்பாடு செய்ததுடன், கூடுதல் நேரமும் கல்லூரி நிர்வாகம் வழங்கியது. இது ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் இதற்கு முன் நடந்திராத ஒன்று" என நெகிழ்ச்சியுடன் பாரய்யா கூறுகிறார்.
விலைக்கு வாங்க முயன்ற சர்க்கஸ்
தான் சிறுவனாக இருந்த போது நடந்த மறக்க முடியாத சம்பவம் ஒன்றை டாக்டர் பாரய்யா நினைவுக் கூர்கிறார்.
"நான் ஒரு சாதாரண விவசாயக் குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். எனது தந்தை விட்டல்பாய்க்கு என்னுடன் சேர்ந்து 9 குழந்தைகள். இப்படிப்பட்ட பெரிய குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற எனது தந்தை மிகவும் கடினமாக உழைத்தார். அப்பொழுதுதான் அந்த சம்பவம் நடந்தது.
ஒருமுறை எனது கிராமமான கோர்கியில் (Gorkhi) ஒரு உள்ளூர் சர்க்கஸ் குழு முகாமிட்டிருந்தது. அப்போது அதன் அமைப்பாளர்கள், சர்க்கஸில் வித்தை காட்டுவதற்காக என்னை விலைக்கு வாங்க எனது தந்தையிடம் ரூ.5 லட்சம் வரை பேரம் பேசினார்கள்.
ஆனால் எனது தந்தையோ, எனக்குப் பணம் தேவையில்லை; என் குழந்தை தான் முக்கியம் என்று கூறி என்னை கொடுக்க மறுத்துவிட்டார். நான் நன்றாகப் படித்து சமூகத்திற்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார்" என தழுதழுத்த குரலில் கூறுகிறார் டாக்டர் பாரய்யா.
நோயாளிகளின் வியப்பான பார்வை
"ஆகஸ்ட் 1, 2019 அன்று பாவ்நகரில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் சர் டி. மருத்துவமனையில் எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் சேர்ந்தேன். மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் ஆண்டுகளில் மருத்துவமனைப் பயிற்சிக்கு என்னை அனுப்பினார்கள்.
நோயாளிகளோ அல்லது அவர்களின் உறவினர்களோ என்னை பார்க்கும்போதெல்லாம், எனது உயரத்தைக் கண்டு ஆச்சரியப்படுவார்கள். இவ்வளவு குள்ளமாக இருக்கும் ஒருவரிடம் சிகிச்சை பெறலாமா என்ற தயக்கம் அவர்களின் முகத்தில் தெரியும்.
ஆனால், நான் அவர்களிடம் பேசத் தொடங்கி, அவர்களின் பிரச்சினைகளை கவனமாகக் கேட்கும் போது என் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துவிடும். என்னால் நல்ல சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்று மக்கள் நம்பத் தொடங்கினர்.
'குறைவான உயரமே எனக்கு பலம்'
குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது எனது உயரம் ஒரு பெரிய பலமாக அமைந்தது; குழந்தைகள் என்னுடன் எளிதாகப் பழகி, சகஜமாக உணர்ந்தார்கள்" என்கிறார் டாக்டர் பாரய்யா.
தற்போது அரசு மருத்துவராகப் பணியாற்றும் அவர், குஜராத்தில் உள்ள கிராமப்புற மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை அளித்து வருகிறார்.
‘குழந்தைகளை ஒன்றோடொன்று ஒப்பிடாதீர்கள்’
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் குழந்தை பருவம் முக்கியமானது எனக் கூறும் டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தனித்துவமான திறமைகள் உள்ளன என்றும், ஒரு குழந்தையை மற்றொரு குழந்தையுடன் ஒப்பிடுவது நியாயமற்றது எனவும் தெரிவிக்கிறார்.
"மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு உடல் ரீதியான வரம்புகள் இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களின் மனதிற்கு எந்த வரம்பும் இல்லை.
"ஒருபோதும் மனம் தளராமல் தொடர்ந்து முன்னேறுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கடின உழைப்பும், போராட்டமும் வாழ்க்கையின் பிரிக்க முடியாத அங்கம்; உங்கள் இலக்குகளை அடைய விரும்பினால் சவால்களை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் வெற்றி உங்களை நிச்சயம் ஒருநாள் தேடி வந்தே தீரும்" என தீர்க்கமாக கூறுகிறார் டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா.
'உடல் உறுப்பு தானம் - விழிப்புணர்வு அவசியம்'
ஒரு மருத்துவராக, சேவை மனப்பான்மையுடன் இந்திய மருத்துவச் சங்கத்துடன் (IMA) இணைந்து தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாக டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா கூறுகிறார்.
உடல் உறுப்பு தான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டுள்ள அவர், "ஒருவரின் உடல் உறுப்பு தானம் 8 உயிர்களைக் காப்பாற்றும். பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் உடல் உறுப்பு தானத்தை ஊக்குவித்து வருகிறார்" என்கிறார். பாவ்நகர் மாவட்டத்தில் உடல் உறுப்பு தான விழிப்புணர்வுத் திட்டத்தின் தூதராகவும் டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐஏஎஸ் ஆசை டூ மருத்துவர் கனவு
பொதுமக்களுக்குச் சேவை செய்வதற்காக இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS) அதிகாரியாக வேண்டும் என்பதே டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யாவின் ஆரம்பகால ஆசையாக இருந்ததாம். இருப்பினும், கிராமப்புற ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வில் மருத்துவர்கள் ஏற்படுத்தும் ஆழமான தாக்கத்தை உயர்நிலைப் பள்ளியில் உணர்ந்த பிறகே, அவர் தனது கவனத்தை மருத்துவத் துறைக்கு மாற்றி இருக்கிறார்.
'இளையோர் ஆளுமை' என்ற விருதுக்கு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் பொருத்தமானவராக விளங்கும் டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா, இளைய தலைமுறையினருக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாகவும், சவால்களைக் கண்டு துவண்டுவிடாமல், உறுதியுடனும் போராடினால் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்கு வாழும் உதாரணமாகவும் திகழ்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.
டாக்டர் கணேஷ் பாரய்யா பெற்ற பிற கௌரவங்கள்
பாவ்நகர் ஹெரிடேஜ் "30 வயதுக்குட்பட்ட 30 சாதனையாளர்கள்" (30 Under 30 Changemaker - 2026): சுகாதாரம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகளுக்காக டாக்டர் பாரய்யா ஆற்றிய பங்களிப்பைப் பாராட்டி, 'பாவ்நகர் ஹெரிடேஜ்' இதழின் அட்டைப்படத்தில் இடம்பெற்றதுடன், 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான '30 வயதுக்குட்பட்ட 30 சாதனையாளர்கள்' பட்டியலிலும் இடம்பிடித்தார்.
2024-ஆம் ஆண்டில் தனது மருத்துவப் பட்டத்தை வெற்றிகரமாக பெற்ற அவர், வெறும் மூன்று அடி உயரம் உடைய பயிற்சி மருத்துவர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
‘கௌன் பனேகா குரோர்பதி’ சிறப்பு விருந்தினர்: 2026-ஆம் ஆண்டில், அமிதாப் பச்சன் தொகுத்து வழங்கும் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற வினாடி-வினா நிகழ்ச்சியான 'கௌன் பனேகா குரோர்பதி' நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கௌரவிக்கப்பட்டார்.