புத்தகங்களை கடந்து மாணவர்கள் மனித நேயம் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் - சௌமியா சுவாமிநாதன்
மனித நேயத்தால் வழிநடத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் தற்காலத்திற்கு மிகவும் அவசியமானது என விஞ்ஞானி சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்தார்.
Published : July 10, 2026 at 7:47 PM IST
பெங்களூர்: மாணவர்கள் புத்தகங்களை கடந்து, மனித நேயம் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் என விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தின் (IISc) பட்டமளிப்பு விழா பெங்களூரில் உள்ள ஜே.என்.டாடா அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 1570 மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது. இந்த விழாவில் இந்திய அறிவியல் நிறுனத்தின் தலைவர் சேனாதிபதி கிரிஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் தலைவரான டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன் முதன்மை விருந்தினராக இணைய வழியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் 1452 முனைவர் மற்றும் முதுகலை மாணவர்களும், 118 இளங்களை மாணவர்களும் பட்டம் பெற்றனர். மேலும், சிறந்த கல்வி திறனை வெளிப்படுத்திய 83 மாணவர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டது. இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் 1909இல் உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவரை 34 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளை உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன், "இந்த விழாவை மாணவர்கள் ஒரு பட்டம் பெறும் நிகழ்ச்சியாக மட்டுமே பார்க்க கூடாது. இது உங்கள் மீது சமூகம் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாக கருத வேண்டும். பட்டம் என்பது மாணவர்கள் கற்றவற்றை பிரதிபலிப்பதாக இருந்தாலும், அதையும் தாண்டி உங்களின் செயல்பாடுகள் தான் அந்த பட்டத்திற்கு நீங்கள் தகுதியானவர்களா? என்பதை தீர்மானிக்கும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு, பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சியால் ஒரு வடிவமைக்கப்பட்ட உலகிற்குள் தாங்கள் நுழைகிறோம் என்பதை மாணவர்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவை ஒவ்வொன்றும் புதிய வாய்ப்புக்களையும், அதே நேரத்தில் அறம் சார்ந்த சவால்களையும் அளிக்கும் என்பதை மறந்துவிட கூடாது. மாணவர்கள் கல்வியை அறம் சார்ந்த கண்ணோட்டத்துடன் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். உலகிற்கு அதிகம் தேவைப்படுவது அதிகப்படியான தகவல் அல்ல, அதிகம் தேவைப்படுவது ஞானம். மனித நேயத்தால் வழிநடத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் தற்காலத்திற்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று. கருணை, பிறர் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ளும் தன்மை உள்ளிட்டவற்றால் பட்டம் பெறுபவர்கள் நினைவு கூறப்பட வேண்டும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
நிகழச்சியில் பேசிய சேனாபதி கிரிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன், "மனித குலத்தால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை அறிவியலால் விளக்க முடியும், ஆனால் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை விழுமியங்களும், அறநெறிகளுமே தீர்மானிக்கின்றன. பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் தங்கள் தொழில் வாய்ப்புகளில் ஆர்வத்துடனும், துணிச்சலுடனும், அறநெறிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்துகொள்ள வேண்டும். தோல்வியை புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் தொடக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்று பட்டம் பெறும் மாணவர்கள், நாளை முதல் உங்களுக்கான நற்பெயரை உருவாக்க தொடங்குகிறீர்கள். அதில் முழுமையான வெற்றியை அடைய வேண்டும்" என்றார்.