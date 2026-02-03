"டிரம்பின் கோரிக்கைக்கு மோடி இசைந்தது இறையாண்மையை சமரசம் செய்யும் செயல்" - மக்களவையில் திருமாவளவன் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம்
இந்தியப் பிரதமரை பணியவைக்க டிரம்ப் என்ன செய்தார்? பிரதமர் மோடி டிரம்புடன் என்ன விவாதித்தார்? என்பதை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க வேண்டும் என திருமாவளவன் வலியுறுத்தினார்.
Published : February 3, 2026 at 11:58 AM IST
புதுடெல்லி: இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தகம் தொடர்பான டிரம்ப்பின் அறிவிப்புக்கு எதிராக, விசிக தலைவரும், சிதம்பரம் தொகுதி எம்.பி.யுமான திருமாவளவன் மக்களவையில் இன்று ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.
அந்த தீர்மானத்தில் அவர், "அமெரிக்கா விதித்த நிபந்தனைகளை இந்தியப் பிரதமர் ஏற்றுகொண்டதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளார். அதாவது, அமெரிக்கா தனது வரிகளை 7 சதவீதம் குறைக்கும், அதே சமயம் இந்தியா, அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு எந்த வரியும் விதிக்காமல் அதனை பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கும். மேலும், இந்தியா அமெரிக்காவுடனான தனது வர்த்தக அளவை மேலும் 500 பில்லியன் டாலர்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் போன்ற நிபந்தனைகளை பிரதமர் மோடி ஏற்றுகொண்டுள்ளதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
பிரதமரின் இந்தச் செயல், நமது தேசிய நலன்களை அவர் முழுமையாகக் கைவிட்டுவிட்டார் என்பதைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், பிரதமரின் எக்ஸ் பதிவில், அவர் அமெரிக்காவின் வரிக்குறைப்பு பற்றி மட்டுமே வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இந்தியாவின் வரிகளை பூஜ்ஜியமாகக் குறைத்தது மற்றும் கூடுதலாக 500 பில்லியன் டாலர் இறக்குமதி செய்வது குறித்த உண்மைகளை அவர் மறைத்துள்ளார். இது மக்களுக்குச் செய்யப்படும் ஒரு மோசடி ஆகும்.
US President Donald Trump posts on Truth Social, " it was an honour to speak with prime minister modi. he is one of my greatest friends and, a powerful and respected leader of his country. we spoke about many things, including trade, and ending the war with russia and ukraine.
ஈரானை பேச்சுவார்த்தை மேசைக்குக் கொண்டுவர, டிரம்ப் படைகளைக் குவித்தார். இந்தியப் பிரதமரை பணியவைக்க அவர் என்ன செய்தார்? பிரதமர் டிரம்புடன் என்ன விவாதித்தார்? என்பதை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க வேண்டும். டிரம்ப் தனது ட்ரூத் சோஷியல் பதிவில் கூறியது உண்மையாக இருந்தால், மத்திய அரசு நமது இறையாண்மையை சமரசம் செய்துகொண்டுவிட்டது என்று அர்த்தம்" என்று திருமாவளவன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.— Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026
When two large economies and the…
பிரதமர் மோடியுடன் நேற்று தொலைபேசியில் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், தனது சமூக வலைதளமான ட்ரூத் பக்கத்தில், ”ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை பிரதமர் மோடி நிறுத்தி அமெரிக்காவில் இருந்தும், வெனிசூலாவில் இருந்தும் அதிகளவில் எண்ணெய் வாங்குவதாக ஒப்புக்கொண்டார். பிரதமர் மோடியுடன் நட்பும் மரியாதையும் காரணமாகவும், அவருடைய வேண்டுகோளின் பேரிலும், உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா இடையே ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம்.
அதன்படி, இந்தியா மீதான பரஸ்பர வரியை 25%-லிருந்து 18%-ஆக அமெரிக்கா குறைப்பதால் பதிலுக்கு அமெரிக்கா மீதான வரிகள் மற்றும் வர்த்தகத் தடைகளை பூஜ்ஜியமாக (Zero) குறைக்க இந்தியா உறுதியளித்துள்ளது. மேலும் அமெரிக்காவின் எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம், வேளாண்மை உள்ளிட்ட துறைகளில் 500 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு முதலீடு செய்யப்படும் எனவும் பிரதமர் மோடி உறுதி அளித்தார்" என்று கூறியிருந்தார்.