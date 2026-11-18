திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு: 'நில அளவைத் தூண்கள் மத அடையாளங்களாக மாறும் அபாயம்'- உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வாதம்
திருப்பரங்குன்றம் மலையின் புகைப்படங்கள் மற்றும் ட்ரோன் காட்சிகளை நீதிபதிகளிடம் காட்டிய மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், அடிவாரத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலும், மேல் பகுதியில் தர்ஹாவும் அமைந்துள்ளதை சுட்டிக் காட்டினார்.
Published : November 18, 2026 at 6:52 PM IST
புதுடெல்லி: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு உடனடியாக இடைக்கால தடை விதிக்காவிட்டால் நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நில அளவை தூண்கள் மத அடையாளங்களாக மாற்றப்படும் அபாயம் ஏற்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு, கோயில் நிர்வாகம் மற்றும் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுக்கள், உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம். பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன.
தமிழ்நாடு அரசு தரப்பு வாதம்
அப்போது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், 'சர்ச்சைக்குரிய அந்த தூண் கோயில் தீபம் ஏற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட 'தீபத்தூண்' அல்ல. அது முற்றிலும் வேறு நோக்கத்திற்காக (நில அளவைப் பணிகளுக்காக) நிறுவப்பட்ட தூண் ஆகும்.
உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்புக்கு உடனடியாக இடைக்கால தடை விதிக்காவிட்டால், நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நில அளவைத் தூண்களுக்கும் மதச் சாயம் பூசப்பட்டு, மக்கள் அங்கு வழிபாடு நடத்த தொடங்கி விடுவார்கள். நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பை இதற்குள் விரிவுபடுத்தக் கூடாது' என்றார்.
மேலும், திருப்பரங்குன்றம் மலையின் புகைப்படங்கள் மற்றும் ட்ரோன் காட்சிகளை நீதிபதிகளிடம் காட்டிய அவர், அடிவாரத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலும், மலையின் மேல் தர்ஹாவும் அமைந்துள்ளதை சுட்டிக் காட்டினார்.
அப்போது அவர், 'பாரம்பரியமாக உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்தில் மட்டுமே கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. வேறு இடங்களில் தீபம் ஏற்ற கோரிய மனுக்கள் இதற்கு முன்பு மூன்று முறை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய இடத்தில் அனுமதி அளிப்பது காலம் காலமாக பின்பற்றப்படும் புனிதமான மரபை பிளவுபடுத்தும்.
வரும் நவம்பர் 24-ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நடைபெற உள்ள நிலையில், மத பதற்றம் நிறைந்த வரலாறை கொண்ட இந்த பகுதியில் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தினால் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது' என்றார்.
சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா தரப்பு வாதம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா நிர்வாகம் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஹுசேபா அகமதி ஆஜரானார். அப்போது அவர், 'உயர் நீதிமன்ற விதிகளின்படி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய தர்ஹா தரப்பிற்கு போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்படாமல் தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
மேலும், உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கு முன்பு தர்ஹா நிர்வாகத்திற்கு எவ்வித முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல் தனி நீதிபதி நேரில் கள ஆய்வு நடத்தியுள்ளார்' என்றார்.
தொடர்ந்து அவர், 'தீபத்தூண் என கூறப்படும் இடம் நெல்லித்தோப்பு மற்றும் தர்ஹாவிற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ளது. கள ஆய்வுக்கு முன்பு தர்ஹா தரப்பிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தால், அந்த இடம் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என்ற முடிவுக்கு தனி நீதிபதி வந்திருக்க மாட்டார்.
புதிய இடத்தில் தீபம் ஏற்றக் கோரிய மனுக்கள் ஏற்கனவே தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், ஒரு புதிய வழிபாட்டு வழக்கத்தை உருவாக்க விரும்பினால் பொதுநல வழக்கு மூலம் தீர்வு காண முடியாது. முறையாக சிவில் நீதிமன்றத்தையே நாட வேண்டும்' என்றார்.
வழக்கின் பின்னணி மற்றும் அடுத்தகட்ட விசாரணை
கடந்த 2025 டிசம்பரில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, தர்ஹாவில் இருந்து சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டார். சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என்ற அரசின் அச்சத்தை 'கற்பனைப் பேய்' எனக் கூறி நிராகரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வும், 2026 ஜனவரியில் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கின், நேற்றைய விசாரணையில் தமிழக அரசு சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஜெய்தீப் குப்தா, சேகர் நாப்தே மற்றும் கூடுதல் அட்வகேட் ஜெனரல் பி.சி. சென் ஆகியோர் ஆகம விதிகள் மற்றும் 150 ஆண்டுகால மரபு குறித்து வாதிட்டனர்.
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இன்றைய விசாரணையும் நிறைவடையாத நிலையில், வழக்கின் வாதங்கள் நாளை (வியாழக்கிழமை) தொடர்ந்து நடைபெறும் என உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.