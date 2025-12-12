சமூகத்தில் பெண்கள் மீதான கண்ணோட்டம் மாற வேண்டும் - மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண்
பெண்கள் தலைமை தாங்கினால், சமூகம் வளரும்; அவர்கள் சிறந்து விளங்கினால், தொழில்கள் வளரும்; பெண்கள் அதிக வெற்றிகளைப் பெற்றால், நாடு முன்னேறும்.'' என சைலஜா கிரண் தெரிவித்தார்.
ஹைதராபாத்: சமூகத்தில் பெண்கள் மீதான கண்ணோட்டத்தை மாற்றி அவர்களை சமமாகப் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்று மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் கூறினார்.
தெலங்கானா மாநிலம், ரங்காரெட்டி மாவட்டம் சங்கர்பள்ளியில் உள்ள ஐ.சி.எஃப்.ஏ.ஐ பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்கள் 5.0 மாநாடு நடைபெற்றது. ''சக்தி, முன்னேற்றம், சாத்தியக்கூறு'' எனும் அடிப்படையில் நடந்த இந்த மாநாட்டில் 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், '' காலம் மாறிவிட்டது. பெண்கள் ஆண்களுக்கு இணையாக வேலை செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அனுதாபம் தேவையில்லை, ஆனால் அங்கீகாரம் தேவை. சட்டங்கள் மட்டுமே பெண்களுக்கு மரியாதையையும், பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ய முடியாது. வீடு, குடும்பம் மற்றும் சமூகத்தின் கண்ணோட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் மட்டுமே இவை சாத்தியமாகும்.
தந்தை, கணவர் மற்றும் குழந்தைகள் ஆதரவளித்தால், பெண்கள் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொண்டு உலகை தைரியமாக எதிர்கொள்ள முடியும். தனது குடும்பத்தினர் காட்டிய துணிச்சலால்தான் இந்த நிலையை நான் அடைந்துள்ளேன். மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் தற்போது ரூ.100 கோடியிலிருந்து ரூ.12,000 கோடி வருவாயை எட்டியுள்ளது. நான்கு மாநிலங்களில் 129 கிளைகளை நான் இயக்கி வருகிறேன்'' என்றார்.
சாதனை பெண்கள் சிலரை நினைவுகூர்ந்த சைலஜா கிரண், கல்வியினால் அனைத்தையும் அடைய முடியும் என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் 1846 ஆம் ஆண்டு சாவித்ரிபாய் புலே பெண் கல்வியை எவ்வாறு ஊக்குவித்தார்? என்பதையும் விளக்கி பேசினார். மேலும், ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் துறையில் ஒரே பெண் பொறியாளராக டெல்கோவில் தனது வாழ்க்கையை தொடங்கிய சுதா மூர்த்தி, இப்போது இன்போசிஸின் முதுகெலும்பாக மாறிவிட்டார் என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' எதிர்காலத்தில் அரசியல், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் விளையாட்டுகளில் பெண்களின் பங்கு அதிகரிக்கும், மேலும், அவர்கள் கொள்கை முடிவுகளையும் எடுக்கும் நிலைக்கு உயருவார்கள். புதிய நிறுவனங்களை நிறுவுபவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இளம்பெண்கள் தாங்களாகவே வளர்ந்து முன்னேறி வருகின்றனர். வணிகத் துறையில் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட புதிய பாதைகளையும் பெண்கள் அமைத்து வருகின்றனர். 50 வயதில் நைக்காவை (Nykaa) நிறுவிய ஃபால்குனி நாயர் மற்றும் இளம் தொழில்முனைவோர் ரோஷ்னி நாடார் மல்ஹோத்ரா ஆகியோர் இதற்கு சமீபத்திய உதாரணம் ஆவர்.
